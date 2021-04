Les San Antonio Spurs remportent 120-106 contre les Sacramento Kings

04/01/2021 à 05:22 CEST

San Antonio Spurs a réussi à s’imposer en tant que local contre Kings de Sacramento par 120-106 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Kings de Sacramento par 115-132, tandis que les visiteurs ont remporté la victoire contre San Antonio Spurs par 115-132. Pour l’instant San Antonio Spurs il serait exclu des play-offs avec 24 matchs gagnés sur 45 joués. Pour sa part, Kings de Sacramento il serait exclu des Play-offs avec 22 matchs gagnés sur 48 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains des joueurs des San Antonio Spurs, en fait, ils ont réalisé un partiel de 11-2 et ont atteint une différence de 8 points (25-17) et ont terminé avec 33-27. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe locale a pris ses distances à la lumière, en fait, l’équipe a réalisé une autre course de 11-2 au cours du quart et avait une différence maximale de 16 points (67-51) au cours du quart, qui s’est conclu avec un score partiel de 36-26. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 69-53 dans l’électronique.

Au cours du troisième trimestre, il a réduit les différences de score Kings de SacramentoEn fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 11-2 et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 28-29 et un résultat global de 97-82. Enfin, au dernier quart, les visiteurs ont également réussi à se rapprocher du tableau de bord, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un score partiel de 23-24. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 120-106 pour les joueurs de l’équipe locale.

La victoire de San Antonio Spurs a été construit sur 26 points, sept passes et cinq rebonds de Demar Derozan et les 12 points, une passe et 14 rebonds de Jakob Poeltl. Les 14 points et 15 rebonds de Richaun Holmes et les 20 points et quatre passes de De’Aaron Fox ils n’étaient pas assez pour Kings de Sacramento pourrait gagner la partie.

Le prochain affrontement de San Antonio Spurs sera contre Atlanta Hawks dans le Centre At & t, tandis que le prochain adversaire de Kings de Sacramento être Les Lakers de Los Angeles, avec lequel il sera mesuré dans le Centre Golden 1. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.