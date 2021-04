Les San Antonio Spurs remportent 143-146 contre les Wizards de Washington

27/04/2021 à 04:22 CEST

San Antonio Spurs a obtenu la victoire contre Wizards de Washington loin de chez eux par 143-146 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Les Cavaliers de Cleveland 119-110, alors que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans 108-110, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre victoires consécutives. Pour le moment San Antonio Spurs il serait laissé en dehors des positions de barrage avec 31 matchs gagnés sur 60 joués. Pour sa part, Wizards de WashingtonAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 27 matchs gagnés sur 61 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et s’est terminé sur un résultat de 34-38. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Wizards de Washington ils ont réussi à se rapprocher dans l’électronique, qui s’est conclu avec un résultat partiel de 28-27. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 62-65 dans la lumière.

Au troisième trimestre encore, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 33-30 et un total de 95-95. Enfin, le dernier trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un score partiel de 38-38. Enfin, le match est arrivé à la fin du quart avec une égalité de 133 points entre les deux équipes, le match a donc dû être prolongé jusqu’à la prolongation.

L’extension a été dominée par l’équipe visiteuse et s’est terminée par un résultat partiel de 10-13, le résultat final du match étant 143-146 en faveur de San Antonio Spurs.

Pendant le match, San Antonio Spurs a remporté la victoire grâce à 37 points, 10 passes et deux rebonds de Demar Derozan et les 25 points, cinq passes et 17 rebonds de Dejounte Murray. Les 45 points, une passe et trois rebonds de Bradley Beal et les 22 points, 14 passes et 13 rebonds de Russell Westbrook ils n’étaient pas assez pour Wizards de Washington pourrait gagner la partie.

Au prochain tour de la NBA, Wizards de Washington jouera contre Les Lakers de Los Angeles dans le Capital One Arena, tandis que San Antonio Spurs tu verras les visages avec chaleur de Miami dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.