09.08.2021 à 03:06 CEST

Le Los Angeles FC n’a pas réussi à plier le Tremblements de terre de San José, qui s’est imposé 2-1 lors du duel disputé ce lundi dans le Stade Avaya. Le Tremblements de terre de San José Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Bois de Portland. Quant à l’équipe de Los Angeles, le Los Angeles FC il a été battu par 1-4 lors du dernier match contre lequel il a joué Ville sportive de Kansas. Après le tableau d’affichage, l’équipe de San José est dixième, tandis que le Los Angeles FC il est sixième à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de San José, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Nathan Pélaé à la 11e minute. Par la suite, les locaux ont de nouveau marqué grâce à un but de Chofis lopez à la 28e minute qui a établi le 2-0 pour le Tremblements de terre de San José. Cependant, le Los Angeles FC s’est approché du tableau d’affichage au moyen d’un but dans son propre but de Yueill juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 40, terminant ainsi la première mi-temps sur un score de 2-1.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Tremblements de terre de San José sauté du banc Ebobisse, Marie, fer à repasser, Remède Oui Wondolowski remplacement Abecasis, Cowell, Salinas, Chofis lopez Oui Yueill, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Rossi, Tombe, Bénédiction, Edwards Oui Danny Mousovski, qui a sauté sur l’herbe pour Murillo, Rodriguez, Cifuentes, Arango Oui Ginella.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont deux au Tremblements de terre de San José (Cowell Oui Ebobisse) et deux à Los Angeles FC (Murillo Oui Rossi).

Avec cette victoire, l’équipe de Matias Almeyda classé dixième avec 21 points à la fin du match, tandis que l’équipe menée par Bob Bradley il s’est classé sixième avec 23 points, avec une place qualificative pour une place en séries éliminatoires.

Fiche techniqueTremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Alanís, Tanner Beason, Nathan Pelae, Yueill (Wondolowski, min.83), Judson, Abecasis (Ebobisse, min.36), Salinas (Fierro, min.69), Espinoza, Cowell (Marie, min.46) et Chofis Lopez (Remedi, min. 70)Los Angeles FC :Romero, Murillo (Rossi, min.46), Blackmon, Palacios, Moon Hwan Kim, Ginella (Danny Musovski, min.75), Cifuentes (Blessing, min.63), Atuesta, Rodríguez (Automne, min.46), Arango (Edwards, min.68) et VelaStade:Stade AvayaButs:Nathan Pelae (1-0, min. 11), Chofis Lopez (2-0, min. 28) et Yueill (2-1, min. 40)