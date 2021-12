Les sanctions américaines contre l’Iran n’ont aucune incidence sur le projet de port indien de Chabahar (gouvernement)

Le membre du BSP a également affirmé qu’il était « conscient » que la Chine essayait de travailler sur le projet en profitant des sanctions américaines contre l’Iran comme elle l’avait fait « avec la liaison ferroviaire », et a demandé au gouvernement s’il travaillait sur une « solution » .

Les sanctions américaines contre l’Iran n’ont pas affecté le projet de port indien de Chabahar, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar à Lok Sabha. Répondant à une question de Ritesh Pandey, membre du BSP, le ministre a également précisé que les sanctions américaines ne sont « pas du tout pertinentes » pour le projet de port indien de Chabahar en Iran « du tout ».

Au cours de l’heure des questions, Pandey a demandé au gouvernement si les sanctions américaines contre l’Iran avaient une incidence sur le projet de l’Inde au port de Chabahar, et a affirmé que le gouvernement iranien « dit publiquement que notre projet de port de Chabahar a été misérablement retardé » en raison de sanctions imposées par les États-Unis ».

Le membre du BSP a également affirmé qu’il était « conscient » que la Chine essayait de travailler sur le projet en profitant des sanctions américaines contre l’Iran comme elle l’avait fait « avec la liaison ferroviaire », et a demandé au gouvernement s’il travaillait sur une « solution » .

«Je tiens à informer le membre que (son) affirmation est totalement inexacte. Cet accord a été signé en 2016. Nous avons pris possession du terminal en 2018. Nous avons déjà fourni six grues. Le terminal est entièrement fonctionnel », a déclaré le ministre Jaishankar.

« Les sanctions américaines ne sont pas du tout pertinentes pour ce projet », a-t-il déclaré dans sa réponse. Dans une question supplémentaire, le membre du BSP a demandé au gouvernement si l’Inde avait signé « un accord de porte dérobée » pour continuer à utiliser le port de Chabahar pour fournir de l’aide aux pays d’Asie centrale et à l’Afghanistan après que les talibans ont pris le contrôle du gouvernement afghan.

« Tous nos accords sur les opérations du port de Chabahar sont limités à l’Iran. A l’origine, il y avait un accord trilatéral mais c’était la base pour le mettre en place. Pour ce qui est des opérations portuaires, nous ne sommes pas tenus d’avoir une entente avec le gouvernement de l’Afghanistan. Et, je vous assure que le port fonctionne et fonctionne de nouveau », a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans sa réponse.

