Les sanctions concernant le pipeline Nord Stream 2 n’arrêteront pas la construction ⋆ .

Travailleurs sur le site de construction du gazoduc Nord Stream 2 près de Kingisepp, en Russie, le 5 juin 2019 (Crédit: Anton Vaganov / .)

La menace de sanctions n’allait jamais arrêter Nord Stream 2.

Je suis respectueusement en désaccord avec l’éditorial de National Review sur le pipeline Nord Stream 2, pour cette raison: les conservateurs ont tort sur Nord Stream 2 en particulier parce que les conservateurs ont tort sur les relations États-Unis-UE en général. La relation États-Unis-UE sera le rempart le plus important pour les valeurs démocratiques libérales face au défi chinois dans les décennies à venir – si Washington et Bruxelles ne se trompent pas.

Mais d’abord, prenez un moment pour apprécier l’absurdité de la tentative des États-Unis d’utiliser des sanctions pour intimider les Européens d’importer du gaz russe alors que les États-Unis passaient chaque jour de 2020 à importer, en moyenne, 538000 barils de pétrole russe, ce qui est plus que nous importons d’Arabie saoudite. Tout ce que l’on a dit sur «l’indépendance énergétique» américaine était, et a toujours été, de la bêtise – de la folie par le baril, des millions d’entre eux.

L’indépendance énergétique des États-Unis ou de nos alliés ou de tout autre pays avancé n’existe pas – les marchés mondiaux de l’énergie sont parfaitement intégrés et les États-Unis continueront, dans un avenir prévisible, à dépendre en partie des importations pour occuper un marché spécifique. besoins alors même qu’elle jouit de sa position d’exportateur net de pétrole. Les États-Unis importent plus de pétrole russe que le Japon ou l’Inde, et notre consommation de pétrole russe a augmenté malgré notre attitude belliciste envers Moscou, en partie parce que l’effondrement du Venezuela a laissé un grand trou du côté de l’offre du grand livre. L’ampleur nationale et les relations commerciales très développées donnent aux États-Unis des choix énergétiques, et non une indépendance énergétique.

Qu’il soit bon d’avoir des choix est aussi vivement apprécié à Berlin et à Bruxelles qu’à Washington. À l’instar des États-Unis, les pays de l’Union européenne préfèrent se trouver dans une situation où ils ont facilement accès à autant de sources d’énergie différentes que possible. On pourrait penser que le cas d’un pipeline de carburant supplémentaire ne serait pas très difficile à présenter à Washington, qui a récemment connu des pénuries d’essence après que des pirates informatiques ont désactivé le principal pipeline qui alimente l’essence de la côte Est.

Comme les États-Unis, l’Union européenne fait du commerce de l’énergie. Contrairement aux États-Unis, il ne dispose pas d’un approvisionnement disponible abondant à l’intérieur de ses propres frontières. L’Europe pourrait produire beaucoup plus de pétrole et de gaz qu’elle ne le fait, si elle permettait un développement plus complet de ses ressources naturelles. Dans l’état actuel des choses, le plus grand producteur de pétrole de l’Union européenne est le Danemark, le 44e plus grand pumper au monde, produisant moins de la moitié de la quantité de brut que la Guinée équatoriale. La situation gazière est meilleure, mais l’Union européenne tout entière ne produit qu’environ un sixième de la quantité de gaz que les États-Unis. Il y a quelques grands producteurs d’énergie non européens à proximité, avec le Royaume-Uni et la Norvège en tête du peloton. Il n’existe pas de scénario plausible dans lequel l’Union européenne ne serait pas un importateur majeur de pétrole et de gaz dans un avenir prévisible – malgré les grands discours verts.

La carte montrant où le pétrole et le gaz sont distribués ne ressemble pas beaucoup à la carte montrant où la démocratie et les droits de l’homme sont répartis. Certains des hydrocarbures se trouvent au Canada et en Norvège, et beaucoup d’entre eux se trouvent en Arabie saoudite, en Russie et – notez bien cela – en Chine, actuellement le sixième producteur de pétrole. Parmi les dix autres principaux producteurs de pétrole, on peut dire que seul le Canada partage véritablement les valeurs américaines. Les autres sont répartis sur un spectre d’illibéralisme et d’horreur: la Russie, l’Arabie saoudite, la Chine et l’Iran au plus profond du pool autoritariste, avec l’Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Brésil penchant un peu ou beaucoup plus notre chemin.

Les Européens font des affaires avec les Russes pour la même raison que nous.

Mais ce qui devrait le plus préoccuper Washington, ce ne sont pas les relations entre Berlin et Moscou ou Bruxelles et Moscou – ce sont les relations entre Bruxelles et Washington et les relations entre Bruxelles et Pékin. Les prochaines décennies verront l’émergence d’un nouvel ordre international qui sera en grande partie façonné soit par les intérêts et les valeurs de la République populaire de Chine, soit par les intérêts et les valeurs des démocraties libérales. Ni les États-Unis seuls, ni les États-Unis plus leurs alliés anglophones, ni l’Union européenne n’ont le pouvoir d’assurer à eux seuls un avenir libéral-démocratique. Ce sera un effort conjoint, ou ce sera un effort raté.

Les États-Unis n’ont pas le pouvoir de forcer les autres nations du monde à adhérer seuls à leurs intérêts et à leurs valeurs. Cela n’a jamais été le cas – y compris à l’apogée de sa puissance et de son prestige dans l’immédiat après-guerre. Mais plutôt que de reconnaître les faits sur le terrain et d’organiser leurs affaires diplomatiques en conséquence, les États-Unis sont passés ces dernières années de l’absurdité à l’absurdité et de crise en crise, chantant maintenant le nationalisme grossier de Pékin, prenant désormais une posture wilsonienne grandiose – alors que à presque tout moment et à presque toutes les occasions, faire de la politique étrangère un instrument de politique intérieure à court terme, subordonné au calcul politique à court terme.

Cela a conduit – inévitablement – à saper nos intérêts nationaux plutôt qu’à leur fortification.

L’administration Donald Trump et l’administration Joe Biden ont détourné et menacé le gouvernement d’Angela Merkel comme si l’Allemagne était un État défaillant à la pakistanaise, responsable du caprice américain et dépendant de la bonne volonté américaine plutôt que d’un allié critique – en fait, à ce stade irremplaçable.

Essayez d’utiliser votre imagination diplomatique. Du point de vue européen, les États-Unis sont un auto-chercheur de plus en plus impulsif, saisissant et parfois prédateur, sujet à des accès de rage nationaliste et à des spasmes de populisme punitif. Des menaces telles que celles liées à Nord Stream 2, la situation invasive et parfois abusive avec les contrôles américains à l’exportation, le protectionnisme commercial et d’autres expressions de «nationalisme économique» stupide – ces éléments incitent l’Union européenne à utiliser la Chine et la Russie comme contrepoids pour États-Unis imprévisibles et peu fiables. Ceci alors que Washington devrait pousser précisément dans la direction opposée, donnant à nos alliés de l’UE les incitations et les moyens – et la confiance – de travailler plus étroitement avec les États-Unis pour contenir la Chine. La rhétorique de «l’Amérique d’abord» et l’agenda politique aléatoire qui l’accompagnait n’ont jamais mis les intérêts américains au premier plan – ils ont seulement rendu plus difficile la poursuite de nos intérêts à long terme d’une manière compétente et intelligente.

S’il s’agissait de pipelines, alors les États-Unis auraient de bien meilleures raisons d’en construire davantage chez eux (ce à quoi l’administration Biden s’oppose bien sûr) plutôt que d’essayer de les bloquer à l’étranger. Si le problème était vraiment, comme nous le prétendons parfois, que nous sommes préoccupés par la position économique et politique de l’Ukraine, alors nous devrions œuvrer pour soutenir l’intégration Ukraine-UE, en particulier sur la question de la réforme de l’état de droit et de la riposte. l’oligarchisme – quelque chose que l’administration Biden n’est peut-être pas parfaitement placée pour poursuivre avec une grande crédibilité. Aucun de ces projets n’est servi par le mode magistral qui a été la préférence bipartite de Washington en ce qui concerne Nord Stream 2 et des questions similaires.

La menace de sanctions n’allait jamais arrêter Nord Stream 2, qui est presque terminé. Cette menace n’était ni de la stratégie ni de la diplomatie – c’était une crise de colère. C’était une crise du genre qui ne fonctionnait pas avec Pékin – du genre qui ne fonctionnait pas avec Pékin pendant les années Trump. Et cela ne fonctionnera pas avec l’Union européenne, qui a une économie légèrement plus grande que celle de la Chine et de nombreuses bonnes raisons d’être raisonnablement confiant dans sa propre position, du moins à court terme.

Si les États-Unis s’attendent à diriger, ils ne peuvent pas se permettre de mener leurs affaires étrangères en état d’ébriété de nationalisme et de rage. Il va falloir se dégriser.