par Harley Schlanger, LaRouche PAC:

Les «sanctions humanitaires» tuent des Syriens, tandis que de nouvelles sanctions menacent de faire crasher l’économie russe: elles doivent être renversées!

16 avril – Alors que l’administration Biden étend imprudemment le régime de sanctions qui est devenu la réponse de routine des responsables anglo-américains à tout gouvernement qu’ils accusent de violer «l’ordre fondé sur des règles», Helga Zepp-LaRouche a lancé un appel pour mettre fin à cette pratique , à commencer par la levée des «sanctions César» contre la Syrie. Zepp-LaRouche, le fondateur de l’Institut Schiller, a publié une déclaration le 15 avril comme un «Appel urgent à arrêter le génocide en Syrie et au Yémen: l’effondrement moral du système occidental appelle à un nouveau paradigme». Son appel, qui vise à alerter le monde sur le meurtre de masse délibéré imposé au peuple syrien par le biais des sanctions César, a coïncidé avec l’annonce par la Maison Blanche de nouvelles sanctions contre la Russie, dont la plus dommageable est une attaque contre la capacité de la Russie. d’émettre de la dette libellée en rouble, dans le but avoué de déclencher une fuite massive de capitaux et de ravager l’économie russe.

En interdisant aux entreprises et institutions financières américaines d’acheter des offres de dette publique russe à partir du 14 juin 2021, un haut responsable de l’administration a admis que l’intention de cette dernière attaque était de détruire l’économie russe: «C’est le principal marché qui finance le gouvernement russe. … Le retrait des investisseurs américains comme acheteurs sur ce marché peut créer un effet dissuasif plus large qui augmente les coûts d’emprunt de la Russie, ainsi que la fuite des capitaux et une monnaie plus faible. Et toutes ces forces ont un impact matériel sur les résultats de la croissance et de l’inflation en Russie. »

Biden a justifié les mesures, qui comprenaient l’expulsion de dix diplomates et d’autres sanctions, en «déclarant une urgence nationale en ce qui concerne la menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des États-Unis» prétendument posée par la Russie. Son décret menace également d’imposer des mesures supplémentaires à l’avenir: «Nous sommes prêts, à l’avenir, à imposer des coûts substantiels et durables» à la Russie si elle ne se comporte pas comme on lui dit.

Les nouvelles sanctions contre la Russie sont une réponse aux allégations de piratage russe contre la société de logiciels de réseautage SolarWinds et d ‘«ingérence» dans l’élection présidentielle américaine de 2020. Comme c’est souvent le cas dans de telles allégations, aucune preuve tangible n’a été produite pour étayer ces accusations, qui proviennent de sources anonymes de la communauté du renseignement, produisant le même type de faux récits qui ont été exposés comme des mensonges flagrants présentés dans le «Russiagate ”Affaire contre les présidents Trump et Poutine.

Intervention de l’Institut Schiller

Dans sa déclaration, Zepp-LaRouche souligne une intervention du nonce apostolique en Syrie, le cardinal Mario Zenari, qui a alerté le monde sur l’urgence humanitaire aiguë qui a été délibérément imposée à la Syrie, au lendemain de neuf années de guerre, par des meurtres Mesures de «sanctions» imposées par le département d’État américain et soutenues de manière irresponsable par un certain nombre d’autres gouvernements, le plus catégoriquement les Britanniques. Au lieu d’agir pour augmenter la pauvreté et les taux de mortalité des Syriens, le cardinal Zenari appelle de toute urgence à mettre fin aux sanctions et à poursuivre sur la voie de la paix par le développement, en inversant l’indifférence morale qui menace de plus en plus de déclencher cette échelle de calamité à travers la planète. .

Dans sa discussion hebdomadaire sur le Web de l’Institut Schiller le 14 avril, Zepp-LaRouche a exigé que le monde vienne en aide au peuple syrien. Comme l’a déclaré le cardinal Zenari, plus de 90% des Syriens vivent en dessous du niveau d’extrême pauvreté, et nombre d’entre eux risquent de perdre la vie à cause de la famine. La dernière décennie de guerre, les sanctions injustes et la pandémie de COVID-19 ont créé une condition de souffrance absolument intolérable pour le peuple syrien.

Des horreurs similaires font face au Yémen, où la terrible réalité de la faim est transmise dans le puissant documentaire «Hunger Ward», évoqué par le chef du Programme alimentaire mondial, David Beasley, qui a vu des enfants mourir sous ses yeux à l’hôpital, et il n’a pas pu aider.

Il n’y a rien d ‘«humanitaire», a déclaré Zepp-LaRouche, à affamer des enfants et à fermer des hôpitaux et des soins médicaux, sur la base de récits frauduleux concoctés par des partisans britanniques et américains du changement de régime, à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement. «Cela doit cesser et les sanctions contre les César doivent être levées. Et tous les membres du Congrès américain qui ne lèvent pas ces sanctions se rendent complices de chaque décès survenu dans la région.

Zepp-LaRouche a poursuivi:

«Cela a atteint le point où soit le monde se réveille et nous commençons à y remédier, soit nous ne survivrons pas, à cause de notre propre échec moral en tant qu’espèce humaine. Je fais appel à vous: travaillez avec l’Institut Schiller. Travailler avec son Comité sur la coïncidence des contraires, qui travaille pour obtenir des programmes d’aide et de reconstruction. Je vous lance un appel: prenez contact avec l’Institut Schiller et répondez à l’appel du cardinal Zenari. »

Quelles sont les sanctions contre César?

Ayant échoué dans les efforts de changement de régime en Syrie, lancés par l’administration Obama-Biden à travers leur soutien aux «rebelles modérés», qui ont mené une guerre civile sanglante dans le pays, le secrétaire d’État de Trump, Pompeo, a mobilisé le soutien international pour un changement de régime à travers étranglement économique. Pour ce faire, un projet de loi a été déposé au Congrès, dans le cadre de la loi sur l’autorisation de la défense nationale, qui a imposé des sanctions à la Syrie. Il est passé en juin 2020.

Il a été appelé «César Act», du nom d’un personnage mystérieux qui prétendait avoir été un photographe employé par le ministère syrien de la Défense pour prendre des photos de victimes tuées pendant la guerre civile. Décrit comme un «transfuge», il a livré plus de 58 000 photographies au Mouvement national syrien (SNM), financé en partie par le Qatar, pour s’opposer au gouvernement Assad. Le SNM a ensuite remis les photos à Human Rights Watch (HRW), qui a produit un rapport de 86 pages en 2015, qui comprenait plus de 28 000 photos. Le rapport, intitulé «Si les morts pouvaient parler: morts en masse et torture dans les centres de détention de Syrie», a été utilisé pour faire adopter les sanctions par le Congrès.

Dans une exposition détaillée de la fraude derrière ce rapport, le journaliste d’investigation Max Blumenthal de GrayZone décrit comment la distribution habituelle de personnages de la mafia des droits de l’homme a été impliquée dans l’utilisation de ce rapport falsifié à des fins de changement de régime. 1)

«César» a été déféré devant le Comité des affaires étrangères de la Chambre lors d’une séance privée en avril 2014, puis à nouveau en séance publique en août de cette année-là, pour présenter les «preuves» des meurtres du gouvernement syrien. Selon HRW, leurs enquêteurs «ont méticuleusement vérifié des dizaines d’histoires» de civils qu’ils affirmaient avoir été torturés et assassinés par des responsables du gouvernement syrien.

