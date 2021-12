Les sans-abri afghans post-Biden auraient accroché des chiens à l’héroïne pour les garder fidèles

Des toxicomanes sans abri à Kaboul, en Afghanistan, auraient fourni des narcotiques à des chiens errants afin qu’ils restent dans les parages pour se réchauffer pendant les hivers rigoureux de la capitale afghane.

La toxicomanie est un problème majeur en Afghanistan, qui, selon un rapport de novembre 2021 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, est un pays où la production illégale d’opiacés représente 9 à 14 % du PIB.

L’économie souterraine des opiacés a produit entre 1,8 et 2,7 milliards de dollars en 2021, selon le rapport.

Dans un rapport de juin, l’ONUDC a découvert, grâce à une enquête, qu’environ un million d’Afghans âgés de 15 à 64 ans étaient toxicomanes. Cela représente 8 pour cent de la population, un taux de toxicomanie qui est le double de la moyenne mondiale, a déclaré l’agence des Nations Unies dans un communiqué de presse.

Les talibans, qui ont pris le contrôle du pays après le retrait des troupes américaines du président Joe Biden en août, ont tenté d’éradiquer le problème de la toxicomanie dans la capitale, en recourant à des mesures énergiques.

L’Associated Press a rapporté en octobre que la nuit, des militants talibans parcouraient le monde souterrain de la ville, sous les ponts de la ville et dans des tas d’ordures pour rassembler et battre les héroïnomanes sans abri et les forcer à entrer dans des centres de réadaptation.

Malgré les efforts acharnés du groupe islamiste pour lutter contre la toxicomanie et sa promesse d’interdire la production d’opioïdes, la toxicomanie reste un problème répandu, a rapporté le Daily Mail.

Lorsque l’on passe devant la salle des mariages de Shahr-e Naw dans le sud-ouest de Kaboul, la vue troublante d’héroïnomanes prenant de la drogue et les donnant à manger aux animaux les confrontera, selon le média.

L’un de ces toxicomanes, Ahmad (nom d’emprunt), à qui le Daily Mail a dit avoir parlé, était accro à l’héroïne pendant des années. Il gagnerait de l’argent pour sa consommation de drogue grâce au vol, à la mendicité et à la collecte de bouteilles en plastique pour recyclage.

Le Daily Mail a décrit le processus par lequel il a donné de la drogue à un chien errant à proximité. Ahmad soumettait d’abord le creusé, puis plaçait fermement une bouteille en plastique sur le museau du chien. Ensuite, il soufflait de la fumée d’héroïne par le haut de la bouteille. Le chien se levait alors et regardait fixement après avoir été intoxiqué par la drogue.

Un autre sans-abri a déclaré au magasin que la raison pour laquelle les chiens prenaient de l’héroïne était que les animaux revenaient régulièrement tous les soirs et fournissaient de la chaleur corporelle et de la compagnie aux hommes sans-abri.

Les chiens, a rapporté le Daily Mail, présentaient des symptômes de dépendance que les toxicomanes humains montreraient.

Les toxicomanes de Shahr-e-Naw vivent dans la peur constante des talibans. Ils craignent de recevoir des coups ou de subir des conséquences plus graves si des militants talibans les attrapent.

S’adressant au Daily Mail, le Dr Guy Sandelowsky, un vétérinaire basé à Londres, a déclaré qu’il n’y avait que peu de recherches effectuées sur les effets de l’héroïne sur les chiens. Cependant, il a émis l’hypothèse que les animaux ressentiraient un sentiment d’euphorie après avoir absorbé le narcotique.

Se référant à un document de recherche de 1971 sur les effets cardiovasculaires de l’héroïne intraveineuse sur les chiens, Sandelowsky a déclaré : taux.

« En conséquence, l’héroïne a entraîné une concentration nettement réduite d’oxygène dans le sang, une condition appelée hypoxie, qui, nous le savons, peut provoquer des douleurs musculaires, des lésions cérébrales et une défaillance des organes.

« En tant que vétérinaire, je trouve l’idée qu’un chien devienne accro à une drogue comme l’héroïne extrêmement dérangeante », a déclaré Sandelowsky. « Non seulement cela expose les chiens à une surdose mortelle causée par une dépression et un arrêt cardio-respiratoire, mais il est également susceptible de provoquer une toxicité à long terme pour le foie et d’avoir de profonds effets négatifs sur leur qualité de vie. »

