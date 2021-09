Les sans-abri recevront des cigarettes électroniques gratuites

in

Les sans-abri recevront gratuitement des kits de démarrage de cigarettes électroniques dans le cadre d’un essai conçu pour les aider à arrêter de fumer.

L’étude sera menée dans 32 centres pour sans-abri dans cinq régions du Royaume-Uni : l’Écosse, le Pays de Galles, Londres, le Sud-Est et l’Est de l’Angleterre.

Des kits de démarrage pour cigarettes électroniques, qui coûtent généralement environ 25 £, seront distribués gratuitement aux personnes de la moitié des centres participants.

Les personnes des autres centres seront affectées à un groupe de soins.

L’essai de recherche complet de 1,7 million de livres sterling comprendra 480 participants, avec 240 dans chaque groupe et 15 de chaque centre.

Le professeur Caitlin Notley, de la Norwich Medical School de l’Université d’East Anglia, a déclaré : « Nous savons qu’environ 70 % des personnes sans abri fument du tabac, ce qui est bien supérieur à la moyenne britannique de 14,1 %.

«Nous savons également que les cigarettes électroniques sont la méthode la plus populaire pour arrêter de fumer, certaines études suggérant qu’elles sont des aides plus utiles que la gomme ou les patchs à la nicotine et beaucoup moins nocives que le tabagisme.

« Les cigarettes électroniques imitent l’expérience de la cigarette parce qu’elles sont tenues à la main et génèrent une vapeur semblable à de la fumée lorsqu’elles sont utilisées.

“Ils peuvent être une option intéressante pour aider les gens à arrêter de fumer, même s’ils ont essayé et échoué dans le passé.”

Le projet de recherche est dirigé par la London South Bank University (LSBU) et l’UCL en collaboration avec l’UEA, le Kings College London, l’Université Queen Mary de Londres, l’Université de York, l’Université de Cardiff, l’Université de Stirling et l’Université d’Édimbourg.

Il a été financé par l’Institut national de recherche en santé (NIHR).

Le professeur Lynne Dawkins de la LSBU a déclaré : « Dans notre essai de recherche plus petit, nous avons constaté que les kits de démarrage pour cigarettes électroniques fonctionnaient bien pour les participants.

« Le personnel des centres pour sans-abri a pu soutenir l’étude et nous avons collecté les données dont nous avions besoin pour mener un essai complet.

«Cette subvention de l’Institut national de recherche en santé financera un essai plus vaste dont nous avons grand besoin, pour déterminer si la fourniture de cigarettes électroniques aux fumeurs fréquentant des centres pour sans-abri pourrait les aider à arrêter de fumer – et si cela leur offre un bon rapport qualité-prix.

« Il s’agit de la première étude de ce type au monde à examiner la mise à l’essai de cette méthode.

« Si nous constatons que la fourniture de kits de démarrage gratuits pour cigarettes électroniques aide les gens à arrêter de fumer, les centres pour sans-abri pourraient décider d’adopter cette approche à l’avenir, pour aider à réduire l’impact des maladies liées au tabagisme sur les sans-abri. »