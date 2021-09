Les Sarrasins de retour, la magie Marcus Smith et le blockbuster Duhan van der Merwe – pourquoi nous ne pouvons pas attendre le début de la saison Gallagher Premiership

Gallagher Premiership Rugby revient enfin ce week-end après un été sportif spectaculaire au Royaume-Uni – et cela ne peut pas arriver assez tôt.

La finale dramatique entre les Exeter Chiefs et les Harlequins en juin était la publicité parfaite pour le drame de haut calibre et à indice d’octane élevé qui ne vient qu’avec le rugby de classe mondiale.

La Gallagher Premiership est enfin de retour !

Ce sont Quins qui l’ont finalement emporté pour soulever le célèbre trophée pour la première fois depuis 2012, et il existe une pléthore de prétendants potentiels pour voler leur couronne cette saison.

Deux de ces espoirs de titre lancent la campagne vendredi soir alors que les Bristol Bears et les Saracens se rencontrent sous les lumières d’Ashton Gate.

Ici, sur talkSPORT.com, nous sommes impatients de voir le retour de Gallagher Premiership Rugby.

Voici plusieurs raisons pour lesquelles…

Sam Simmonds espère battre le record d’essais qu’il a établi la saison dernière

Retour des fans

L’absence de fans alors que la pandémie de COVID-19 s’est emparée du pays la saison dernière a sans aucun doute affecté les joueurs de Premiership.

Le simple fait de voir les 10 000 fans passionnés remplir Twickenham pour la finale 2020/21 en juin a soulevé les Chiefs et leurs homologues londoniens alors que le match lui-même crépitait d’intensité.

L’ancien demi d’ouverture de l’Angleterre et de Northampton, Paul Grayson, a succinctement et parfaitement décrit ce que cela signifie pour les supporters de voir leur club revenir dans la chair.

Il a déclaré: «Je ne peux pas penser à mes grands jours et à mes pires jours en tant que sportif professionnel sans me souvenir de la foule et du rôle joué par les supporters.

« Les salles combles à Twickenham soulevant le toit lorsque nous étions sur le devant de la scène, la mer de 50 000 chemises blanches à Sydney lorsque nous avons remporté la Coupe du monde.

10.000 fans ont regardé la finale de Premiership en juin

« J’ai la chair de poule rien qu’en pensant à des moments comme celui-là, comme je le fais, d’une certaine manière, lorsque je me souviens de voyages dans des endroits comme Gloucester et Paris.

« Des matchs où on n’était pas toujours face à la meilleure opposition, mais où c’était à jamais un calvaire devant The Shed ou entouré de toutes parts dans le chaudron de béton du Parc des Princes.

« Le rugby a raté tout ça. Les terrains de Premiership ont résonné des cris des joueurs et des entraîneurs et rien de plus. »

Danny Cipriani

Cela fait presque dix mois que Cipriani a disputé son dernier match de compétition pour Gloucester et la Gallagher Premiership a raté le magicien mercuriel.

Maintenant en paix avec son omission à la Coupe du monde d’Angleterre en 2019, le joueur de 33 ans est dans un endroit fantastique mentalement et a hâte de revenir au rugby.

Il y a peu de meilleurs n ° 10 dans le pays lorsque Cipriani est en chanson et il sera chargé de diriger une équipe de Bath passionnante contenant des gens comme Joe Cokanasiga, Anthony Watson et Taulupe Faletau.

Comme en témoigne le moment magique de Finn Russell contre l’Afrique du Sud avec les Lions, l’importance d’un demi d’ouverture à l’esprit offensif devient de plus en plus pertinente dans le jeu moderne.

Le joueur de 33 ans est de retour en Premiership pour ajouter sa capacité de classe mondiale à Bath

Marcus Smith et Quins

La vue de Marcus Smith en train de tailler la défense rigide d’Exeter en pièces lors de la finale de Twickenham la saison dernière ne surprendra pas ses plus grands supporters.

À seulement 22 ans, le franc-tireur né à Manille a été dûment récompensé par une convocation tardive de l’équipe des Lions de Warren Gatland cet été après son incroyable saison à The Stoop.

Smith sera désormais chargé d’aider Quins à défendre sa couronne Gallagher Premiership.

Aux côtés de la nouvelle recrue Huw Jones, Smith peut à nouveau faire des ravages dans les défenses de la Premiership et procurer aux fans de retour l’excitation bien nécessaire après une longue absence.

Le joueur de 22 ans est l’avenir du rugby anglais

Mike Brown à Newcastle

Alors que Smith pourrait très bien être l’avenir des Harlequins et de l’Angleterre, Mike Brown profite désormais de nouveaux pâturages avec les Falcons.

Après une carrière riche en trophées à Londres, Brown a rejoint le Toon cet été après une fin quelque peu amère de sa carrière avec Quins.

Suspendu pendant les dernières semaines de la saison dernière et manquant donc la finale de Premiership, le joueur de 36 ans prospère sur les revers et prouve que les critiques ont tort.

Dean Richards a bien recruté cet été et Brown aura beaucoup de visages familiers autour de lui dans Nathan Earle, Ollie Lindsay-Hague et Nick Easter.

Et même le fan de rugby le plus froid ressentirait sûrement une grenouille dans la gorge en voyant Brown s’aligner contre son club d’enfance pour la première fois de sa carrière ce week-end.

Brown portera le noir et blanc de Newcastle cette saison

Le retour des Sarrasins

Portés par une multitude de signatures de retour de périodes de prêt, les champions de Gallagher Premiership 2019 sont revenus du championnat et sont prêts à récupérer leur couronne.

En l’absence d’exploits européens pour les distraire cette saison, leur objectif sera uniquement de reconquérir leur couronne et ils ont certainement l’équipe pour le faire.

Owen Farrell était limité à des rôles principalement de camée pendant son service Lions cet été, il reviendra donc sans aucun doute frais et prêt à diriger à nouveau Maro Itoje, Elliot Daly et Billy Vunipola.

Et avec Nick Tompkins, Max Malins et Ben Earl de retour après un an d’absence, Sarries sont sûrement ceux à surveiller.

Les hommes de Mark McCall veulent avoir un impact instantané en Premiership

Duhan van der Merwe

Debout à 6 pieds 4 pouces et pesant 105 kg, Van Der Merwe est un porteur de balle de dynamite et une excitation garantie pour les fans.

Après une solide campagne des Six Nations, l’ailier d’origine sud-africaine s’est vu confier par Gatland la tournée des Lions cet été.

Le joueur de 26 ans est le type de joueur qui suscite la peur chez les joueurs adverses et l’excitation chez les supporters avec son jeu direct et ses nouveaux coéquipiers des Warriors chercheront probablement à lui donner le ballon aussi régulièrement que possible.

Jonathon Thomas est l’un des jeunes entraîneurs les plus intelligents et les plus engageants du rugby et sans relégation cette saison, il peut se permettre d’être aussi expérimental et exaltant que possible.

L’ancien ailier d’Édimbourg sera sûrement un favori des fans en un rien de temps

La Premiership Gallagher 2021/21 débute ce week-end. Regardez-le exclusivement en direct sur BT Sport ou suivez-le sur PremiershipRugby.com.