Les satellites BlackSky perdus en raison d’une anomalie lors du lancement de Rocket Lab

Le lanceur Electron de Rocket Lab sort de sa plate-forme en Nouvelle-Zélande. (Rocket Lab via YouTube)

Deux satellites de la constellation d’observation de la Terre de BlackSky ont été perdus aujourd’hui lorsque la deuxième étape du lanceur Electron de Rocket Lab a subi une anomalie, quelques minutes seulement après le décollage de la Nouvelle-Zélande.

Rocket Lab a déclaré que l’échec de la mission faisait l’objet d’une enquête. “Le problème est survenu peu de temps après l’allumage de la deuxième étape”, a déclaré la société dans un tweet.

Le flux en direct pour le lancement a montré ce qui semblait être un lancement réussi à 23 h 11, heure de la Nouvelle-Zélande (4 h 11, heure du Pacifique), suivi d’une séparation de scène qui s’est déroulée comme prévu. Cependant, il semblait que le moteur-fusée du deuxième étage s’était arrêté et n’avait pas réussi à pousser les satellites en orbite.

Précédemment: L’industrie spatiale de Seattle joue un rôle de premier plan dans la construction du réseau d’observation de la Terre de BlackSky

Les satellites ont été construits par LeoStella, basé à Tukwila, Washington pour BlackSky, qui répartit son personnel entre les bureaux de Seattle et de Herndon, en Virginie. La logistique de pré-lancement de la mission a été gérée par Spaceflight Inc., basée à Seattle.

«Nous sommes profondément désolés envers nos clients Spaceflight Inc. et BlackSky pour la perte de leurs charges utiles», a déclaré Peter Beck, PDG de Rocket Lab, dans un communiqué. «Nous comprenons l’effort monumental qui accompagne chaque vaisseau spatial et nous ressentons leur perte et leur déception.»

Dans un tweet, Spaceflight Inc. a déclaré que c’était une «triste journée».

«Nous sommes dévastés pour notre client @BlackSky_Inc par la perte de cette mission», a déclaré la société. Nous avons contacté Spaceflight Inc., BlackSky et LeoStella et mettrons à jour cette histoire avec de plus amples informations.

Rocket Lab – qui a son siège social américain à Long Beach, en Californie, mais lance ses fusées Electron depuis la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande – a déclaré qu’il travaillerait en étroite collaboration avec la Federal Aviation Administration pour enquêter sur l’anomalie, identifier la cause profonde et corriger le problème. missions futures.

«Lors de l’un de nos jours les plus difficiles, notre équipe a fonctionné avec professionnalisme et a travaillé rapidement pour s’assurer que l’anomalie était gérée en toute sécurité», a déclaré Beck. «Nous en tirerons des leçons et nous reviendrons sur le tapis.»

BlackSky et LeoStella ont plusieurs autres satellites en préparation pour les lancements de Rocket Lab prévus plus tard cette année. L’enquête sur les anomalies semble forcer le report de ces lancements.

Cette mission, surnommée «Running Out of Toes», a marqué la 20e tentative de lancement orbital de Rocket Lab, une start-up spatiale qui se prépare à un accord de fusion de chèques en blanc évalué à 4,1 milliards de dollars. Dix-sept de ces tentatives ont été couronnées de succès.

Les deux échecs précédents sont survenus en 2017 après le premier décollage de Rocket Lab (en raison d’un problème logiciel) et en juillet dernier lors du lancement de plusieurs satellites (en raison d’une connexion électrique défectueuse).

La mission d’aujourd’hui visait également à tester des procédures qui permettront à terme de réutiliser le propulseur de premier étage de la fusée Electron. Cette partie de la mission, qui impliquait une «projection en douceur» du propulseur dans l’océan Pacifique et sa récupération de la mer, semblait répondre aux attentes de Rocket Lab.