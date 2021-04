Les satellites Starlink et OneWeb sont presque entrés en collision, une catastrophe en chaîne aurait pu se produire | Vie

Le 30 mars, un satellite OneWeb a failli entrer en collision avec un autre de SpaceX. L’incident a mis en lumière un fait incompressible: il n’y a pas de protocole international lorsque deux satellites sont sur le point d’entrer en collision.

Lorsque Donald Trump a créé l’American Space Force, cela a engendré toutes sortes de mèmes et de rires. Même une série Netflix. Mais il semble qu’au moins ils mènent une activité pratique: veillez à ce que les satellites ne se heurtent pas.

Le 30 mars, selon The Verge, la Force spatiale nord-américaine a envoyé une alerte rouge à OneWeb et SpaceX, parce que deux de ses satellites allaient s’approcher à seulement 57 mètres, et il y avait 1,3% de chances qu’ils se heurtent.

Une collision de deux satellites, qui voyagent également en constellations avec d’autres groupes de satellites, aurait pu causer une réaction en chaîne, où des restes de satellites auraient pu entrer en collision les uns avec les autres, provoquant une catastrophe imprévisible.

La façon dont l’incident a été répondu est assez surprenante, car il s’avère que il n’y a pas de protocole ou d’organisme spécial pour gérer ces urgences.

Après avoir reçu l’avis de la Force spatiale, OneWeb a contacté SpaceX par e-mail, et ils se sont coordonnés pour que SpaceX modifie manuellement le cap de son satellite, désactivant son système d’intelligence artificielle anti-choc … ce qui a généré une autre polémique. SpaceX utilise l’intelligence artificielle pour éviter les collisions, et quand il y a une collision potentielle … la désactive-t-elle?

Les questions sur cet incident sont nombreuses.

SpaceX est en orbite presque 1400 satellites Starlink d’amener Internet dans les zones rurales, et son objectif est d’atteindre le 12 000 satellites. OneWeb Il a 146 ans et veut atteindre le 650. Amazon a également annoncé la mise en orbite de 3 236 satellites dans le même but.

Depuis que SpaceX a annoncé qu’il créerait la constellation de satellites Starlink, le nombre de détracteurs n’a cessé de croître. Désormais, avec plus de 120 satellites en orbite et l’autorisation d’en ajouter 12 000 supplémentaires, SpaceX doit trouver des solutions aux problèmes déjà anticipés par les scientifiques.

Le premier problème est qu’en raison de l’orbite basse des satellites Starlink, le reste des satellites, comme OneWeb ou Amazon futures, ils doivent traverser l’orbite de Starlink pour atteindre la leur.

Les rivaux de Starlink se plaignent que SpaceX utilise un système d’intelligence artificielle pour éviter les accidents, ce qui rend Je ne sais pas comment un satellite Starlink va réagir s’il va entrer en collision avec lui.

Aussi dans cet incident SpaceX a désactivé l’IA et a pris le contrôle manuel du satellite s’éloigner de OneWeb, qui n’a fait qu’accroître les critiques sur un système d’IA imprévisible qui, également lorsqu’il doit agir, est désactivé.

Enfin, il est également assez gênant que lorsque deux satellites vont entrer en collision il n’y a pas de protocole d’action ou d’organisation qui gère l’urgence, et les entreprises elles-mêmes doivent se coordonner par e-mail et improviser au fur et à mesure.

Alors que le ciel se remplit de satellites, la nécessité de une réglementation internationale qui couvre toutes les situations d’urgence possibles.