Les sauvegardes chiffrées de bout en bout de WhatsApp se déploient «lentement»

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé le mois dernier que des sauvegardes chiffrées de bout en bout de WhatsApp étaient en route pour ceux qui aiment stocker des sauvegardes sur des services cloud comme iCloud et Google Drive. Cette fonctionnalité de confidentialité est désormais déployée « lentement » pour les utilisateurs iOS et Android.

Les discussions WhatsApp réelles sont toujours cryptées de bout en bout, mais cette nouvelle fonctionnalité signifie que toutes les sauvegardes que vous choisissez d’effectuer bénéficient du même niveau de protection…

Zuckerberg a fait l’annonce sur sa page Facebook.

Alors que les messages cryptés de bout en bout que vous envoyez et recevez sont stockés sur votre appareil, de nombreuses personnes souhaitent également un moyen de sauvegarder leurs discussions au cas où elles perdraient leur téléphone. À partir d’aujourd’hui, nous mettons à disposition une couche de sécurité supplémentaire et facultative pour protéger les sauvegardes stockées sur Google Drive ou iCloud avec un cryptage de bout en bout. Aucun autre service de messagerie mondial à cette échelle n’offre ce niveau de sécurité pour les messages, les médias, les messages vocaux, les appels vidéo et les sauvegardes de chat de leurs utilisateurs.

Vous pouvez désormais sécuriser votre sauvegarde chiffrée de bout en bout avec un mot de passe de votre choix ou une clé de chiffrement à 64 chiffres que vous seul connaissez. Ni WhatsApp ni votre fournisseur de services de sauvegarde ne pourront lire vos sauvegardes ou accéder à la clé requise pour les déverrouiller.

Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs, nous sommes ravis de donner aux gens plus de choix pour protéger leur vie privée. Nous allons déployer lentement cette fonctionnalité pour ceux qui disposent de la dernière version de WhatsApp. Plus d’informations sur la façon dont vous pouvez protéger vos sauvegardes de chat avec un cryptage de bout en bout sur iOS et Android peuvent être trouvées ici, et plus d’informations sur la façon dont nous l’avons construit peuvent être trouvées ici.