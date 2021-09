Les sauvegardes cryptées seront très bientôt une réalité sur WhatsApp | La technologie

WhatsApp veut se débarrasser de toutes les controverses liées à Facebook et augmenter sa sécurité, c’est pourquoi il inclura une nouvelle fonctionnalité qui permettra de chiffrer les sauvegardes.

La sécurité est un point important dans les applications de messagerie instantanée. Telegram et WhatsApp utilisent des méthodes similaires pour assurer aux utilisateurs que leurs messages seront conservés en toute sécurité tout au long de l’échange d’informations. En réalité, Les controverses concernant la sécurité sont parmi les plus discutées et ont le plus d’impact sur les entreprises.

WhatsApp puisqu’il fait partie de Facebook doit rester à l’écart de tous ces types de situations, même si c’est parfois très compliqué. Bien sûr, alors que les messages envoyés en temps réel ont un cryptage de bout en bout. Les sauvegardes téléchargées sur, par exemple, Google Drive n’avaient pas cela.

L’application de messagerie instantanée préparerait un moyen d’inclure ce cryptage dans les copies de sauvegarde. L’opération, en bref, serait basée sur le fait que les copies de sauvegarde généreraient un code à 64 chiffres qui serait utilisé comme câble pour tout message WhatsApp que vous souhaitez enregistrer..

Après avoir eu ce code à 64 chiffres, les copies de sauvegarde seraient enregistrées dans des services compatibles tels que Google Drive ou iCloud. Cette sécurité supplémentaire empêcherait le vol d’informations ou de données utilisateur. Cette étape est une étape supplémentaire pour que WhatsApp devienne une application encore plus sécurisée.

Ce n’est pas la seule fonctionnalité que WhatsApp a lancée ces dernières semaines. Ce qui a été vu récemment, c’est que maintenant l’application vous permet de transférer des chats d’Android vers iOS sans aucun problème et en toute simplicité. C’est quelque chose que les utilisateurs demandent depuis des années et, enfin, WhatsApp a répondu de la meilleure façon.

La nouvelle fonctionnalité n’a pas de date de sortie, mais d’après ce qui a été vu, elle devrait commencer à apparaître sur les terminaux Android et iOS d’ici quelques semaines.. Pour le moment, nous devrons attendre qu’il atteigne officiellement tous les appareils, bien qu’il soit très probable qu’il apparaisse plus tôt dans les versions bêta de l’application.