Les sauvegardes cryptées WhatsApp permettront aux utilisateurs d’équilibrer leurs propres priorités en matière de confidentialité et de sécurité

Miley Cyrus et Metallica a interprété “Nothing Else Matters” en direct sur The Howard Stern Show pour célébrer le 30e anniversaire du disque éponyme du groupe, également connu sous le nom de “The Black Album”. Pour The Metallica Blacklist, Cyrus a repris “Nothing Else Matters”, un jam downtempo du disque qu’elle joue lors de ses […] More