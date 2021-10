Les sauvegardes cryptées WhatsApp sont enfin disponibles dans la dernière version bêta

Gardez vos données privées avant de les télécharger sur le cloud

WhatsApp travaille sur des sauvegardes cryptées depuis un certain temps maintenant, les premiers marmonnements apparaissant pour la première fois en mars. Le mois dernier, Facebook a détaillé ses plans pour ajouter deux options uniques offrant une protection supplémentaire pour votre compte. Le dernier WhatsApp a d’excellentes nouvelles pour toute personne soucieuse de la confidentialité, car l’application implémente enfin un cryptage de bout en bout pour les sauvegardes.

Comme Facebook l’a couvert dans son article de blog détaillé en septembre, vous pouvez choisir entre une clé de cryptage 64 bits et une clé basée sur le cloud avec un mot de passe personnel – celui que vous préférez (via WABetaInfo). Vos données sont toujours stockées dans Google Drive ou iCloud (si vous êtes sur iOS), mais tout est crypté avant le téléchargement.

via WABetaInfo

Gardez à l’esprit que, comme pour la plupart des autres services protégés, si votre mot de passe est perdu, qu’il s’agisse d’une clé 64 bits ou d’un mot de passe personnel beaucoup plus simple, vous n’avez pas de chance. WhatsApp ne pourra pas vous aider à récupérer l’accès et vos données resteront inaccessibles.

WABetaInfo rapporte que cette fonctionnalité est disponible dans la version 2.21.21.5, bien que tous les utilisateurs ne puissent pas encore l’activer. Il continuera à être déployé sur plusieurs mises à jour d’applications ultérieures, vous devrez donc peut-être être un peu plus patient. Si vous n’êtes pas dans le programme bêta de WhatsApp, vous pouvez essayer de vous joindre à l’aide du lien Play Store ci-dessous ou simplement récupérer l’APK à partir d’APK Mirror.

