Les sauvegardes de chat WhatsApp sont désormais cryptées de bout en bout ; Comment activer sur Android, iPhone

WhatsApp a commencé à déployer un cryptage de bout en bout pour les sauvegardes iCloud et Google Drive, des mois après que l’application de messagerie appartenant à Facebook a effectué pour la première fois des tests internes.

WhatsApp a annoncé le mois dernier qu’il déploierait des sauvegardes cloud chiffrées de bout en bout pour iOS et Android. La fonctionnalité, une option d’inscription, aidera les utilisateurs à empêcher les tiers d’accéder à leur sauvegarde. La société a affirmé que la mise à jour protégerait également l’historique des discussions stocké dans les sauvegardes.

Annonçant le déploiement du chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes dans le cloud, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a écrit : « Les sauvegardes chiffrées de bout en bout pour WhatsApp commencent à être déployées aujourd’hui. Fier de l’équipe de continuer à diriger la sécurité de vos conversations privées.

La fonctionnalité sera progressivement déployée à l’échelle mondiale pour iOS et Android afin de fournir une couche de sécurité supplémentaire pour les sauvegardes dans le cloud.

WhatsApp fournit un cryptage de bout en bout comme option par défaut pour les messages sur la plate-forme depuis 2016. Cependant, la fonctionnalité n’était pas disponible pour le chat et le contenu multimédia sauvegardés dans le cloud.

« À partir d’aujourd’hui, nous mettons à disposition une couche de sécurité supplémentaire et facultative pour protéger les sauvegardes stockées sur Google Drive ou iCloud avec un cryptage de bout en bout », a déclaré WhatsApp dans son blog à propos de cette fonctionnalité.

« Si quelqu’un choisit de sauvegarder son historique de discussion avec un cryptage de bout en bout, il ne sera accessible qu’à lui, et personne ne pourra déverrouiller sa sauvegarde, pas même WhatsApp. Ni WhatsApp ni le fournisseur de services de sauvegarde (comme Apple) ne pourront accéder à leur clé de chiffrement de bout en bout ou à leur sauvegarde chiffrée de bout en bout.

Activation du chiffrement de bout en bout

La dernière mise à jour est progressivement déployée pour iOS et Android. Avoir la dernière version de WhatsApp sur l’appareil est obligatoire pour obtenir la mise à jour.

Contrairement au chiffrement de bout en bout par défaut, le chiffrement des sauvegardes cloud doit être activé manuellement à partir de la page Paramètres.

Sur la page Paramètres, appuyez sur Discussions > Sauvegardes de discussion > Sauvegardes chiffrées de bout en bout, puis suivez les invites à l’écran pour activer la fonctionnalité. Un mot de passe ou une clé de cryptage 64 bits sera requis pour la sauvegarde.

