Les scandales du Credit Suisse poussent la Suisse à penser impensable: punir les banquiers

PHOTO DE FICHIER: Le logo de la banque suisse Credit Suisse est visible à son siège à Zurich, en Suisse

L’exaspération du Credit Suisse à la suite d’une série de scandales pousse la Suisse à repenser un système dans lequel les grands banquiers ont été en grande partie intouchables.

Les lourdes pertes du Credit Suisse liées à l’effondrement du family office Archegos et à la décimation de milliards d’investissements de clients soutenus par le financier britannique insolvable Greensill ont provoqué la colère des régulateurs et déclenché une rare discussion parmi les législateurs au sujet des amendes aux banquiers.

Le débat, le plus grand débat public sur la réforme bancaire depuis le krach financier, se concentre sur la fin du régime de laissez-faire actuel, où des amendes aux banquiers ne sont pas possibles, pour copier le règlement plus strict de la Grande-Bretagne.

«Les directeurs de banque n’assument pas la responsabilité de leur action car ce n’est pas nécessaire. Il n’y a pas de véritables sanctions en cas de mauvaise gestion », a déclaré Gerhard Andrey, membre vert du parlement suisse.

«Les scandales qui ont frappé le Credit Suisse, du Mozambique à Greensill, nuisent à la réputation de la Suisse. Nous avons proposé une réforme… cela signifierait que si quelque chose ne va pas, le manager est pris au piège », a-t-il déclaré.

Les propositions d’Andrey, qui suivent le modèle britannique révolutionnaire qui rend la direction des entreprises financières directement responsable de leurs actions, devraient être discutées par les législateurs suisses dans les prochains jours.

Le débat s’est déroulé après que le Credit Suisse a perdu plus de 5 milliards de dollars suite à l’effondrement du family office Archegos et a été confronté à un barrage de poursuites judiciaires de plus de 10 milliards de dollars d’investissements clients liés à Greensill.

Un porte-parole de la banque a déclaré que son conseil d’administration avait lancé des enquêtes qui «réfléchiraient aux conséquences plus larges» de ces événements, ajoutant qu’il avait procédé à des changements de gestion dans la banque d’investissement et les contrôles des risques.

La série de scandales a provoqué la colère des responsables du superviseur de la FINMA, qui ont du mal à demander des comptes aux banquiers parce que les règles suisses ne permettent de sanctionner les administrateurs que s’ils sont directement impliqués dans des actes répréhensibles plutôt que pour des défaillances de la direction générale.

Un porte-parole de la FINMA a déclaré à . qu’il se félicitait d’une discussion sur «l’optimisation» des «questions de responsabilité personnelle», ajoutant que d’autres places financières «vont beaucoup plus loin que la Suisse».

Il a déclaré que les règles suisses actuelles n’autorisaient des sanctions, telles que l’interdiction de travailler aux banquiers, que s’il y avait un lien direct entre le directeur et une faute, et qu’il ne suffisait pas de montrer que cette personne était simplement responsable.

Malgré plus de 15 milliards de dollars de dépréciations et de pénalités au Credit Suisse et de multiples scandales, la FINMA a eu du mal à maîtriser la banque et les actionnaires dissidents n’ont pas non plus évincé son président, Urs Rohner, avant qu’il ne prenne sa retraite cette année.

Outre Archegos et Greensill, le Credit Suisse a connu d’autres problèmes, notamment un scandale d’espionnage qui a forcé le départ de son ancien PDG.

Ses banquiers ont également été confrontés à des procédures en Grande-Bretagne et aux États-Unis liées à des prêts accordés au Mozambique qui l’ont plongé dans une crise de la dette.

L’année dernière, les procureurs américains ont déclaré qu’ils enquêtaient sur le rôle du Credit Suisse dans l’affaire de corruption de 2 milliards de dollars, qui découle de prêts que la banque a aidé à organiser pour développer les défenses côtières du Mozambique. La banque a déclaré qu’elle coopérait à l’enquête.

Commentant ses plus récents revers, la banque a déclaré qu’elle avait suspendu certains salaires des employés impliqués, y compris des membres du conseil d’administration, afin de pouvoir récupérer l’argent si nécessaire.

Monika Roth, avocate suisse et experte en conformité, a déclaré qu’il était prohibitif pour les actionnaires des banques de demander justice en poursuivant les administrateurs pour des manquements devant les tribunaux suisses et qu’il devrait être possible pour les superviseurs de récupérer le salaire des administrateurs.

Cependant, toute réforme est susceptible de rencontrer des résistances. L’Association suisse des banques a déclaré que la surveillance actuelle était «équilibrée» et rigoureuse et que toute amélioration devrait tenir compte des «particularités» de la banque suisse.

Dominik Gross, de l’Alliance suisse des organisations de développement, a prédit que les législateurs suisses hésiteraient à changer.

«Il est entendu qu’une place financière forte fait partie intégrante de la Suisse – tout comme les montres et le chocolat. Une grande partie de la population profite de l’argent qui entre. »