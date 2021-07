Les scandales éclipsent les Jeux de Tokyo jusqu’à la veille de leur ouverture

22/07/2021 à 14h02 CEST

.

Les Jeux olympiques de Tokyo sont éclipsés par un succession de scandales qui parsèment votre organisation, dont ce dernier a forcé le départ d’un des responsables de la cérémonie inaugurale à la veille de sa célébration. Et si cela ne suffisait pas faire face à la pandémie et à tout le mécontentement généré au Japon Pour célébrer les Jeux en pleine crise sanitaire, le comité d’organisation de Tokyo 2020 a vécu en permanence dans l’œil du cyclone en raison de ses propres erreurs ou d’un manque de sensibilité face à des questions qui pourraient susciter l’indignation du public.

Des déclarations machos aux blagues sur l’Holocauste et aux commentaires humoristiques sur l’intimidation des personnes handicapées, aux accusations de plagiat et de scandales de corruption, les responsables de l’organisation des Jeux ont été impliqués dans toutes sortes de controverses.

“JOUER À L’HOLOCAUSTE”

Le dernier et le plus inopportun des orages qui ont affecté les Jeux a brisé la cérémonie d’ouverture quelques jours plus tard, et le porté en avant à deux personnalités clés pour l’organisation de l’événement : son directeur de création et l’un des compositeurs musicaux, qui sont également deux figures artistiques bien connues au Japon.

Keigo oyamada, un musicien japonais, a cessé de faire partie de l’équipe créative après que quelques interviews qu’il a données au milieu des années 90 ont réapparu dans lesquelles il a commenté en riant, qu’au cours de son enfance, il avait soumis des collègues handicapés à des traitements humiliants. L’apparition de ces anciennes déclarations sur les réseaux sociaux a déclenché une vague de critiques chez les Japonais qui ont mis fin à leur démission et excuses publiques “pour ses actions extrêmement immatures.”

Le même processus a été répété avec le régisseur des cérémonies d’ouverture et de clôture, Kentaro Kobayashi, qui a été contraint de démissionner après avoir fait circuler sur le réseau d’anciens enregistrements d’un performance de ce comédien, comédien et metteur en scène.

Dans le “croquis” humoristique daté de 1998, Kobayashi et son duo partenaire ils plaisantent sur le fait de remplir un stade de figurines en papier représentant des personnes et de jouer à “faire un holocauste”, avant d’ajouter que de telles blagues ne sont peut-être pas adaptées à une diffusion à la télévision.

L’organisation juive de défense des droits humains basée aux États-Unis, le Simon Wiesenthal Center, a publié une déclaration la veille du jour avant de qualifier la vieille blague d'”antisémite” et de déclarer que “toute relation (de Kobayashi) avec les Jeux de Tokyo insulterait six millions de Juifs et tournerait en dérision cruelle les Jeux paralympiques“.

CHIFFONS SALES D’HIER ET AUJOURD’HUI

Ce qui est curieux dans les deux cas, c’est qu’il s’agit événements survenus il y a plus de deux décennies, qui ont refait surface peu avant les Jeux et au milieu du rejet généralisé de l’événement sportif chez les Japonais. Plus récemment, en février dernier, il a été la démission de l’ancien président du comité d’organisation, Yoshiro Mori, après la polémique suscitée par ses propos lors d’une réunion où il a donné comprendre que les femmes parlent trop.

Peu de temps après, un autre directeur artistique de Tokyo 2020, Hiroshi Sasaki, Il a également quitté son poste après avoir diffusé sa proposition pour la populaire actrice et comédienne japonaise Naomi Watanabe. présenté comme un cochon lors de la cérémonie d’ouverture.

Certains analystes pensent que ces scandales révèlent problèmes de la société japonaisecomme les préjugés à l’égard des personnes handicapées, la discrimination à l’égard des femmes ou le harcèlement à l’école. D’autres considèrent que ce n’est que le résultat d’un examen minutieux à laquelle tout ce qui touche aux Jeux est soumis après que son retard d’un an en raison de la pandémie a été décidé en mars 2020.

Ce qui est clair c’est que Une succession de scandales a mis les organisateurs dans les cordes et aggravé la réputation de Tokyo 2020, en plus de les obliger à faire des ajustements de dernière minute lors de la cérémonie d’ouverture qui, sauf nouvelle désagréable surprise, se tiendra ce vendredi au stade olympique de Tokyo. “C’est quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver. Ces incidents ont eu un impact énorme, alors cette fois nous avons décidé d’avoir une réaction rapide“, a déclaré aujourd’hui le président du comité d’organisation, Seiko Hashimoto, après le dernier des scandales.