Les scandales montent pour la gouverneure du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham ⋆ .

Searchlight New Mexico, une organisation d’enquête indépendante à but non lucratif, a annoncé la semaine dernière que le bureau du gouverneur Michelle Lujan Grisham soutenait l’utilisation de l’application de messagerie cryptée Signal pour dissimuler les communications entre le personnel.

La violation potentielle de la loi sur les archives publiques du Nouveau-Mexique a été révélée après que le Département des enfants, des jeunes et des familles du Nouveau-Mexique, supervisé par le gouverneur, ait licencié deux hauts employés qui se sont inquiétés de l’utilisation de l’application.

«La direction du département a alors décidé de supprimer automatiquement nombre de ces communications, les rendant à jamais inaccessibles aux avocats, aux membres du public et aux journalistes», a rapporté le bureau à but non lucratif. «Searchlight a également constaté que le Bureau du Gouverneur et le Département des technologies de l’information de l’État soutenaient la suppression systémique des messages, selon les courriels et les orientations politiques obtenus grâce à une demande d’inspection des archives publiques (IPRA).»

Le bureau du gouverneur lui-même, a écrit Searchlight, a demandé au personnel de supprimer régulièrement leurs messages pour contourner la surveillance.

«Chaque message texte que vous envoyez ou recevez est probablement considéré comme un« enregistrement transitoire »», lit-on dans les directives officielles. «Nous vous recommandons de supprimer tous les messages texte qui sont des« enregistrements éphémères »tous les dix jours. Vous pouvez les supprimer plus souvent si vous le souhaitez. “

Compte tenu du fléau des scandales qui envahit le gouverneur, beaucoup l’ont probablement fait.

Les républicains d’État ont exigé des réponses sur la dernière controverse qui a secoué le bureau du gouverneur fin avril lorsque Searchlight a signalé pour la première fois que l’application de messagerie cryptée avait été utilisée par le département des enfants, de la jeunesse et des familles.

. @ Le CYFD de GovMLG a dissimulé des informations publiques et protégées, et a régulièrement vidé les données. Nous appelons @Brian_Colon & @HectorBalderas à enquêter sur ces violations de la transparence et à MLG de cesser immédiatement son attaque contre l’IPRA. #nmpol #nmleg pic.twitter.com/YTOEF2khin – NM House Republicans (@NMHouseGOP) 27 avril 2021

«Que les dirigeants de toute agence publique pensent qu’ils peuvent contourner la transparence en supprimant des documents publics est une gifle pour les Néo-Mexicains qui ont placé leur confiance dans le service public», a écrit le leader républicain de la minorité à la Chambre Jim Townsend dans un communiqué.

«Le personnel du gouverneur parle de transparence et d’éthique, mais permet à ses départements de détruire des informations critiques», a déclaré Townsend au Federalist dans un suivi.

La révélation, cependant, n’est que la pointe de l’iceberg qui menace de ravager les chiffres d’approbation relativement favorables du gouverneur de gauche. Les dernières données compilées par le Morning Consult montrent que Grisham a une note positive nette de 5%, bien que 18% des électeurs inscrits n’aient déclaré aucune opinion.

Hypocrisie de verrouillage

La gestion par Grisham de la crise du COVID elle-même est un scandale, rejetant les libertés personnelles avec l’adoption de verrouillages stricts en ligne avec ses pairs démocrates à New York et en Californie. Malgré la mise en œuvre de certaines des restrictions les plus dures et les plus prolongées, le Nouveau-Mexique se classe 15e pour le nombre de décès par million, huit places au-dessus du Texas voisin et 12 au-dessus de la Floride, les deux États les plus libres du pays, à l’envie des républicains du Nouveau-Mexique opposés à la verrouillages.

«Nos États voisins ont appris à adopter et à s’épanouir tout en faisant face à la diminution des problèmes de COVID, mais pas au Nouveau-Mexique», a déclaré Townsend au Federalist. «Notre gouverneur a invoqué passionnément une décision administrative après l’autre, imposant ces règles aléatoires à tout le monde sauf à elle-même.

Townsend a désigné Grisham comme un emblème de l’urgence de santé publique représentant une crise impulsée par les élites lorsqu’elle a semblé violer ses propres décrets d’achat de bijoux. En mai de l’année dernière, un point de vente local d’Albuquerque a rapporté que Grisham avait ouvert une bijouterie pour acheter des bijoux coûteux tandis que des entreprises «non essentielles» avaient été fermées.

«Nous sommes dans une période financière vraiment difficile en tant qu’État. Cela reflète les sacrifices personnels incroyables qui se produisent chaque jour parce que les gens ont une capacité limitée de travailler, de télétravail et de nombreuses personnes, en fait, ont perdu leur emploi », a déclaré Grisham le 3 avril, en enseignant aux Néo-Mexicains de rester à la maison.

Cependant, les bijouteries du gouverneur comptaient comme essentielles. Quelques jours plus tard, a rapporté KRQE News 13, Grisham a commandé des bijoux par téléphone au magasin fermé.

Épicerie financée par les contribuables

En février, l’équipe d’enquête d’une autre station de nouvelles d’Albuquerque a rapporté ses conclusions à partir d’un examen de six mois de factures, de reçus et de notes de frais qui révélaient des milliers de dollars d’épicerie achetés auprès du fonds de prévoyance du gouverneur.

Alors que les Néo-Mexicains faisaient la queue dans les épiceries fonctionnant sous la capacité limitée commandée par Grisham l’année dernière, Grisham a commandé plus de 6500 $ d’épicerie à la résidence du gouverneur, selon l’équipe d’enquêtes KOB 4 basée à Albuquerque.

“Selon les reçus rendus publics par le biais d’une demande de l’Inspection of Public Records Act, les articles comprennent n’importe quoi, du détergent à lessive au bœuf Wagyu, des steaks de thon, de la surlonge supérieure et des centaines de dollars d’achats d’alcool”, a rapporté le point de vente.

Le bureau du gouverneur a déclaré à KOB 4 que la nourriture gastronomique était principalement destinée au personnel engagé dans des réunions.

“Ils sont sporadiques, mais ils durent longtemps et il y a donc de la nourriture à ces réunions souvent préparée”, a déclaré le directeur des communications de Grisham, Tripp Stelnicki. «Il y a des gens à la résidence qui sont tous masqués.»

Cependant, la station a rapporté combien d’entre eux étaient les bienvenus à la maison. Au même moment où elle tenait des réunions du personnel chez elle, le gouverneur a exhorté les sujets de l’État à télétravailler et à s’abstenir d’en accueillir d’autres chez eux.

Paiements Hush Money

En avril, Grisham est tombée sous les projecteurs en tant que cible féminine d’allégations d’inconduite sexuelle lorsque l’Albuquerque Journal a révélé que la campagne du gouverneur avait effectué de lourds paiements à un ancien membre du personnel qui l’avait accusée de harcèlement lors d’une réunion du personnel.

La campagne de Grisham, a rapporté le journal, a payé «au moins 62 500 $» d’un règlement négocié avec un cabinet d’avocats qui représente James Hallinan, qui a servi de porte-parole de Grisham lors de sa campagne de 2018.

Fin 2019, Hallinan a déclaré que le gouverneur avait versé de l’eau sur son entrejambe et l’avait saisi à travers son pantalon pendant qu’elle riait devant d’autres membres du personnel. Grisham a nié que l’incident ait eu lieu, bien que sa campagne ait effectué des paiements de 12 500 $ en frais juridiques, comme le rapporte le Albuquerque Journal.

Le nombre de paiements restant à traiter à partir du règlement n’est pas clair. Le porte-parole de la campagne, Jared Leopold, a déclaré au journal que les paiements résolvent «de nombreuses réclamations potentielles douteuses et contestées formulées par M. Hallinan en raison de son emploi en 2018 dans l’organisation de campagne et de sa recherche d’emploi ultérieure» et ont été amenés à calmer une distraction.