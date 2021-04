Les scandales qui ont marqué la vie de Tiger Woods

24/02/2021 à 17:08 CET

Louange et blâme dans une égale mesure. Voici la vie de contrastes de Tiger Woods au cours de la dernière décennie. Peu d’athlètes ont reçu autant d’applaudissements pour leurs mérites dans leur discipline que les réprimandes concernant leur sphère privée. L’accident de voiture de mardi, qui aurait pu lui coûter la vie, est le dernier choc d’une carrière idyllique qui a commencé à être tronqué en 2010.

Ce fut le premier et grand scandale du golfeur américain. Cette année-là, son mariage avec Elin Nordegren a explosé. après sept ans ensemble et avec deux enfants en commun. Les relations extraconjugales de Woods lui ont coûté la disgrâce publique et un divorce de plusieurs millions de dollars.

Depuis tout était en descente et pas de freins. Des années plus tard, il a commencé une autre relation avec le skieur Lindsey Vonn mais encore une fois son dépendance sexuelle et alcoolique a mis fin à la cour. Tiger lui-même a admis ses problèmes et a été admis dans un centre de rééducation.

L’accident de 2021 n’est pas le premier accident subi au volant. Toujours marié à Nordegren déjà eil a écrasé une voiture dans son manoir après avoir été sous l’influence de l’alcool, quelque chose de similaire à ce qui lui est arrivé en 2017. Alors, La police de Floride a arrêté l’athlète après s’être endormi en conduisant et montrant des symptômes évidents d’ivresse. Il s’est défendu que c’était pour mélanger certains médicaments légalement prescrits pour soulager ses problèmes de dos.

Et c’est que tous ses scandales ont commencé à rejoindre des blessures et un moment de forme basse qui a semblé faire sombrer complètement sa carrière. Aussi perdu beaucoup de contrats de sociétés multinationales qui l’avait catapulté à l’Olympe. Depuis 2018, il a semblé lever la tête à nouveau mais encore une fois, il a été impliqué dans des problèmes extra-sportifs.

L’une des causes possibles de votre accident pourrait être excès de vitesse. Heureusement, il a déjà subi un «long & rdquor; chirurgie pour ses blessures au pied, à la cheville, au tibia et au péroné de sa jambe droite, a rapporté son équipe de communication sur son compte Twitter officiel. Rien comparé à ce qui aurait pu être.