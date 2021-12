Les scénarios qui menacent une fin indigne du formidable combat pour le titre de la F1 · .

Pour la première fois depuis 2012, deux pilotes d’équipes rivales s’affrontent dans un combat de championnat qui a de sérieuses chances de se qualifier pour la course finale.

Mais la possibilité d’une fin d’année acrimonieuse plane sur les derniers tours. Lewis Hamilton et Max Verstappen sont déjà entrés en collision deux fois cette saison. Même s’ils parviennent à s’éviter, la perspective d’une fin de saison indigne par caprice des règles ou autre accroc évitable, reste une possibilité évidente.

La F1 évitera-t-elle un championnat anti-climax lors des deux dernières courses d’une année mémorable ?

Appels controversés

Les décisions des intendants sont souvent vivement contestées. Mais la pression pour bien faire leurs appels – et les faire rapidement – ​​est considérablement accrue face à un championnat comme celui-ci.

Ils se sont montrés prêts à prendre des sanctions contre les deux prétendants au titre cette année, notamment Hamilton à Silverstone et Verstappen après Monza. Mais leur refus même d’enquêter sur la décision controversée de Verstappen au 48e tour au Brésil a provoqué un tollé, face aux pénalités infligées pour des infractions bien moindres plus tôt dans la saison.

Les eaux étaient encore plus brouillées au Qatar, où une rencontre entre les pilotes et le directeur de course Michael Masi a laissé de nombreux concurrents incertains de ce que les commissaires sportifs considèrent comme des gestes défensifs justes et injustes. Cette controverse peut facilement engendrer plus de la même chose.

Suivre les limites

Fonctionnalité : Pourquoi les conducteurs ont soutenu l’appel à la clarté de Hamilton après s’être rencontrés au sujet de l’incident de VerstappenLa question controversée des limites des voies était au cœur de la controverse au Brésil. Il est difficile d’imaginer que Verstappen se serait précipité à l’intérieur de Hamilton d’une très grande distance s’il n’avait pas su qu’il y avait un écoulement d’asphalte à l’extérieur du virage.

La F1 continue de montrer peu d’intérêt à remplacer les bordures basses et l’asphalte par des écoulements d’herbe et de gravier qui empêchent en grande partie les pilotes de courir large et d’obtenir un avantage. Cela crée encore plus de travail pour les stewards et un potentiel supplémentaire d’acrimonie. Les modifications apportées aux règles des limites de piste pendant les week-ends de course, parfois entre les qualifications et la course, ont ajouté à la confusion.

La saison a commencé lorsqu’un rival du championnat a reçu l’ordre de laisser passer l’autre en raison d’une violation des limites de la piste. Comme ce serait déprimant si le titre était décidé de cette façon.

D’autres exploits de limites de piste sont également possibles. Monza a donné une illustration de la façon dont : Perez a terminé troisième sur la piste mais a été relégué derrière Bottas pour avoir coupé la piste pour garder le pilote Mercedes derrière. Sans Perez devant lui, Bottas aurait pu menacer les pilotes McLaren de tête pour la victoire.

Il ne faut pas un saut d’imagination pour voir à quel point un concurrent au championnat pourrait être affecté par le coéquipier de son rival coupant un coin, le tenant et refusant de les laisser passer. Une pénalité de cinq secondes serait un maigre prix à payer pour garantir à leur équipe de l’argenterie.

Bonus du tour le plus rapide

Caractéristique : Le temps où un point de bonus au tour le plus rapide a permis à Hamilton de remporter un championnatLa F1 a claironné la réintroduction du point de bonus pour le meilleur tour il y a deux ans, affirmant que cela ajouterait une nouvelle dimension à la course. Mais pour certains, tout ce qu’il a créé est un artifice qui n’a rien à voir avec la vraie course.

Maintenant que le championnat s’achemine vers les courses finales, ces points bonus pourraient devenir précieux, voire décisifs. À Silverstone, nous avons vu un premier signe de la longueur que les équipes peuvent aller pour exploiter cela : Red Bull a cédé un point (et potentiellement plus) à Sergio Perez afin qu’ils puissent l’opposer à des pneus neufs et établir le tour le plus rapide, l’enlevant à Hamilton . Le résultat a été que Red Bull a cédé un point au championnat des constructeurs pour priver Hamilton d’un point au championnat des pilotes.

Jusqu’où sont-ils – et Mercedes – prêts à adopter ces tactiques ? Après le Grand Prix des États-Unis, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a défendu la décision de l’équipe de ne pas répéter l’opération alors que Perez était troisième, car sacrifier son podium aurait été « brutal ».

Prendrait-il la même décision avec le championnat des pilotes en jeu ? Et si cet appel leur coûtait suffisamment de points pour perdre le championnat des constructeurs ? La complexité inutile que F1 a introduite dans son système de points pourrait créer des résultats ridicules.

Coéquipiers et « coéquipiers stables »

Gasly a été invité à laisser Verstappen byHamilton et Verstappen ont tous deux bénéficié de l’aide de leurs coéquipiers à certains moments cette saison. Que cela ait facilité leur passage ou retardé leurs rivaux, jusqu’à présent, tout s’est bien passé.

Mais alors que ce comportement est de plus en plus attendu des coéquipiers, qu’en est-il des pilotes plus lâchement liés à la lutte pour le titre ? Red Bull a une deuxième équipe – AlphaTauri – et Mercedes a trois clients moteurs. Pourrions-nous voir une répétition de la finale controversée du DTM en F1, où des « compagnons stables » ont balancé le résultat ? Faut-il autoriser ce genre de collusion ?

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, est catégorique sur le fait que de telles tactiques « ne se produiront pas en Formule 1″. Mais c’est exactement ce qui semble avoir eu lieu au Qatar. Après que Verstappen soit apparu sur la queue de Pierre Gasly au début de la course, le pilote AlphaTauri s’est fait dire « vous pouvez le laisser passer ». Gasly s’est ensuite éloigné – apparemment accidentellement – ​​puis a retardé l’activation de son DRS jusqu’à ce que Verstappen l’ait dépassé.

Problème de pneu

Une panne de pneu a déjà coûté à VerstappenUn concurrent du championnat – Verstappen – a déjà subi une panne de pneu spectaculaire qui lui a coûté cher au classement des points. Lors de la dernière course, une série de crevaisons supplémentaires s’est produite. De manière significative, cela a eu lieu sur le circuit international de Losail, une piste sur laquelle la F1 n’avait jamais couru auparavant.

La F1 se dirige vers un autre nouveau circuit ce week-end et le championnat se terminera sur le circuit de Yas Marina, largement remodelé. Ce dernier verra les temps au tour chuter de 10 à 15 secondes, mais le fournisseur officiel de pneus du sport a décidé de s’en tenir à ses plans pour apporter le caoutchouc le plus souple de sa gamme.

Plusieurs pilotes victimes de crevaisons au Qatar ont exprimé leur mécontentement face aux derniers échecs, dont les coéquipiers de l’un des prétendants au titre. Dans quelle mesure la F1 peut-elle être sûre qu’elle évitera de nouvelles répétitions sur ses prochains sites inconnus ?

Ligne technique

Les deux équipes ont échangé des coups sur la légalité de leurs voitures au cours de la saison. En effet, cela ne s’est pas arrêté aux voitures – les procédures d’arrêt aux stands étaient dans la ligne de mire à un moment donné.

Red Bull a soulevé des questions sur la légalité de l’aileron arrière de Mercedes à Losail, affirmant que leurs rivaux avaient une vitesse en ligne droite largement supérieure. Une fois qu’un nouveau test a été introduit, Red Bull s’est déclaré satisfait, même si le nouveau test n’a actuellement aucune force réglementaire.

Y a-t-il une autre rangée à venir? Et l’une ou l’autre des équipes pourrait-elle monter une protestation technique après la dernière course de la saison dans un dernier coup de dés désespéré pour remporter le titre ?

Collision

Les rivaux au titre emmêlés à Silverstone et les conclusions du championnat les plus controversées de MonzaF1 ont généralement impliqué les concurrents qui s’emmêlent les uns avec les autres. Une série de tels incidents s’est produite entre 1989 et 1997, au cours de laquelle quatre combats pour le titre se sont terminés de cette façon.

Hamilton et Verstappen se sont affrontés deux fois cette année et ont failli le refaire au Brésil. Il n’est pas difficile d’imaginer que cela puisse se reproduire.

Mais alors que certaines règles et pratiques de la F1 ont sans doute créé des possibilités de scénarios de championnat insatisfaisants, celui-ci est probablement impossible à empêcher. Les collisions se produisent même lorsque les enjeux ne sont pas aussi élevés que cela.

La seule chose que les responsables peuvent faire est de s’assurer que les deux conducteurs comprennent qu’ils n’ont pas à gagner à causer un contact avec l’autre. Cela signifie que les stewards sont prêts à retirer un championnat mal acquis à quelqu’un. Bien que ce soit peut-être le résultat le plus controversé de tous, le précédent existe.

Espérons que cela n’arrivera pas à cela – ou à l’un des scénarios décrits ci-dessus – quelle que soit leur probabilité.

