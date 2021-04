Les scénaristes de Falcon and the Winter Soldier travaillent sur un nouveau film de Captain America – Las Noticias de Chihuahua – Between the lines

Marvel prépare un quatrième film sur Captain America, un film qui mettra en vedette les scénaristes Malcolm Spellman et Dalan Musson de la série Disney + Falcon and the Winter Soldier.

Le magazine The Hollywood Reporter a détaillé ce vendredi les plans de Marvel pour l’un de ses personnages les plus populaires et que jusqu’à présent Chris Evans avait joué sur grand écran.

Cependant, Evans a pris sa retraite en tant que Captain America avec Avengers: Fin de partie (2019) et ne devrait pas revenir dans ce quatrième film.

Pour l’instant il n’y a pas d’acteur ou de cinéaste lié à ce nouveau projet sur Captain America.

Evans a donné vie au super-héros du bouclier étoilé dans Captain America: The First Avenger (2011), Captain America: The Winter Soldier (2014) et Captain America: Civil War (2016).

Ce troisième film était pratiquement compris comme un épisode de plus des Avengers, car il mettait en vedette presque tous les personnages de l’univers cinématographique Marvel (MCU, en anglais): Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Vision (Paul Bettany) ou un très jeune et nouveau venu Spider-Man (Tom Holland).

Après ce qui s’est passé dans Avengers: Fin de partie, Falcon (Anthony Mackie) s’est retrouvé avec le bouclier Captain America (Evans), un aspect fondamental de l’intrigue de la série Falcon et Winter Soldier que Disney + diffuse en ce moment.

Par conséquent, l’une des possibilités pour le quatrième film de Captain America est que Mackie succède à Evans.

En tout cas, l’image puissante de Avengers: Fin de partie de Falcon, un super-héros noir, avec le bouclier Captain America, un peu moins que le patriotisme américain incarné dans une figure Marvel, a servi à continuer à parler de racisme aux États-Unis à travers les films et séries MCU. .

«La race est un gros problème depuis que Steve (Evans) donne le bouclier à Sam (Falcon). Sam est un homme noir aux États-Unis. Et si vous pensez à 2020, être un homme noir aux États-Unis signifie une existence mouvementée, pour le moins dire », a soutenu Mackie lors d’une réunion avec les médias à propos de cette nouvelle série à laquelle Efe a participé.

«Pour Sam, la question est de savoir comment vous lever et représenter un pays qui ne s’est jamais battu pour vous, qui ne vous a jamais aimé, qui ne vous a jamais permis la décence d’être une personne et vous a asservi, qui a fondamentalement violé et pillé votre patrie et aussi cette histoire de vous-même… Comment vous levez-vous et représentez-vous cela? », a-t-il développé.

