Les scènes d’amour d’Ellen Pompeo étaient “difficiles” pour son mari Chris Ivery

Si l’idée que votre partenaire sorte avec d’autres personnes pour son travail quotidien ne vous semble pas attrayante, vous n’êtes pas seul, mon ami. Apparemment, le mari d’Ellen Pompeo, Chris Ivery, a eu du mal à gérer ses scènes d’amour avec Patrick Dempsey sur Grey’s Anatomy.

S’adressant au podcast Ladies First with Laura Brown (via E! News), Ellen a parlé de la réaction de Chirs à son égard et des scènes les plus sexy de Patrick sur Grey’s, en disant “Le pauvre gars n’avait aucune idée de ce dans quoi il s’engageait. Je me souviens au début. C’était vraiment dur pour lui. Il m’a dit : ‘Ce n’est pas ce pour quoi je me suis inscrit. Tu vas travailler et tu t’embrasses avec ça.’ J’aime Patrick et tout, c’est un bon mec, mais vraiment ?'”

LOL, juste.

De toute évidence, Patrick s’est retiré de la série en 2015, bien qu’il ait fait un retour triomphal lors de la saison 17, et à l’époque, Ellen a déclaré que leur chimie était toujours aussi forte. “Patrick et moi avons cette alchimie où je pense que même depuis notre première rencontre, pour une raison quelconque, c’était comme si nous nous connaissions depuis cent ans, et c’est exactement le même sentiment”, a-t-elle déclaré à Deadline l’année dernière. “C’est comme faire du vélo, nous avons juste une alchimie et une dynamique qui nous ont toujours bien servi, et je pense que nous avons une véritable affection l’un pour l’autre.”

Pendant ce temps, Patrick a déclaré “C’était vraiment spécial. C’est vraiment difficile à croire, 17 ans, c’est remarquable. Je veux dire, beaucoup d’entre nous n’avaient pas d’enfants à ce moment-là, non? Alors, nos enfants ont grandi, ils ‘ Je suis maintenant à l’école. C’est fou le temps qui s’est écoulé, mais c’était vraiment tellement réconfortant, charmant et inspirant de revenir en arrière, et de travailler ensemble, de voir tout le monde. C’était vraiment tellement ouvert aussi, c’était la chose , vraiment, les gens étaient très, je pense, vulnérables d’une manière positive, où nous étions tous reconnaissants d’être là et d’être ensemble. »

