Les scènes d’amour d’Ellen Pompeo sur le mari affecté de Grey’s Anatomy

in

Quand McDreamy devient votre pire cauchemar.

Ellen Pompeo a récemment révélé que son mari de 14 ans, Chris Ivery, n’a pas toujours été fan de Patrick Dempsey(Derek Shepherd ou McDreamy) dans Grey’s Anatomy.

Au cours d’une interview sur le podcast Ladies First with Laura Brown, la star d’ABC a discuté franchement de la réaction initiale de son mari à ses scènes de baiser torrides avec Patrick – qui a joué son amour et son éventuel mari dans la série télévisée à succès.

“Le pauvre gars n’avait aucune idée de ce dans quoi il s’embarquait”, a expliqué la star d’ABC dans l’interview du mardi 27 juillet. “Je me souviens qu’au début, c’était vraiment difficile pour lui. Il disait:” Ce n’est pas ce que j’ai signé “

Bien que Patrick ait quitté la série en 2015, il a fait un retour épique lors de la 17e saison en avril.