Les scènes d’Avalon élèvent Tejas Tholpadi en tant que nouveau co-fondateur

Scenes by Avalon a élu Tejas Tholpadi comme co-fondateur de la société. Selon le nouveau rôle, il assumera la responsabilité aux côtés de l’actuel en tant que CTO, Tejas Tholpadi sera impliqué à un niveau plus profond dans la prise de décisions commerciales, a déclaré Varun Mayya, fondateur et PDG de Scenes by Avalon. « En tant qu’épine dorsale de l’entreprise depuis les premiers jours, Tejas Tholpadi est un leader remarquable et l’homme parfait pour rejoindre l’équipe co-fondatrice de Scenes by Avalon. Travailler aux côtés de Tejas Tholpadi est toujours passionnant et maintenant, explorer le marché mondial de la technologie avec ses idées et stratégies inspirantes sera un effort conjoint solide », a-t-il ajouté.

Tejas Tholpadi avait précédemment rejoint la société mère Avalon Labs en tant que membre de l’équipe fondatrice en 2017 et occupe désormais le poste de directeur de la technologie de l’entreprise ; diriger l’équipe de 10 ingénieurs qui se concentre sur l’infrastructure de l’application. Dans le cadre de son rôle actuel, Tejas Tholpadi dirigera l’équipe technologique pour renforcer l’échelle de la plate-forme à la fois pour le marché indien et les plans d’expansion mondiale de l’entreprise, tout en conduisant des innovations technologiques de rupture pour améliorer l’expérience des utilisateurs de consommer le contenu. Sur la plateforme. « Ayant travaillé avec Varun Mayya et son équipe depuis quelques années maintenant, j’ai toujours été inspiré par leurs compétences et je suis ravi de commencer mon rôle en tant que co-fondateur de Scenes », Tejas Tholpadi, co-fondateur et CTO , a déclaré Scènes d’Avalon.

Lancé en mars 2021, Scenes est fondé par de jeunes entrepreneurs en série et influenceurs Varun Mayya, Shashank Udupa, Abhinav Arora et Tejas Tholpadi. Scenes est une plate-forme communautaire de nouvelle génération fabriquée en Inde qui connecte des personnes partageant les mêmes idées et favorise les communautés de toutes formes et tailles. L’application a dépassé les 10 millions de minutes vocales depuis son lancement et compte plus de 70 000 utilisateurs et plus de 2 000 communautés en direct.

