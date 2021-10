L’Angleterre ne devrait pas perdre de temps ni d’argent à essayer d’accueillir la Coupe du monde 2030.

C’est le point de vue du député Julian Knight, président du Département du numérique, de la culture, des médias et du sport [DCMS] comité restreint, après que la Football Association a été frappée d’une interdiction de stade pour les scènes de chaos et de désordre entourant la finale de l’Euro 2020.

La police et les stewards ont été submergés par le nombre de fans sur Wembley Way

L’Angleterre a reçu l’ordre de jouer son prochain match de compétition à domicile de l’UEFA à huis clos en guise de punition pour les scènes laides à Wembley, et a également été condamnée à une amende de 100 000 € – environ 84 500 £.

La candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande à la Coupe du monde sera discutée avec les députés, les chefs de UK Sport et de la BBC mardi, un jour après que l’UEFA a révélé sa punition pour le carnage au stade de Wembley le 11 juillet.

L’un des sujets de débat sera d’examiner si le coût annoncé de 2,8 millions de livres sterling pour financer une étude de faisabilité – payé par les contribuables en Angleterre, en Irlande, en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles – en vaut la peine.

Selon Knight, la réponse est clairement « non ».

Jusqu’à 15 000 fans auraient pénétré par effraction à Wembley sans billets dans une violation remarquable de la sécurité

On pense que l’interdiction, même s’il ne s’agit que d’un match, coûtera à la FA environ 5 millions de livres sterling de revenus.

La FA a répondu à la sanction par une déclaration, affirmant qu’elle était « déçue du verdict ».

Mais Knight pense que les chefs de football anglais devraient s’estimer chanceux que la sanction n’ait pas été plus sévère, affirmant qu’il y avait toutes les chances que des personnes aient pu être tuées dans les scènes choquantes – qualifiant la journée d' »épisode honteux pour notre pays ».

«Je pense que la FA s’en est franchement bien sortie, car les scènes de désordre étaient d’une ampleur et le manque de gestion de la situation avec la gestion des foules était tel qu’une interdiction plus longue et une sanction plus sévère seraient peut-être dues. « , a déclaré Knight dans une interview exclusive avec l’animateur de talkSPORT Jim White.

«La gravité était si grande, nous étions très, très proches, je dirais, de la perte de vie ce jour-là. Je pense que cela ne devrait pas être la fin de l’affaire, cela ne devrait être que le début de l’examen de cela.

Ben Foster donne une expérience directe des scènes laides lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley et dit que cela a dissuadé son fils d’assister aux futurs matchs de l’Angleterre

« Le comité va s’intéresser vraiment à cela, je considère qu’il nous incombe de veiller à ce que nous n’ayons pas une tragédie comme nous l’avons eu par le passé. »

Quant au nombre de fans sans billet qui se sont introduits de force à Wembley pour la finale, provoquant la peur et le chaos dans le stade, Knight a déclaré: «J’entends toutes sortes de chiffres différents, des centaines à plusieurs milliers.

« Certaines des histoires de personnes que je connais qui m’ont contacté ce jour-là, la peur qu’ils avaient d’être blessés par écrasement, le fait que ces fans sans billet avaient franchi les barrières, le manque total d’intendance appropriée et aussi le manque d’organisation le long de Wembley Way… et juste l’ivresse.

«Ce fut un épisode honteux pour notre pays.

« Franchement, un, dix, 100, 1000, peu importe, c’est trop. Personne sans billet ne devrait entrer dans les stades et nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus. »

Les espoirs de l’Angleterre d’accueillir notre première Coupe du monde depuis 1966 semblent presque terminés

Et Knight pense que les scènes, ainsi que l’interdiction qui les a suivies, mettent fin à tous les faibles espoirs que le Royaume-Uni avait d’accueillir la Coupe du monde 2030.

« Je n’avais pas d’espoir pour notre candidature à la Coupe du monde en raison, franchement, de notre piètre position dans le jeu mondial en termes de réputation et de nos relations avec les instances dirigeantes, et cela remonte à la pagaille de la Coupe du monde précédente. offre », a ajouté le député.

«Je n’avais donc pas beaucoup de conviction que nous allions l’emporter, mais je pense que cela scelle l’accord là-dessus. Je pense que c’est la cerise sur le gâteau en ce qui concerne les perceptions de nous-mêmes comme ayant des difficultés, des problèmes.

« Une chose que nous pourrions toujours dire, c’est que nous avons de grands stades et que nous savons comment gérer de grands événements, eh bien… ce genre de spectacles qui n’est peut-être pas le cas.

«Nous allons entendre aujourd’hui les témoignages de certaines des meilleures personnes du sport britannique, et je ne souhaite pas préjuger cela.

« Évidemment, j’ai mes propres opinions, et c’est qu’il me faudrait beaucoup de convaincre qu’il s’agit de 3 millions de livres sterling d’argent des contribuables bien dépensés.

« Cela fait de très bons gros titres pour le gouvernement pendant quelques jours et il semble qu’ils fassent quelque chose, pour ainsi dire, mais franchement, je ne connais personne dans les échelons supérieurs du gouvernement ou du sport qui pense qu’il s’agit d’un vrai amateur.

«Alors pourquoi gaspillons-nous l’argent? Ce serait ma question.

