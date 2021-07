La défaite de l’Angleterre contre l’Italie n’était pas la seule raison pour laquelle la finale de l’Euro 2020 était un jour triste pour le pays.

C’est parce que la préparation du match a été entachée de scènes choquantes sur l’emblématique Wembley Way et à travers Londres.

La police a été débordée par le nombre de fans sur Wembley Way

Un certain nombre de fans sans billet ont réussi à entrer dans le stade de Wembley et à regarder le match, le Daily Mail rapportant que des proches des joueurs anglais ont trouvé que leurs sièges avaient été pris par des individus qui étaient entrés illégalement dans le sol.

Il y a eu des scènes tout aussi peu recommandables dans la capitale, en particulier à Leicester Square, tandis que les stars de Three Lions Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont fait l’objet d’abus racistes après avoir manqué des pénalités lors de la fusillade qui a conduit à la défaite de l’Angleterre.

Il a depuis été révélé par le responsable de la police du football du Conseil national des chefs de police que la police a traité un nombre record d’incidents après la finale.

Alors que de nombreuses scènes à travers le pays étaient de bonne humeur, il y en avait de tristes alors que des voyous brisaient des bouteilles et jetaient des objets dans les rues de Londres.

Adrian Durham et Darren Bent de talkSPORT étaient à Boxpark à Wembley dimanche après-midi et ont fait la lumière sur les scènes qu’ils ont vues.

«Je suis arrivé à 1h30/2 et c’était déjà complètement percuté. C’était fou », a déclaré Durham. « On aurait dit que c’était des hijinks, bon amusement – ​​il y avait un cône de signalisation lancé en l’air !

« Vers 15h30, ça a commencé à devenir très lourd, un peu méchant. Il y avait un air agressif autour de la place et ça s’est un peu atténué à cinq heures et un peu plus normal et moins agressif et moins tendu.

«À six heures, j’ai quitté Boxpark à Wembley et aller au stade, c’était comme marcher dans une mer de canettes écrasées et de verre brisé. C’était horrible. »

Wembley Way était bondé toute la journée et les choses sont vite devenues incontrôlables

Pendant ce temps, Bent a déclaré que c’était “comme si la troisième guerre mondiale avait éclaté” à Wembley.

“C’est triste à dire, mais c’était comme si tous les idiots étaient sortis pour la finale”, a déclaré Bent. « Première finale en 55 ans et ils veulent juste semer le chaos, en grimpant au sommet des stands de nourriture, les gens ont dû fermer les stands de marchandises.

«J’étais à Boxpark pour les deux premiers matchs, y compris en Écosse. L’Écosse est une rivalité, mais il semblait qu’il y avait généralement un bon sentiment entre les deux groupes de supporters. Quand nous avons joué au Danemark, des sensations agréables et des environnements agréables.

« Nous arrivons en finale et c’est comme si la troisième guerre mondiale avait éclaté. Les fusées éclairantes se sont déclenchées, les bouteilles atterrissant au sommet du balcon sur lequel nous nous tenions, c’était embarrassant.

Certains fans ont même réussi à franchir la sécurité et à entrer dans le stade de Wembley sans billet

Ce n’est pas la première fois que des fans anglais se laissent tomber lors de tournois majeurs, mais Darren Gough de talkSPORT est toujours choqué de voir à quel point les choses sont devenues incontrôlables dans la capitale.

“À chaque tournoi auquel vous participez, les fans se comportent différemment, je ne sais pas pourquoi”, a-t-il déclaré. “Nous [Darren and Adrian] l’a vécu en France [at Euro 2016], de première main, n’est-ce pas ?

“Malheureusement, nous aimons tous faire la fête et quand vous avez de grands groupes et qu’ils commencent à chanter – et chantent de superbes chansons et ils sont brillants – mais quand cela franchit cette ligne, nous aimons célébrer à partir de neuf heures du matin lorsque le le match n’est pas avant huit heures du soir. Allez, un dimanche ? Que croyez vous qu’il va se passer?

« Pas seulement Wembley Way, avez-vous vu les photos du centre de Londres ? C’était encore pire… ces gens ne peuvent pas se contrôler, ils ressentent le besoin de ramasser les tables et les chaises et de les jeter, c’est quoi tout ça ?