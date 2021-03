Être maman n’est pas une tâche facile, et Oui jour souligne vraiment à quel point veiller à ses enfants tout le temps et faire ce qu’ils pensent être juste pour eux pourrait les empêcher de vraiment profiter de la parentalité et d’avoir des relations solides avec leur famille. Dans le film Netflix, les personnages de Garner et Ramirez apprennent à redevenir des enfants par eux-mêmes, ce qui est peut-être quelque chose que l’actrice de 48 ans a dû apprendre elle-même en tant que mère.