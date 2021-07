Les scènes laides à Wembley n’affecteront probablement pas la candidature à la Coupe du monde 2030 alors que l’ancien président de la FA, Greg Dyke, a contesté le fait que le chaos entre l’Angleterre et l’Italie était «exagéré»

L’ancien président de la FA, Greg Dyke, pense que les scènes de Wembley dimanche n’affecteront pas la candidature conjointe du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Des scènes choquantes avant, pendant et après la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie ont vu la violence à Wembley Way et des fans sans billet entrer dans le stade.

Twitter

Certains fans ont réussi à entrer à Wembley sans billets

On craignait que ce qui s’est passé dimanche ne fasse échouer les efforts pour amener la Coupe du monde ici.

Un article du Times affirme aujourd’hui que la candidature bénéficie toujours d’un fort soutien en Europe en raison de l’opposition des fans aux plans de la Super League européenne en avril.

Dyke a déclaré à talkSPORT : « J’espère que c’était une exception, mais j’espère que cela n’affectera pas notre candidature pour 2030.

“J’ai participé à un certain nombre de tournois au cours des années où j’ai vu beaucoup de violence.”

.

La police et les stewards ont été submergés par le nombre de fans sur Wembley Way

La Football Association a été inculpée par l’UEFA pour la conduite des supporters anglais lors de la finale de l’Euro 2020, a annoncé l’instance dirigeante du football européen.

Les charges retenues sont : envahissement du terrain, jets d’objets, perturbation pendant l’hymne national et allumage d’un feu d’artifice.

Dyke a affirmé que les scènes de Wembley avaient été exagérées et que ce n’était pas son expérience.

Il a dit : « J’y suis allé. Je suis monté dans le train et j’ai descendu Wembley Way. Je n’ai pas vu de violence. J’ai vu beaucoup d’alcool – il y avait beaucoup de canettes et de bouteilles qui traînaient.

«Je pense parfois que ces choses sont exagérées. Mon billet était de l’autre côté et j’ai vu au moins 50 gars qui ont découvert que si vous montiez au-dessus des toilettes, vous pouviez alors sauter dans le stade.

« C’est ce qu’ils faisaient jusqu’à ce que la police vienne les arrêter. J’en ai vu beaucoup faire ça.

« Je ne sais pas à quel point c’était grave. Il y avait beaucoup d’alcool consommé et clairement beaucoup de gens là-bas qui n’avaient pas de billets.

. – .

Greg Dyke a été président de la FA pendant trois ans entre 2013 et 2016

Les hôtes de talkSPORT Laura Woods et Tony Cascarino, qui étaient également au match, ont défié Dyke sur sa version des événements.

Woods a déclaré: «C’était mauvais, Greg. J’étais là et je ne pense pas que c’était exagéré du tout.

Cascarino a ajouté : « Honnêtement, Greg, si vous étiez sorti après le match, vous auriez vu à quoi cela ressemblait autour de Wembley. C’était assez évident, il y avait du verre partout provenant de bouteilles cassées.

Dyke a répondu : « Alors que je revenais de Wembley à la gare, au milieu de la foule, vous deviez vous asseoir et attendre que le prochain train arrive.

« J’ai trouvé que c’était très bien organisé. Je n’y ai pas vu beaucoup de violence. Il y avait eu beaucoup de bouteilles et de canettes, mais je pense que quelqu’un les a nettoyés pendant le match.