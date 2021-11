Les scènes post-crédits de No Way Home pourraient avoir fuité

Avec environ un mois avant la première de Spider-Man: No Way Home, les fuites deviennent encore plus folles. Tom Holland continue de nier que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film tout comme les plus grosses fuites de No Way Home jusqu’à présent. Nous avons pu voir les trois acteurs dans la même scène, tous en costume de Spider-Man. Les initiés disent que la photo est réelle. Même Sony semble l’avoir confirmé après avoir contacté la personne qui l’a mis en ligne. Mais bien que le détail de l’intrigue Holland-Maguire-Garfield ne soit pas un spoiler aussi massif à ce stade, nous avons d’autres fuites qui pourraient ruiner le film pour les fans. Comme le rapport d’une personne qui aurait assisté à une projection test, où elle a vu les scènes post-génériques. Avant d’expliquer ce que pourraient être ces scènes, nous vous avertirons que de gros spoilers pourraient suivre ci-dessous.

La scène post-crédit de Spider-Man que nous attendons

Des rapports plus tôt cet automne ont déclaré que l’une des scènes post-crédits de No Way Home offrira le moment auquel nous nous attendons tous maintenant que Venom 2 a suivi son cours. La suite a amené Venom et Eddie Brock (Tom Hardy) au MCU dans une tournure que Marvel et Sony n’ont pas encore expliquée. Nous savons depuis le déménagement que Venom arrive dans le MCU vers la fin de Far From Home. Et No Way Home reprendra l’action juste après cela.

Nous nous attendons maintenant à ce que No Way Home présente Venom dans les post-crédits. Cela complétera la configuration du combat Venom contre Spider-Man que les fans veulent. Et c’est le genre de rivalité que Marvel et Sony devraient explorer dans un film différent.

Nous nous sommes déjà demandé si Venom pourrait être le sixième méchant du film, mais cela ne semble pas être le cas. Le nouveau film Spider-Man n’aura que cinq méchants, tous issus des films non-MCU que Sony a réalisés par lui-même.

Une personne affirmant avoir vu le film lors d’une projection a organisé une session demandez-moi n’importe quoi sur 4chan plus tôt cette semaine. Nous en avons extrait toutes les morts déchirantes qui choqueront les fans de No Way Home, en supposant que ce récit des événements soit exact. Mais la personne a également détaillé les scènes post-génériques.

Vous êtes peut-être habitué à entendre qu’il n’y a aucun moyen de vérifier l’authenticité de ces rapports. Ils pourraient être authentiques, ou ils pourraient être de la fan-fiction construite autour des fuites existantes. Avec cette mise en garde à l’esprit, je vais expliquer ce que sont les prétendus post-crédits de Spider-Man.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

Le venin n’est pas la seule chose excitante dans No Way Home

La personne anonyme qui les a détaillés dit que No Way Home a deux scènes de générique. Le moment du générique concerne Venom, montrant comment Peter Parker (Tom Holland) et Eddie Brick se rencontrent. Selon cette personne, J. Jonah Jameson (JK Simmons) se dispute avec Peter à propos de quelque chose au Daily Bugle. C’est à ce moment-là que quelqu’un entre en disant : « Hé, Peter ! » La caméra fait un panoramique pour révéler qu’il s’agit d’Eddie dans la pièce.

Il est logique que Peter travaille au Bugle, tout comme les autres variantes de Spider-Man avant lui. Mais la décision est d’autant plus choquante pour le Hollandais Peter, étant donné que Jameson le devance dans Far From Home.

La deuxième scène du générique est au moins aussi intéressante, et c’est parce qu’elle se concentre sur un personnage différent que les fans adorent. C’est Matt Murdock de Charlie Cox, qui est apparu dans No Way Home. L’acteur apparaît également dans la scène post-générique. Il serait dans son appartement, se disant quelque chose à propos de devenir un héros. La caméra montre alors un étui ouvert avec la combinaison Netflix.

Des rapports précédents affirmaient que Marvel redémarrerait en douceur Daredevil. Le studio ne veut pas faire le canon de l’émission Netflix, mais il gardera les personnages plus ou moins tels qu’ils sont. C’est possible grâce à l’angle multivers qui permet à Marvel de faire absolument tout ce qu’il veut. Il peut ignorer l’action de l’émission Netflix tout en pillant les meilleures parties de celle-ci. Et pourquoi les personnages de MCU Daredevil ne devraient-ils pas être presque identiques à ceux de Netflix ? Cela peut arriver.

Encore une fois, nous n’avons aucun moyen de vérifier tout cela. Nous devrons tous attendre ce 17 décembre pour voir si le leaker a fourni des informations précises.