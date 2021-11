Les scènes post-crédits d’Eternals, expliquées – Vox

Les spoilers suivent pour Marvel Éternels.

Les éternels, les nouveaux super-héros de l’univers cinématographique Marvel, sont arrivés avec l’un des chapitres les plus fous de l’histoire du MCU. Il comprend une histoire de création mettant en vedette des êtres tout-puissants appelés Celestials, une aventure cosmique, des méchants magnifiquement étranges appelés Deviants, des thèmes du colonialisme et nos nouveaux héros, qui sauvent en quelque sorte la Terre tout seuls sans Avengers à voir.

En parlant de ça, où étaient les héros les plus puissants de la Terre ? Ils étaient sûrement au courant de l’événement cataclysmique au centre de ce film ?

Les deux scènes post-crédits jointes au film ont la réponse à cette question et à d’autres questions urgentes, notamment qui, exactement, les Eternals ont coché lorsqu’ils ont renversé les ordres de leur commandant Celestial.

Les scènes de générique sont devenues une tradition chez Marvel pour taquiner de nouveaux personnages ou brancher de futurs films, ou une combinaison des deux. La paire des Eternals emboîte le pas. L’un présente un nouveau personnage qui met en place la prochaine quête des Eternals. L’autre, eh bien, ramène un personnage bien-aimé tout en jetant les bases de l’avenir du MCU.

Que se passe-t-il sur la scène des crédits intermédiaires d’Eternals

A la fin d’Eternals, l’équipe se sépare. Trois membres – Thena (Angelina Jolie), Makkari (Lauren Ridloff) et Druig (Barry Keoghan) – vont dans l’espace et tentent d’aider d’autres planètes qui pourraient être en danger. Trois autres – Sersi (Gemma Chan), Kingo (Kumail Nanjiani) et Phastos (Bryan Tyree Henry) – restent sur Terre pour poursuivre leur vie terrestre en tant qu’êtres immortels. Sprite (Lia McHugh), le dernier membre des Eternals survivants, reste sur Terre mais choisit de devenir humain. Tout semble bien… jusqu’à ce qu’il ne le soit pas.

Le problème est que le céleste Arishem, qui a créé les éternels de la Terre, est vraiment fou d’avoir déjoué son plan de sacrifier la Terre pour donner naissance à un autre céleste. Irrité contre les Eternals qui l’ont défié, il fait prisonnier les trois Eternals basés sur Terre, jurant qu’ils feront face à son jugement ou à une sorte de colère cosmique.

C’est ainsi que le film se termine.

La scène des crédits reprend à partir de là, avec l’espace Eternals sentant que quelque chose ne va pas – et que quelqu’un se téléporte sur leur navire. Il s’agit d’Eros (alias Starfox), interprété par le chanteur et ancien membre de One Direction Harry Styles, avec son acolyte (qui semble être le personnage Pip the Troll). Eros dit à l’équipe que lui aussi est un éternel et qu’il sait comment les aider à récupérer leurs amis.

Le gros point à retenir de la scène est que Harry Styles fait désormais partie du MCU en tant qu’Eros, le frère de Thanos. Dans les bandes dessinées, Eros a été imprégné du même type de super-pouvoirs cosmiques que tous les Eternals. Il peut également contrôler les émotions des gens, un ensemble de pouvoirs qui peut être légèrement problématique selon la façon dont il est écrit. On ne sait pas tout à fait comment Marvel adaptera les pouvoirs d’Eros dans le MCU, car il a modifié certaines des capacités des Eternals lorsque les héros ont fait le saut vers le film d’action en direct.

L’apparition d’Eros déclenche également les débuts d’une suite d’Eternals. Ils auront besoin de son aide pour retrouver leurs amis et vaincre quelqu’un d’aussi puissant qu’Arishem. Mais peut-on faire confiance à Eros ?

Que se passe-t-il sur la scène post-crédits d’Eternals

A la fin du film, quand Arishem s’empare de Sersi, son petit-ami Dane Whitman (Kit Harrington) s’apprête à lui confier un secret. L’enlèvement embêtant gêne, mais nous découvrons le secret dans la scène post-crédits.

Plan sur Dane dans une pièce chic, regardant une épée menaçante. La lame, bien que solide en métal, est également imprégnée d’un matériau trouble qui semble sensible au toucher humain. Au moment où Dane est sur le point de le toucher, une voix désincarnée l’arrête et lui demande s’il est prêt à le faire. La voix ressemble bien à Nick Fury de Samuel L. Jackson (bien que la scène ait été très brève et la voix abrupte).

La principale révélation ici est que Dane est un super-héros potentiel. Dans les bandes dessinées, Dane devient le vengeur connu sous le nom de Black Knight, qui brandit une épée appelée Ebony Blade. C’est une épée magique et mystique qui peut couper n’importe quel objet, défendre son utilisateur contre la magie, absorber les âmes et faire toutes sortes de choses étranges. Malheureusement, il a également une malédiction qui rend son porteur sujet aux effusions de sang, d’où la nature menaçante de l’épée.

La voix est également importante. Pour tant de post-crédits de films Marvel, la présence de Nick Fury était liée au recrutement de nouveaux membres. Avec le départ d’Iron Man, de Captain America et de Black Widow, son retour semble indiquer qu’une certaine forme des Avengers est de retour et/ou que Nick Fury rassemble de nouveaux membres potentiels de l’équipe, dont un Dane Whitman. .