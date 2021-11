Les scènes post-crédits d’Eternals pourraient avoir corrigé un énorme trou dans l’intrigue des Avengers

À l’affiche maintenant dans les salles, Eternals est le film le plus ambitieux que Marvel ait sorti depuis Avengers: Endgame. La comparaison n’est cependant pas juste. Nous nous attendons à ce que les films Avengers présentent des distributions impressionnantes, car l’événement croisé réunit de nombreux héros que nous avons vus dans des films autonomes auparavant. Une meilleure comparaison est avec des films comme Captain America: Civil War ou les versements des Gardiens. Mais là où Eternals diffère, c’est qu’il s’agit également d’une histoire d’origine pour pas moins de dix super-héros différents.

Nous avons déjà expliqué comment Eternals change tout dans le MCU à partir de maintenant. Mais le film n’est pas parfait, et il a quelques problèmes, y compris un trou d’intrigue flagrant. Il s’avère que Marvel aurait pu le réparer avec les scènes post-crédits, mais a ensuite choisi d’emprunter une autre voie. Remarquez, des spoilers massifs suivront ci-dessous si vous n’avez pas vu Eternals.

Pourquoi les Eternals n’étaient dans aucun film Avengers

Marvel n’a pas fait attendre les fans jusqu’à la sortie d’Eternals pour répondre à notre question la plus urgente. Si ces puissants super-héros étaient sur Terre depuis 7 000 ans, pourquoi n’ont-ils pas aidé les Avengers à battre Thanos ? La bande-annonce finale du film a répondu à cela, et nous avons vu les mêmes explications dans le film. Les Éternels n’ont pas été autorisés à intervenir dans le cours de l’histoire de l’humanité. Bien sûr, ils ont aidé les humains à évoluer, mais ils l’ont fait tranquillement, sans faire de bruit.

La seule mission des Éternels a toujours été de tuer les Déviants qui pourraient s’attaquer aux humains. Cela garantirait que la race humaine évoluerait au point où les Célestes en avaient besoin. C’est pourquoi Ajak (Salma Hayek) & Co. n’est pas intervenu dans les différentes guerres que les Avengers ont menées au cours des deux dernières décennies. Et c’est pourquoi ils ont laissé Thanos (Josh Brolin) détruire la moitié des êtres vivants de l’univers. Fait intéressant, c’est la capacité des Vengeurs à déjouer le Mad Titan qui a convaincu les Eternals de sortir de l’ombre et d’empêcher le Céleste à l’intérieur de la planète d’émerger. L’arrivée de Tiamut aurait effacé la planète et tous ceux qui y vivaient, à l’exception des Éternels.

Mais au fur et à mesure que le film avance, vous vous rendez compte que Marvel dirige ce spectacle dans une sorte de bulle. La planète doit faire face à une menace plus importante que Thanos, qui s’intensifie lentement au cours d’une semaine. « Qui vas-tu appeler ? » quand cela arrivera ? Apparemment, pas les Avengers.

Un éternel créant une galaxie dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Les Avengers sont le grand trou de l’intrigue d’Eternals

Les Avengers reviennent régulièrement pendant le film. Les Éternels savent qui ils sont, car ils les ont suivis de près. Kingo (Kumail Nanjiani) a même une ligne incroyable où il dit que Thor (Chris Hemsworth) ne retourne pas ses appels maintenant. Mais quand Thor était petit, il suivait Kingo partout.

Marvel a utilisé ces références Avengers dans les bandes-annonces et les spots télévisés pour dire au public qu’Eternals fait partie du même MCU. Et c’est super de voir les références dans le film. C’est le genre d’œufs de Pâques que nous attendons du MCU. Mais aucun des Avengers ne se présente pour vérifier ces êtres qui se sont cachés à la vue de tous pendant les trois semaines que nous passons avec les Eternals.

Attention, l’action dans le film ne se déroule pas en quelques heures. Dans un tel cas, vous auriez plus de mal à vous impliquer si vous êtes la plupart des Avengers. Là encore, le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) peut se rendre n’importe où sur la planète en un instant. Mais les événements dans Eternals soulèvent de nombreux drapeaux rouges sur lesquels les Avengers auraient dû enquêter.

Marvel voulait inclure les Avengers dans les post-crédits, mais il a abandonné la scène. Avec le recul, c’était une mauvaise idée, et nous allons l’expliquer.

Scène de la nouvelle vidéo promotionnelle de Marvel pour Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Ikaris dans le rôle de Superman

Nous avons parlé du brillant paradoxe de Superman dans le MCU depuis que nous avons vu un récent teaser d’Eternals. Au début du film, Ikaris (Richard Madden), Sersi (Gemma Chan) et Sprite (Lia McHugh) combattent un Deviant à Londres. Peu de temps après, l’enfant de Phastos (Brian Tyree Henry) dit à son père qu’Ikaris est Superman. Il l’a vu à la télévision tirer des rayons laser de ses yeux. Eh bien, tu sais qui d’autre a dû voir Ikaris faire ça ? Tout le monde sur la planète, y compris les Avengers.

Être un humain ordinaire sur Terre au lendemain de Fin du jeu doit être terrifiant. La moitié des morts sont revenus à la vie. Et tout le monde doit y faire face. Accepter que des héros puissants existent sur Terre et que des menaces similaires existent dans l’espace fait également partie de la vie quotidienne. Marvel nous a déjà dit à Shang-Chi que les Avengers existent toujours et qu’ils surveillent tout.

Ainsi, lorsque vous voyez Superman tirer des rayons laser contre une menace massive, vous devez prendre contact. Vous ne savez pas ce que savent les Éternels. Et ce Deviant était effrayant, mais Ikaris est assez effrayant aussi.

Les Éternels assis autour de la statue d’un Céleste. Source de l’image : Marvel Studios

L’émergence

Mais disons que vous ignorez Ikaris ou enquêtez tranquillement sur la question, sans savoir à quel point la menace est importante. Quelques jours plus tard, l’émergence commence, à quel point les Éternels se battent entre eux avant de l’arrêter. C’est le genre d’événement que les Avengers devraient traquer et tenter d’intervenir.

Encore une fois, les Avengers n’ont aucune idée de l’importance du danger céleste. Mais ils ont les moyens de sauter dans l’action. N’oublions pas que Eternals se déroule à peu près en même temps que Far From Home, selon Marvel. La chronologie officielle du MCU est essentielle ici. À cette époque, la planète avait mis en place le système de défense planétaire de Stark et la station spatiale secrète de Fury. Vous aviez des yeux et des oreilles sur tout.

La véritable… bataille de l’émergence ?… se termine rapidement, les Avengers n’ont peut-être pas pu se rassembler. Mais Strange et Wong peuvent y arriver. Encore une fois, Shang-Chi le prouve.

Pourtant, le film ne nous donne aucune indication que les Avengers sont au courant de tout cela. Ça s’empire.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café sur laquelle est écrit « For Fox Sake » dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

L’arrivée d’Arishem

Tout le monde sur la planète connaît Thanos. Mais les gens ordinaires ne l’ont pas vraiment vu combattre les Avengers dans Infinity War et Endgame.

Mais quand Arishem (David Kaye) apparaît sur l’orbite terrestre, tout le monde peut le voir. Il sépare le nuage pour pouvoir arracher Sersi, Kingo et Phastos. Il dit clairement qu’il sait ce qui s’est passé et qu’il décidera de laisser l’humanité vivre ou mourir.

Maintenant, c’est le moment où vous devez couper certains des assemblages des Avengers. Les camées feraient des merveilles pour les fans, mais aussi pour l’intrigue du film. Cela nous rappellerait que les Avengers existent, tout comme Shang-Chi. Et ils sont là pour s’adresser à la grande géante rouge dans le ciel.

C’est le genre de géant dont tout le monde parle. Et si vous faites attention aux Dix Anneaux, vous vous inquiétez certainement d’un géant plus grand que votre planète.

Arishem ou pas, deux semaines se sont écoulées depuis l’émergence ratée, et les gens ne peuvent toujours pas l’expliquer, comme on le voit aux nouvelles. C’est ce que nous dit l’épilogue. Pourtant, nous n’avons aucune référence à Avengers ici. Certains des Eternals survivants auraient pu dire quelque chose dans le sens de l’appel du nouveau Captain America. Ou, vous savez, les sorciers de la Terre.

De plus, cette grande géante rouge ressemble beaucoup à la montagne inexpliquée de l’océan Indien. Ils ont tous les deux un visage similaire.

Arishem, un céleste dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

La scène post-crédit des Avengers

Autant vous voudriez que les Eternals brillent par eux-mêmes, vous ne pouvez pas prétendre que les Avengers n’existent pas pendant trois semaines consécutives. Marvel aurait pu tout réparer avec une scène post-crédits qui aurait reconnu que les Avengers regardaient le grand gars rouge dans le ciel, sinon Ikaris ou l’émergence, essayant de comprendre ce qui venait de se passer.

Ryan Firpo et Kaz Firpo ont déclaré à The Wrap qu’il y avait différents concepts pour les scènes post-crédits, y compris les Avengers.

Marvel a exploré l’idée de montrer les Eternals rejoignant une nouvelle gamme d’Avengers. Cela semble déjà exagéré, car c’est quelque chose qui pourrait nécessiter plus qu’une scène de générique.

Sam Wilson (Anthony Mackie) portant le nouveau costume de Captain America révélé dans la finale de The Falcon and the Winter Soldier. Source de l’image : Marvel Studios

Ils avaient aussi des idées de camées Avengers plus subtiles. Comme si le docteur Strange plutôt que Blade (Mahershala Ali) parle à Dane Whitman (Kit Harington) dans la scène post-crédits. Ou Sam Wilson (Anthony Mackie). Cela aurait été le genre de signe de tête subtil pour dire au monde que les Avengers vous soutiennent. Ils pourraient ne pas être en mesure de vaincre Arishem. Mais ils regardent.

Dans cette chronologie officielle du MCU, les événements de The Falcon and the Winter Soldier se produisent avant Eternals. Alors Sam aurait pris le manteau de Cap d’ici là.

Espérons que les futurs films Marvel n’auront pas le même genre de trou d’intrigue. Au lieu de cela, ils devraient inclure des crochets Avengers comme l’a fait Shang-Chi. On ne peut pas prétendre que les Avengers n’existent pas pour qu’ils n’éclipsent pas les nouveaux héros. Parce que ce qui nous donne envie de voir ces nouveaux héros en action, c’est la promesse plus large du MCU. Ces nouveaux personnages ne jouent pas aux super-héros dans une bulle. Ils sont sur Terre après Endgame, émergeant parmi les Avengers.