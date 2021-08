Les scènes post-crédits folles de “Shang-Chi” de Marvel viennent de fuir

La date de sortie officielle de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux est le 3 septembre, Marvel faisant actuellement la promotion du film partout. Mais les fans de MCU qui ont eu la chance de gagner des billets pour une projection spéciale plus tôt cette semaine savent déjà ce qui se passe dans cette mystérieuse aventure. Ils ont également appris comment tout cela se connecte au reste de l’univers cinématographique de Marvel. On ne sait pas pourquoi Disney et Marvel ont lancé la sortie anticipée, mais l’intégralité de l’intrigue de Shang-Chi a été divulguée en ligne dès que les fans sont rentrés chez eux. La fuite comprend les scènes post-crédits folles du film qui relient Shang-Chi aux futurs événements MCU. Comme toujours avec les fuites, je vous préviens que des spoilers massifs suivent ci-dessous.

La fuite de l’intrigue est réelle

Je suis sérieux quand il s’agit de cette fuite de complot Shang-Chi. Nous sommes habitués à voir des fuites de MCU sur Reddit, mais la plupart d’entre elles ne peuvent pas être authentifiées. Il en va de même pour la plupart des fuites post-crédits MCU que nous obtenons. Mais celui-ci est évidemment différent. Alors je te préviens encore que des spoilers massifs suivront ci-dessous, après la capture d’écran des bandes-annonces de Shang-Chi. La capture d’écran nous montre deux des grands camées du film. Ce ne sont pas des spoilers ; nous savons déjà que Wong (Benedict Wong) et Abomination (Tim Roth) apparaîtront dans le film.

Abomination et Wong combattant dans Shang-Chi et la bande-annonce de la Légende des Dix Anneaux. Source de l’image : Marvel Studios

Presque immédiatement après la fin de la projection par les fans de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, l’intrigue du film est apparue en ligne. Les mods Reddit ont confirmé les détails de l’intrigue. Les fans de Marvel ont publié l’intégralité de l’intrigue du film et les scènes post-crédits sur le subreddit MarvelStudiosSpoilers, un endroit plein de spoilers MCU.

Nous ne passerons pas en revue tout cela, mais vous pouvez le vérifier sur ce lien.

Scènes post-crédits de Shang-Chi

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a deux scènes de générique. L’un apparaît à mi-chemin du générique et l’autre est à la fin. C’est le premier qui nous laisse perplexes, car nous ne savons pas à quoi s’attendre de Shang-Chi en ce qui concerne la situation dans son ensemble.

Scène de mi-crédits

Voici la première scène de générique, publiée sur Reddit :

La première scène post crédit est Wong avec Shang-Chi [Simu Liu[ and Katy [Awkwafina] dans le Sanctuaire. Ils parlent avec Bruce Banner [Mark Ruffalo] (forme humaine, pas professeur Hulk) et Captain Marvel [Brie Larson] (a les cheveux longs maintenant) et ils parlent des Dix Anneaux comme d’un pouvoir qui vient d’apparaître et qu’il y a d’autres choses dans l’univers qu’ils ne doivent pas savoir. Bruce et Carol utilisent le même type de technologie d’hologramme que Natasha utilise pour leur parler dans Fin du jeu. Ils mentionnent également qu’il y a quelque chose dans les Dix Anneaux agissant comme une balise envoyant un signal. Lorsque Katy et Shang demandent où il est envoyé, Cap Marvel reçoit un message et elle et Bruce partent. Bruce porte également toujours une écharpe. En gros, Wong leur dit “bienvenue dans l’équipe” et cela se termine par le fait qu’ils vont tous les trois au karaoké et chantent Hotel California.

Redditors a ensuite offert plus de contexte sur la scène des crédits intermédiaires. Les Dix Anneaux ne sont pas dans les archives du Sanctum. Les sorciers ne peuvent pas identifier l’énergie. L’artefact est bien plus ancien que les 1 000 ans qu’il était en possession de Wenwu (Tony Leung). Cela explique pourquoi Wong et le docteur Strange pourraient être concernés par cette source d’alimentation particulière. Cela explique également pourquoi Captain Marvel pourrait vouloir être informé de ce développement spécifique.

Mais pourquoi Bruce, eh bien, Bruce ? L’action se passe après Fin du jeu, mais nous considérons Ruffalo comme Bruce Banner plutôt que le professeur Hulk. Le fait que Bruce ait une fronde nous indique que nous examinons des événements qui se sont produits après Endgame. Mais pourquoi et comment a-t-il renoncé à être Smart Hulk ?

Scène post-générique de Shang-Chi

De plus, Wong vient-il d’oindre Shang-Chi et Katy comme Avengers? Ou sont-ils simplement des assistants assistants pratiques ? Serait-ce une équipe différente? La fuite de l’intrigue nous dit que Wong est en fait amical avec un certain Emil Blonsky (Tim Roth) malgré leur surprenant face-à-face sur le ring.

Nous ne pouvons pas encore répondre à tout cela, mais il y a encore une scène. Voici la scène post-crédits de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux :

Après les crédits, [Shang-Chi’s] sa sœur est dans son ancienne chambre, quelqu’un dit ‘ils sont là’, elle sort, elle s’empare du palais de son père, la bannière des 10 anneaux est maintenant rougeâtre, son gang est autour d’elle pendant qu’elle est assise sur le trône. fait un zoom arrière et les gens s’entraînent et la base a maintenant des graffitis, etc. montrant le nouveau chef. « Les dix anneaux reviendront. »

Si la scène de mi-crédits laisse entendre que l’artefact Ten Rings reviendra, la scène post-crédits nous dit que l’organisation Ten Rings ne disparaîtra pas après Shang-Chi. Nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passera ensuite. Encore une fois, Shang-Chi et la légende des dix anneaux seront présentés le 3 septembre dans les salles. Il arrivera sur Disney Plus 45 jours plus tard.