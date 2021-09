Les scènes tyranniques hors d’Australie deviennent plus sombres et plus dérangeantes – RedState ⋆ .

Ce qui se passe en Australie est peut-être l’histoire la plus troublante de l’année. Une démocratie autrefois quelque peu florissante a été réduite à un état médical tyrannique dans lequel les gens sont violemment maltraités par les autorités gouvernementales pour avoir osé sortir. Le tout au nom de la lutte contre le COVID-19, bien sûr.

Malheureusement pour ceux qui vivent Down Under, il n’y a pas de fin en vue et les scènes ne font que s’assombrir.

La police australienne : « Nous sommes ici pour arrêter la propagation du COVID. C’est pour votre sécurité !” alors qu’ils sautent d’un véhicule blindé, tirent sur des personnes sur le trottoir et les écrasent au sol avec leurs fusils. pic.twitter.com/yxCzSgtUCx – Aaron Ginn (@aginnt) 25 septembre 2021

L’Australie est hors de contrôle pic.twitter.com/eIUZw2YhVs – Matt Vespa (@mVespa1) 25 septembre 2021

Ces deux vidéos prétendent montrer des personnes violemment agressées par la police pour le péché de ne pas porter de masque à l’extérieur. Le fait que les masques soient inefficaces à l’extérieur (comme partout ailleurs) n’a pas d’importance. L’État dit que vous devez en porter un, et si vous ne le faites pas, des abus physiques s’ensuivront. Il ne semble y avoir aucune limite en ce qui concerne la force utilisée par la police en Australie.

Sur cette note, cette prochaine vidéo est peut-être la pire que j’aie vue.

C’est pour votre santé… je vous étouffe pour votre santé pic.twitter.com/DKZaw1jcEm – Matt Vespa (@mVespa1) 25 septembre 2021

Imaginez à quel point il faut être lâche pour étouffer une femme comme ça parce qu’elle ne porte pas de masque à l’extérieur, où la science dit que la propagation du COVID-19 est essentiellement inexistante. Au lieu de cela, parce que ces gouvernements tyranniques sont généralement irrationnels, l’Australie veut que les gens restent enfermés à l’intérieur, où la propagation du COVID est scientifiquement beaucoup plus probable.

Ce que nous voyons dans les vidéos ci-dessus susciterait l’indignation du gouvernement américain, s’il s’agissait d’un pays du Moyen-Orient ou d’Asie. Mais parce que c’est l’Australie, une prétendue démocratie occidentale, ces actes tyranniques sont ignorés.

Au fait, comment se passe toute cette application violente des mandats de masque ?

Dans un autre exemple de l’incroyable efficacité des masques, les cas à Victoria ont augmenté de 16 150 % puisqu’ils nécessitaient des masques à tout moment à l’extérieur du domicile en juillet, le respect étant imposé par une police agressive. Alors bien sûr, les masques sont inutiles, mais au moins ils sont aussi indéfinis pic.twitter.com/lKx0PbBORb – MI (@ianmSC) 25 septembre 2021

Pendant ce temps, les dirigeants australiens ne cachent même plus le ballon. Enhardis par l’absence de recul international et interne, ils admettent maintenant publiquement qu’ils n’envisagent jamais de revenir à la normale. L’application sera indéfinie, basée sur des objectifs COVID ridicules et probablement irréalisables.

Selon nos responsables de la santé ici en Australie, nous ne reviendrons jamais à la normale. pic.twitter.com/9mxNJc5t73 – Evelyn Rae (@_evelynrae) 25 septembre 2021

Je ne sais pas qui est cette femme, et j’ai peu envie de chercher. Je sais juste qu’elle est à l’avant-garde de la folie du COVID en Australie depuis le début. Le mot « mal » me vient à l’esprit. C’est ce qui arrive quand vous donnez un pouvoir total à un groupe de bureaucrates et d’élus peu impressionnants. Les Australiens ont volontairement abandonné leurs armes, et maintenant leur gouvernement n’a aucune raison de les craindre. Il n’y a aucun moyen de dissuasion pour la tyrannie.

Et je me rends compte que la réponse standard de ceux qui soutiennent ce que fait l’Australie est de souligner leur faible nombre de décès par COVID. Mais je n’achète pas du tout ça. Premièrement, leurs frontières fermées et leur climat ont probablement beaucoup plus à voir avec un manque de décès dus à COVID que de battre les gens pour ne pas se masquer à l’extérieur. De plus, comme le montre leur augmentation soudaine du nombre de cas, ils ne font que retarder l’inévitable. Ce n’est pas un succès. C’est plutôt un échec qui arrive en retard à la fête.

Enfin, même si l’on pense que ces tactiques policières dégoûtantes ralentissent la propagation, quelle est la ligne ? Quel est le principe limitatif ? Dans quelle mesure la tyrannie est-elle acceptable au nom de « sauver des vies », et où s’arrête-t-elle ?

L’Australie n’est plus un pays libre, et ceux des autres pays feraient mieux de tenir la ligne – ou ce cauchemar dystopique viendra également sur leurs côtes.