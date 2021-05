Les sceptiques politiques de COVID peuvent mettre “ la rationalité et l’autonomie ” à “ des fins horribles ”, s’inquiètent les universitaires ⋆ .

Les data scientists du MIT et du Wellesley College ont publié un article qui sape la représentation médiatique dominante des sceptiques des politiques gouvernementales COVID-19 comme ignorantes et non scientifiques, tout en avertissant que l’accent mis sur «la rationalité et l’autonomie» peut être mis à «des fins horribles».

Les sceptiques des méthodes d’atténuation du COVID-19 du gouvernement, telles que les mandats de masque, «se révèlent souvent plus sophistiqués dans leur compréhension de la façon dont les connaissances scientifiques sont socialement construites que leurs adversaires idéologiques», reconnaissent les chercheurs.

Cependant, leur scepticisme, basé sur leur propre analyse des données scientifiques et leur réticence à s’en remettre à une «élite paternaliste et condescendante», pourrait également enhardir le genre de personnes qui ont attaqué le Capitole américain le 6 janvier, préviennent-ils.

Sur la base de l’analyse d’un demi-million de tweets de «visualisation de données» et de groupes Facebook anti-masques de mars à septembre 2020, le document attire l’attention des sceptiques politiques COVID pour les décrire raisonnablement bien.

Ethical Skeptic, l’un des comptes Twitter décrit comme un «point d’ancrage» pour les défenseurs de l’anti-masque, a déclaré à Just the News que les chercheurs étaient «très aimables envers notre secteur… surtout compte tenu de la pression sociale à laquelle ils pourraient faire face».

Les auteurs ont reconnu que «nous étions bien conscients des pratiques et des principes philosophiques de la science», a déclaré l’utilisateur, qui se fait appeler un ancien officier du renseignement naval, consultant de marché et opérateur de laboratoire de recherche scientifique.

Cela ne lui dérangeait pas la référence aux émeutiers du 6 janvier. Ethical Skeptic a déclaré qu’il était fréquemment averti que «mon analyse était largement vantée par des idéologues d’extrême droite», non pas qu’elle était incorrecte.

D’autres ancres identifiées du réseau anti-masque, l’ancien journaliste du New York Times Alex Berenson et l’analyste de données de San Diego Justin Hart, n’ont pas répondu aux questions.

Les auteurs de l’article non plus – Crystal Lee, Tanya Yang, Graham Jones et Arvind Satyanarayan du MIT, et Gabrielle Inchoco de Wellesley.

Il est “ empiriquement faux ” que les anti-masques sont “ analphabètes des données ”

Le document a été présenté à la conférence ACM sur les facteurs humains dans les systèmes informatiques au début du mois, mais il a été publié en janvier. Il a été en partie financé par la National Science Foundation et le Social Science Research Council.

Le MIT a promu l’étude en mars, bien qu’il n’ait pas mentionné la comparaison provocante du 6 janvier. Il a cité Lee, le chercheur principal, disant qu’il est «empiriquement faux» de qualifier les groupes anti-masque d ‘«analphabètes de données», alors qu’ils reconnaissent correctement que les mesures telles que les taux d’infection ne sont pas objectives.

Mais la recherche n’a pas attiré beaucoup d’attention en dehors des communautés de visualisation de données jusqu’au 10 mai, lorsqu’un utilisateur anonyme de Twitter a partagé un fil sur les résultats juxtaposés à la conclusion «bizarre» que les groupes anti-masque illustrent le danger d’encourager les gens à «réfléchir pour eux-mêmes.”

Les chercheurs ont contesté l’idée qu’une meilleure visualisation des données convaincra les sceptiques que «la pandémie est urgente et continue».

Les communautés étudiées utilisent déjà «des contre-visualisations raffinées qui ne seraient pas déplacées» dans les articles scientifiques, les rapports des services de santé et les médias grand public, et elles pratiquent une forme «sophistiquée» de maîtrise des données pour contester «l’orthodoxie scientifique».

L’article les compare même aux «féministes des données», qui considèrent la science des données à travers le prisme du féminisme. Les deux mettent en évidence les «problèmes de pouvoir politique au sein des ensembles de données qui sont publiés (ou retenus) par le gouvernement américain».

Les sceptiques de COVID-19 voient un «État de plus en plus autoritaire qui arme la science pour exacerber les relations de pouvoir persistantes et asymétriques», fait valoir l’article. Ils valorisent «l’accès sans intermédiaire à l’information et privilégient la recherche personnelle» par rapport aux experts supposés.

Tout en partageant des ensembles de données gouvernementales entre leurs communautés, ils reprochent également aux gouvernements d’omettre certaines mesures, de cacher des données et d’utiliser des visualisations biaisées pour obscurcir les données qui sapent les politiques strictes de COVID-19. Un accent: la confusion des cas symptomatiques et asymptomatiques.

Les sceptiques reconnaissent leur propre subjectivité sur les données tout en soulignant le biais qui émerge de «motivations de profit spécifiques», même en comparant les sociétés pharmaceutiques aux sociétés de tabac qui ont «historiquement manipulé la science pour tromper les clients», indique le journal.

Les communautés vantent leurs propres experts accrédités, tels que le lauréat du prix Nobel de l’Université Stanford Michael Levitt, mais utilisent des visualisations de données pour contrer ce qu’elles considèrent comme une désinformation sur la santé et un manque de rigueur scientifique.

Beaucoup d’entre eux visent à développer des réseaux de «citoyens bien informés» qui peuvent analyser les données pour «prendre des décisions mesurées pendant une pandémie mondiale». Ils ont eu un certain succès politique, y compris au Texas, où les responsables locaux ont découvert qu’un arriéré de tests surestimait le taux d’infection de l’État.

«Le message qui traverse ces fils est sans équivoque: ces données sont le seul moyen de redresser les politiciens liés à la peur», dit le journal.

Utiliser la maîtrise des données pour inculquer une “ idéologie hétérodoxe ”

Les chercheurs reprochent à Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Biden, d’avoir rejeté ces communautés comme «anti-science», ce qui alimente leur point de vue selon lequel les élites attendent «une soumission intellectuelle plutôt qu’une pensée critique de la part du public profane».

Ces groupes sont déjà les plus enclins à fouiller dans la littérature scientifique et à mettre en évidence «l’incertitude des publications universitaires que les organisations médiatiques éludent».

Les groupes anti-masques se méfient de l’analyse scientifique de l’establishment, le produit d’un «modèle social hiérarchique», à moins qu’ils ne puissent «la répliquer eux-mêmes en accédant aux données et en les manipulant de première main». Ils mettent en garde contre la «déqualification et l’abaissement des compétences» de la société pour améliorer le «contrôle social» sur les Américains.

Mais les auteurs de l’article s’inquiètent du fait que les sceptiques de l’orthodoxie COVID utilisent la maîtrise des données «comme moyen d’inculquer l’idéologie hétérodoxe» et de promouvoir la «radicalisation politique».

Les vues anti-masque sont le produit de «campagnes d’information coordonnées qui reposent fortement sur la participation en réseau», disent-ils.

«La tentative de coup d’État du 6 janvier 2021 a également illustré que des systèmes bien calibrés et bien financés de désinformation coordonnée peuvent être particulièrement dangereux lorsqu’ils sont conçus pour attirer des personnes sceptiques», selon le journal.

Les critiques des anti-masques ont loué l’étude pour mieux encadrer la menace posée par ces communautés. “[O]ne des #scicomm les plus importants [science communications] papiers que j’ai lus »depuis le début de la pandémie, a tweeté Harriet Carroll, chercheuse du British National Health Service sur le COVID-19, la semaine dernière.