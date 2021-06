Les scientifiques de Covid ont trois questions clés avant d’accepter l’assouplissement du 21 juin | Royaume-Uni | Nouvelles

Les mesures de verrouillage du coronavirus sont en vigueur dans une certaine mesure depuis mars de l’année dernière. La distanciation sociale et les autres limites légales restantes devraient prendre fin plus tard ce mois-ci. Cependant, la feuille de route pour l’assouplissement du verrouillage du premier ministre a été remise en question à la lumière de la hausse des taux de la nouvelle variante indienne de Covid, qui a provoqué une hausse du taux d’infection à travers le Royaume-Uni.

La dernière étape de l’assouplissement du verrouillage selon la feuille de route de Boris Johnson doit avoir lieu le 21 juin.

Le premier ministre a constamment insisté pour que le pays se concentre sur les données et non sur les dates.

Mais de nombreux scientifiques ont maintenant exprimé leur inquiétude concernant les données actuelles sur les coronavirus qui indiquent que le pays approche de sa troisième vague d’infections.

Un conseiller du gouvernement a déclaré aujourd’hui qu’il y a une “chance importante” que l’assouplissement du verrouillage pourrait être retardé en raison des signes d’une troisième vague d’infections.

LIRE LA SUITE : « Tellement déroutant ! » Variante du coronavirus de Kent RENOMMÉ « Alpha » par l’OMS

Le professeur Adam Finn, membre du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI), a déclaré que le pays ferait mieux d’agir avec prudence.

Le professeur Finn a déclaré à Sky News: «Je pense qu’il y a de fortes chances que cela change.

“Nous ferions mieux d’être prudents à ce stade et de pouvoir nous déverrouiller progressivement que d’en faire trop pour finir par devoir à nouveau se verrouiller complètement.”

Le professeur Ravi Gupta, membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (NERVTAG), a ajouté qu’il pensait qu’il était “un peu tôt” de lever les restrictions relatives au COVID-19, déclarant: “Nous avons besoin d’au moins quelques semaines, probablement un mois”

Le scientifique, qui conseille le gouvernement sur la crise des coronavirus, a averti qu’il y avait des signes que le Royaume-Uni était au milieu de sa troisième vague.

Le professeur Gupta, de l’Université de Cambridge, a déclaré que bien que les nouveaux cas soient “relativement faibles”, la variante indienne avait alimenté une “croissance exponentielle”.

Il a déclaré que la fin des restrictions devrait être reportée au-delà du 21 juin.

S’adressant à l’émission Today de BBC Radio 4, le professeur Gupta a déclaré: «Oui, il y a eu une croissance exponentielle du nombre de nouveaux cas et au moins les trois quarts d’entre eux sont la nouvelle variante.

“Bien sûr, le nombre de cas est relativement faible pour le moment – toutes les vagues commencent avec un faible nombre de cas qui grognent en arrière-plan puis deviennent explosifs, donc la clé ici est que ce que nous voyons ici, ce sont les signes d’une vague précoce .

“Il faudra probablement plus de temps que les vagues précédentes pour émerger en raison du fait que nous avons des niveaux de vaccination assez élevés dans la population, il peut donc y avoir un faux sentiment de sécurité pendant un certain temps, et c’est notre préoccupation.”

Une décision finale quant à la levée des restrictions en Angleterre sera prise le 14 juin.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré qu’il est actuellement “impossible” de savoir si l’Angleterre sera en mesure de supprimer toutes les restrictions le 21 juin.

M. Kwarteng a déclaré que bien que l’incertitude soit “frustrante”, il est “impossible pour quiconque de savoir à quoi ressemblera la situation dans une semaine ou deux semaines”.