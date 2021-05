Les scientifiques découvrent que les graines de pissenlit sont fondamentalement magiques – .

À mesure que les mois chauds de l’été approchent et que les fleurs printanières commencent à fleurir, beaucoup d’entre nous trouveront des fleurs moins bienvenues sur nos pelouses. Les pissenlits sont l’une des mauvaises herbes les plus gênantes, et quiconque s’occupe d’un jardin peut vous dire qu’ils se propagent remarquablement vite. Les plantes ont une façon géniale de faire progresser leur espèce et il y a de fortes chances que vous les aimiez comme un enfant. Les touffes granuleuses qui se forment à partir des plantes répandent les graines sur une large zone lorsqu’une brise vive passe, et une nouvelle étude publiée dans la revue Nature révèle que les graines sont bien plus que de simples parachutes.

Dans l’étude, des chercheurs de l’Université d’Édimbourg ont examiné le comportement des graines et ont essayé de déterminer comment elles pouvaient rester en l’air pendant si longtemps. Il n’en faut pas beaucoup pour qu’une graine de pissenlit virevolte sur une distance considérable, et l’étude révèle que les soies attachées à chaque minuscule graine utilisent un type de vol jamais enregistré dans la nature.

Top Deal du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors du commun! Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les graines de pissenlit peuvent voler sur des distances incroyables malgré le fait que leurs minuscules soies en forme de parachute sont brisées par de grands espaces vides. Ce type de forme ne semble pas être bon pour capter l’air, car la majeure partie de l’air devrait simplement passer à travers, mais les chercheurs ont constaté que les poils créent en fait une bulle d’air très spéciale.

Lorsque l’air passe, une bulle d’air en forme d’anneau maintenant appelée «anneau vortex séparé» est générée dans l’espace autour des poils en forme de parachute. C’est suffisamment important pour augmenter la traînée sur chaque graine, permettant au vent d’attraper les graines et de les transporter sur de longues distances.

«Cette nouvelle forme de bulle d’air – que les scientifiques ont appelée l’anneau vortex séparé – est physiquement détachée des poils et stabilisée par l’air qui la traverse», explique un communiqué de presse accompagnant le nouveau document. «La quantité d’air qui circule, qui est essentielle pour maintenir la bulle stable et directement au-dessus de la graine en vol, est précisément contrôlée par l’espacement des poils. Ce mécanisme de vol du parachute hérissé sous-tend le vol régulier des graines.

Si cela ressemble à une sorte de magie, c’est essentiellement le cas. En fait, les chercheurs disent que la puissance de prise du vent des poils espacés est en fait quatre fois plus efficace que les conceptions de parachute modernes. C’est carrément sauvage.

«Examiner de plus près les structures ingénieuses de la nature – comme le parachute du pissenlit – peut révéler de nouvelles perspectives», a déclaré le Dr Cathal Cummins de l’Université d’Édimbourg dans un communiqué. «Nous avons trouvé une solution naturelle pour le vol qui minimise les coûts de matériel et d’énergie, qui peut être appliquée à l’ingénierie de la technologie durable.»

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi – achetez-les pour seulement 3,57 $ chacune! Prix ​​courant: 23,79 $ Prix: 14,27 $ Vous économisez: 9,52 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: 77KBX5Q2 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.