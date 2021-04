Les scientifiques disent que des morceaux géants d’une ancienne planète extraterrestre pourraient être logés sous la surface de la Terre ⋆ .

Les scientifiques cherchant à expliquer une série de formations apparemment inexplicables au plus profond de la surface de la Terre ont peut-être trouvé une explication: elles venaient de l’espace extra-atmosphérique.

Des chercheurs de l’École d’exploration de la Terre et de l’Espace de l’Arizona State University ont déclaré dans un article récemment publié que les «provinces à grande vitesse de cisaillement à faible cisaillement de la taille d’un continent» identifiées dans le manteau terrestre – des formations rocheuses géantes dont les scientifiques ont lutté pendant des décennies pour expliquer —Peut avoir été formée par Theia, la proto-planète qui aurait percuté l’ancienne Terre il y a des milliards d’années.

On suppose que la collision entre la Terre et Theia a éjecté une partie importante de la Terre dans l’espace extra-atmosphérique; ces fragments auraient finalement fusionné sous la gravité de la Terre pour former la Lune.

Dans l’article, les chercheurs de l’État de l’Arizona affirment que «les matériaux restants du manteau Theia peuvent [have sunk] au fond du manteau terrestre et cause[d] les LLSVP. »

Le manteau géologique de Theia, affirment-ils, a peut-être été «de plusieurs pour cent intrinsèquement plus dense que le manteau terrestre», le conduisant à s’enfoncer à travers la Terre et à former des provinces mystérieuses.

La théorie de l’impact de Theia est largement considérée comme l’explication dominante de l’origine de la Lune.

Lien source