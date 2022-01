Les scientifiques disent qu’il existe des données pour savoir comment agir face à une nouvelle variante

02/01/2022 à 21:28 CET

En 1969, lorsque l’Amérique était la grande puissance hégémonique qui a réalisé des réalisations aussi impressionnantes que l’envoi du premier homme sur la lune, Michael Crichton a publié « La menace d’Andromède ». Il est rapidement devenu un best-seller qui a même été adapté en film et en mini-série télévisée.

Son argumentation est on ne peut plus à la mode en ces temps de pandémie.

– Un nouveau micro-organisme totalement inconnu, qui pourrait même avoir une origine extraterrestre, apparaît dans la petite ville de Piedmont, en Arizona, tuant rapidement tous ses habitants sauf un vieil homme et un bébé.

L’agent pathogène extrêmement infectieux et mortel menace de déclencher une pandémie mondiale catastrophique.

Quelques règles de cinéma pour une expérience scientifique

Dans « La menace d’Andromède & rdquor; Les dirigeants américains sont sans faille, faisant passer la lutte contre le nouveau pathogène avant tout autre intérêt.

Ils réagissent immédiatement en consacrant tous les efforts et toutes les ressources nécessaires pour le vaincre au plus vite. Ils isolent immédiatement la zone de manière rigoureuse et l’armée encercle la zone afin que personne, ni quoi que ce soit, ne puisse entrer ou sortir du Piémont.

Ils convoquent immédiatement 4 scientifiques extrêmement brillants pour gérer le problème.

Et ils décident que ces experts prendront les décisions.

– Le premier des sélectionnés, qui en sera le réalisateur, est un bactériologiste double prix Nobel.

– Le second est un microbiologiste extraordinaire qui enquête sur de nouveaux agents pathogènes capables de provoquer des pandémies.

– Le troisième est un excellent pathologiste qui enquête sur les dommages biologiques causés par les maladies émergentes. Ç

– Le quatrième est un innovateur médical qui exerce une activité clinique avec un grand brio.

Ils ont tous en commun qu’en plus d’être des experts avertis en maladies infectieuses, ils sont avant tout des chercheurs de premier plan qui se consacrent à générer de nouvelles connaissances.

Vaut-il mieux décider qui sait ou qui est responsable ?

Les politiciens du roman de Crichton enseignent comment bien gérer une nouvelle pandémie.

Premièrement, ils sont conscients qu’ils n’ont pas la préparation nécessaire pour se prononcer sur quelque chose d’aussi complexe et éloigné de leur activité que la lutte contre un nouveau pathogène.

Ils pressentent aussi que les responsables des institutions sanitaires nationales classiques, qui sont de bons experts dans l’étude et la gestion des pandémies connues, ne sont pas les mieux placés pour deviner quoi faire avec un agent pathogène totalement nouveau qui peut présenter un comportement très différent de tout. qui est connu à ce jour.

Par conséquent, ils confient la gestion d’un problème auquel l’humanité n’a jamais été confrontée à des personnes expertes dans la création de nouvelles connaissances.

Sans surprise, Michael Crichton a écrit si précisément sur la façon dont une pandémie pourrait être correctement gérée. Après tout, en plus d’être un écrivain réputé, Crichton était un médecin extrêmement bien formé.

– Il a étudié à la Harvard Medical School, a fait ses études de troisième cycle en médecine au prestigieux Salk Institute de La Jolla et a été professeur invité au MIT (Massachusetts Institute of Technology).

– Comme il l’a dit lui-même, il a commencé à écrire des romans pour pouvoir se payer les meilleures études de médecine.

Dirigeants, de la fiction à la réalité

Le SRAS-CoV-2 rappelle en grande partie l’agent pathogène inconnu de « The Andromeda Menace ».

C’est un agent pathogène qui n’avait jamais affecté l’homme auparavant et dont nous ne savions rien, même si dès que les premières épidémies se sont déclenchées à Wuhan, il est devenu clair qu’il s’agissait d’un coronavirus aéroporté potentiellement très dangereux.

Les gestionnaires de plusieurs pays à travers le monde ont sollicité l’avis des experts les plus appropriés et ont estimé que l’objectif prioritaire était d’empêcher la propagation du pathogène et de le tuer le plus rapidement possible, en sauvant le plus de vies possible.

Dans d’autres pays, cependant, leurs dirigeants ont probablement confondu leurs souhaits avec la réalité, se sont entourés d’experts inadéquats et ont été incapables d’évaluer correctement les risques.

Une expérience pour éclairer l’avenir

Comme différents pays ont géré la maladie de manière très différente, nous avons une excellente expérience qui met en lumière l’efficacité des différentes façons de gérer une nouvelle pandémie.

On peut comparer scientifiquement les différents types de gestion. Et pour cela, il nous suffirait de quantifier les effets du Covid-19 dans les différents pays.

Bien sûr, dans cette expérience, nous devons commencer par noter une complication que personne ne manquera sûrement. Et c’est que les données officielles de l’incidence dans de nombreux pays sont constituées dans une plus ou moins grande mesure.

Mais bien que cela limite la précision de ce que l’on peut comparer, puisqu’il ne s’agit pas de donner des notes individuelles à un leader, des conclusions peuvent encore être tirées en comparant les résultats les plus extrêmes.

Données à prendre en compte

D’un point de vue sanitaire, l’un des meilleurs estimateurs de la réussite d’une prise en charge est le taux de mortalité par million d’habitants d’un pays.

– Parce qu’avoir de nombreux décès est le pire résultat possible auquel une stratégie de santé puisse conduire.

– Mais comme il existe des pays à forte population et d’autres beaucoup moins, seul un taux de mortalité basé sur les habitants permet de faire des comparaisons.

Un autre des estimateurs que nous pouvons utiliser est la baisse de l’espérance de vie dans les différents pays.

Parce que Covid-19 n’a pas seulement affecté ceux qui ont été infectés par le SRAS-CoV-2.

Les systèmes de santé de nombreux pays se sont effondrés et de nombreuses personnes sont mortes d’autres maladies dont elles ne seraient pas mortes si les hôpitaux avaient pu continuer à fonctionner comme avant la pandémie.

De plus, l’espérance de vie tient compte de l’âge des personnes décédées. Et c’est pourquoi dans cette statistique, il est plus important qu’un jeune meurt qu’une personne âgée.

Mais tout n’est pas gestion.

Par exemple, dans les endroits à forte densité de population qui interagissent beaucoup les uns avec les autres, il sera plus facile pour le coronavirus de mieux se propager que dans les zones à faible densité de personnes, isolées et qui interagissent peu.

Premiers résultats de l’expérience

Malgré le fait que tout cela introduit des facteurs de confusion statistiques, ce qui est probablement le plus surprenant à propos de cette pandémie, ce sont les chiffres épouvantables dans les pays occidentaux avancés.

Trop de pays des plus développés du premier monde comme les Etats-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, etc. ils dépassaient de loin les 1 000 morts par million d’habitants, et plusieurs d’entre eux même 2 000. L’Espagne fait partie de ce groupe.

Dans certains pays de l’ancienne Europe de l’Est, comme la Bulgarie ou la Hongrie, ils ont même dépassé les 4 000 décès par million d’habitants.

Les pires chiffres se trouvent dans certains pays d’Amérique du Sud, le Pérou battant le record du monde avec plus de 6 000 décès par million d’habitants.

Les pays qui ont fait le mieux

À l’extrême opposé se trouvent une série d’îles telles que les États fédérés de Micronésie, les îles Marshall, les îles Salomon, les Tonga, les Samoa, etc.

Bien qu’il s’agisse de pays fortement tributaires du tourisme, ils ont été immédiatement entièrement protégés par des contrôles, des traqueurs et un isolement, et ne sont accessibles qu’après des quarantaines rigoureuses.

Non seulement ils ont résisté à la première vague, mais à ce jour leur taux de mortalité Covid-19 par million d’habitants reste nul.

Les autres pays maintiennent des chiffres enviables

C’est le cas, par exemple, de la Nouvelle-Zélande, qui a appliqué les mesures épidémiologiques classiques (quarantaines, traçage, isolement et restriction dans l’industrie hôtelière). A ce jour, elle compte encore moins de 10 décès par million d’habitants.

Même certains endroits très densément peuplés avec une interaction sociale maximale, dans lesquels il est en principe beaucoup plus difficile de prévenir les infections, ont atteint d’excellents chiffres, comme Hong Kong avec seulement 29 décès par million d’habitants, Taïwan avec 36 ou la Corée du Sud avec 97.

La Chine, nouvelle puissance émergente, s’impose également comme l’un des endroits qui ont le mieux réussi à contrôler la pandémie avec un peu plus de 3 décès par million d’habitants.

La baisse de l’espérance de vie

De même, les chiffres disponibles sur le coût de la pandémie en termes d’espérance de vie montrent des données très proches de la mortalité par million d’habitants.

Là encore, les pays avancés précités affichent des chiffres catastrophiques avec une perte d’espérance de vie d’au moins 2 ans et souvent jusqu’à 4.

La première conclusion devrait nous aider à prendre les décisions suivantes

La principale leçon que l’on peut tirer de tout cela est que les pays qui ont déclaré la guerre totale au SRAS-CoV-2 utilisant dès le départ tous les moyens à leur disposition pour lutter contre la pandémie, notamment en utilisant des mesures épidémiologiques plus durement conventionnelles (trackers, quarantaines, distanciation sociale & mldr;) a eu beaucoup moins de décès.

En fait, des modèles mathématiques avancés montrent que si des mesures similaires à celles utilisées dans des endroits comme la Nouvelle-Zélande ou la Corée du Sud avaient été suivies à travers le monde, le SARS-CoV-2 se serait éteint il y a plus d’un an au plus tard.

Reste à se demander quel a été le coût économique que ces pays ont payé pour obtenir de si bons chiffres sanitaires.

Et ça ne fait pas de mal de se renseigner sur le « émotionnel & rdquor ; payé par ses habitants.

Dans les deux cas, l’examen d’une grande partie des études disponibles indique que tant son coût économique que les souffrances de sa population dues aux mesures adoptées étaient significativement moindres.

L’explication semble être que des restrictions plus sévères appliquées pendant beaucoup moins de temps sont plus efficaces tant au niveau sanitaire qu’économique, et sont encore plus facilement supportables par la population.

Nous connaissons déjà les stratégies qui fonctionnent

La pandémie est loin d’être terminée et nous n’atteindrons sûrement pas l’extinction totale du SARS-CoV-2.

Mais le temps écoulé et les données nous donnent déjà l’occasion d’analyser rigoureusement, à l’aide de la méthode scientifique, quelles stratégies fonctionnent bien et lesquelles ne fonctionnent pas.

Et accepter cette réalité scientifique et agir en conséquence est quelque chose que nous devons faire le plus tôt possible.

Parce que tôt ou tard, cela pourrait nous être extrêmement utile.

Un nouveau challenge risque de ne pas tarder

Nous sommes à un moment de notre histoire où la perte catastrophique de la biodiversité va nous confronter à une longue liste de nouveaux agents pathogènes qui, bien qu’ils se limitaient jusqu’à présent à infecter les animaux, leur meilleure stratégie pour survivre dans un futur proche être de faire le saut vers l’espèce humaine.

De plus, la résistance croissante des bactéries aux antibiotiques a le potentiel de faire face à de nouvelles pandémies.

Dans ce contexte, nous ne pouvons oublier que les agents pathogènes ne connaissent pas les frontières et qu’une réponse adéquate ne peut être que mondiale.

Si, comme tout semble l’indiquer, des pandémies telles que le Covid-19 ne font que commencer, nous devons de toute urgence nous préparer à ce qui va arriver.

Cela ne nous plaira peut-être pas, mais nous devrons changer beaucoup de choses dans notre mode de vie.

Notre survie est en jeu.