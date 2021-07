Les scientifiques d’Oxford derrière l’application NHS exhortent les gens à ne pas la supprimer .

Des centaines de milliers de personnes sont interrogées – mais c’est ce qui est censé se produire lorsque les cas augmentent (Photo : ./Université d’Oxford)

L’un des scientifiques qui a développé l’application NHS Covid a supplié les gens de ne pas la supprimer pour éviter le risque de devoir s’isoler.

Il y a eu plus de 1,2 million de « pings » au cours des deux dernières semaines, mais le professeur Christophe Fraser a assuré aux utilisateurs: « Cela peut ne pas en avoir l’air pour le moment, mais cette application est votre alliée.

Le conseiller scientifique en chef de l’application a déclaré que cela aidait à réduire les nouveaux cas et les hospitalisations chaque jour et que s’en débarrasser pour un gain à court terme ne ferait que risquer de nouvelles restrictions sur toute la ligne.

Les ministres se sont efforcés de mettre en place des plans pour éviter une « pingdémie » au milieu des avertissements que les pénuries de personnel perturbent les secteurs critiques.

Le gouvernement a introduit un régime d’exemption pour certains travailleurs à double piqûre dans des industries clés, ainsi qu’une augmentation des tests quotidiens pour le personnel des services d’urgence et dans les dépôts d’approvisionnement des supermarchés.

Mais l’homme derrière l’application a déclaré que le nombre de personnes contactées montre que cela fonctionne et aide à ralentir la pandémie, malgré la “frustration” compréhensible des gens.

Il a déclaré au Daily Mirror: «Comme beaucoup de gens, je profite de plus de liberté et je serais ennuyé de devoir maintenant m’isoler.

L’instruction d’auto-isolement ne peut pas être appliquée légalement car l’application est totalement anonyme (Photo : PA)

« Mais supprimer l’application n’est pas une bonne chose. En tant que l’un des scientifiques qui l’ont conçue, je peux vous dire que l’application fonctionne et fait exactement ce qu’elle est censée faire.

«Nos recherches ont montré qu’au cours de la période hivernale, l’utilisation de l’application a permis de réduire la taille de l’épidémie d’environ 14 % à 24 %.

“Et cela fonctionne toujours maintenant, empêchant de nouveaux cas et hospitalisations chaque jour.”

Un récent sondage YouGov a révélé qu’environ un utilisateur sur 10 a supprimé l’application et qu’un tiers des personnes interrogées ont admis avoir désactivé la fonction de recherche de contacts Bluetooth de manière permanente ou occasionnelle.

L’expert de l’Université d’Oxford a rejeté les critiques selon lesquelles le signal Bluetooth de l’application est « trop sensible », soulignant que les données montrent que le nombre de personnes contactées suit précisément le nombre de cas.

Le professeur Chrisophe Fraser est expert en dynamique des agents pathogènes à l’Université d’Oxford et conseille le gouvernement sur sa technologie pandémique (Photo : Université d’Oxford)

Il a déclaré: “Ajuster l’application pour la rendre moins sensible face au virus Delta plus infectieux n’est pas la bonne décision car l’application ralentit l’épidémie, entraînant moins de cas.”

Le professeur Fraser a également décidé de dissiper les craintes des gens en matière de confidentialité, rappelant aux gens que l’application est entièrement anonyme et que la sécurité est intégrée à son fonctionnement.

L’expert a indiqué qu’il soutiendrait une expansion des tests quotidiens pour les personnes vaccinées comme alternative à une exigence de quarantaine.

À partir du 16 août, les personnes à double piqûre n’auront plus besoin de s’isoler si elles sont identifiées comme un contact étroit.

Le professeur Fraser a ajouté: “La suppression de l’application maintenant pourrait vous permettre de partir en vacances la semaine prochaine, mais si trop de gens choisissent de le faire, nous pourrions mettre en péril les vacances futures pour nous tous.”

