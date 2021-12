Les scientifiques expliquent comment la météorite qui a détruit les dinosaures a presque anéanti toute la vie végétale | Vie

Le célèbre astéroïde qui a éteint les dinosaures a failli laisser la Terre en friche en raison des conséquences de l’impact, selon les dernières recherches.

Cela fait 66 millions d’années qu’un météore a frappé notre planète et éteint la plupart des dinosaures. Ce fut un impact très fort qui a non seulement mis fin à la vie de ces grands reptiles, mais aussi presque dévasté la terre.

Une nouvelle série d’enquêtes a découvert que la cause de la grande extinction a plongé le monde entier dans les ténèbres. Les vapeurs et les cendres qui sont sorties après l’accident ont soulevé d’énormes nuages ​​de poussière qui couvert le ciel pendant des mois dans le monde.

Tout aurait été recouvert, empêchant la lumière du soleil de passer, pendant deux ans. La photosynthèse végétale a cessé de fonctionner et l’écosystème aurait pu être définitivement détruit.

Quand la lumière du soleil est réapparue, la planète aurait mis des décennies à se remettre et revenir à un état végétatif proche de la normale.

Ces énormes nuages ​​créés par les cendres volcaniques et le soufre libérés dans l’atmosphère auraient apporté des pluies acides, qui auraient provoqué de grands incendies de forêt.

Les ténèbres régnaient sur la Terre

Bien que la théorie de l’hiver nucléaire après la chute de la météorite ne soit pas nouvelle, cette nouvelle étude présentée lors de la réunion annuelle d’American Geophysics a trouvé que ce black-out planétaire aurait été si long grâce aux feux continus.

La suie aurait envahi l’atmosphère, allongeant le processus. Il y aurait eu un refroidissement important sur toute la planète et les plantes ne pourraient pas fonctionner normalement.

Dans cette recherche, ils ont fait des simulations pour savoir combien de temps la planète a été gouvernée par les ténèbres. En supposant qu’environ 73 % des vertébrés terrestres se soient éteints, les jours d’obscurité ont été augmentés dans le simulateur jusqu’à ce que le chiffre approprié soit donné.

Nous pensions être les premiers Terriens à marcher sur la Lune, mais les dinosaures auraient pu le faire des millions d’années plus tôt. Non, ce n’est pas de la science-fiction. C’est scientifique…

Au début, la lumière disparaissait rapidement à travers le nuage d’impact, mais ensuite la suie allongerait le processus. Si cette période avait été de 150 jours, les écosystèmes se seraient rétablis, mais après 200 jours, un point de basculement serait atteint où ils s’effondreraient.

D’après la simulation, pour que plus de 70 % des espèces soient mortes, il aurait dû rester obscurité pendant 700 jours. Environ deux ans sans qu’une grande partie de la planète puisse voir le soleil.

Pouvez-vous imaginer que cela se produise aujourd’hui? Si avec un an enfermé par la pandémie nous avons eu des problèmes de vitamine C (sans parler des problèmes psychologiques), avec deux ans d’obscurité on ne compte pas.