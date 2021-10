Les scientifiques font remonter l’origine des défenses à des créatures du Trias à pleines dents

Une conception d’artiste montre l’espèce de dicynodonte connue sous le nom de Dicynodon. (Illustration de Marlene Hill Donnelly)

Des examens dentaires effectués sur des fossiles datant de plus de 200 millions d’années suggèrent que les premières vraies défenses étaient arborées par des races de créatures étranges connues sous le nom de dicynodontes.

Les preuves, présentées aujourd’hui dans les Actes de la Royal Society B, pourraient faire la lumière sur la façon dont des espèces allant des éléphants et des morses aux phacochères et aux hyrax ressemblant à des lapins en sont venues à avoir des défenses.

« Les défenses ont évolué plusieurs fois, ce qui vous fait vous demander comment et pourquoi ? » Le co-auteur de l’étude, Christian Sidor, professeur de biologie à l’Université de Washington et conservateur au Burke Museum of Natural History and Culture de l’UW, a déclaré dans un communiqué de presse. « Nous avons maintenant de bonnes données sur les changements anatomiques qui devaient se produire pour que les dicynodontes fassent évoluer leurs défenses. Pour d’autres groupes, comme les phacochères ou les morses, le jury est toujours absent.

Les Dicynodontes, qui existaient aux ères du Permien et du Trias il y a 270 millions à 201 millions d’années, semblent être le premier groupe d’animaux possédant des défenses. Leur étiquette vient du terme grec pour « deux canines ». Les différentes espèces variaient en taille entre les rats actuels et les éléphants. Ils sont classés comme des reptiles ressemblant à des mammifères ou des mammifères ressemblant à des reptiles.

Quoi qu’il en soit, ils sont considérés comme les ancêtres des mammifères actuels. « Jusqu’à ce que je commence à travailler sur cette étude, je n’ai jamais vraiment pensé à la façon dont les défenses sont limitées aux mammifères », a déclaré l’auteur principal Megan Whitney, qui a obtenu son doctorat. à l’UW et est maintenant chercheur postdoctoral à l’Université Harvard.

Une grande défense est visible en bas à gauche sur cette vue du crâne fossilisé d’un dicynodonte connu sous le nom de Dolichuranus, trouvé en Tanzanie. (Photo du musée Field / Ken Angielczyk)

Pour explorer les origines des défenses, Whitney, Sidor et leurs collègues du Field Museum de Chicago et de l’Idaho State University ont analysé des échantillons de 19 dents fossilisées, représentant 10 espèces différentes de dicynodontes. La plupart des spécimens ont été collectés lors d’expéditions en Tanzanie et en Zambie. Ces spécimens sont actuellement conservés dans des musées aux États-Unis, mais ils retourneront en Afrique à la fin du projet de recherche.

L’une des premières tâches de recherche a été de définir ce qui constitue réellement une défense. « C’est un terme étonnamment ambigu », a déclaré Whitney.

Elle et ses collègues soutiennent que pour qu’une dent soit une défense, elle doit dépasser la bouche et continuer à pousser tout au long de la vie de l’animal. Contrairement aux dents de la plupart des mammifères, les défenses doivent avoir une surface en dentine molle plutôt qu’en émail dur. Cette exigence exclurait les dents d’un rat, par exemple, même si elles dépassent parfois.

Certaines des dents trouvées dans les échantillons de dicynodontes ne seraient pas non plus considérées comme des défenses, car elles étaient recouvertes d’émail au lieu de dentine. Les chercheurs ont soumis les dents à des tomodensitogrammes et ont placé des échantillons minces comme du papier sous un microscope pour distinguer les défenses des non-défenses, apprendre comment les dents étaient attachées au crâne et découvrir comment elles poussaient.

Les espèces de dicynodontes antérieures avaient tendance à avoir de grandes dents plutôt que de vraies défenses, mais les échantillons suggèrent que plusieurs espèces ont évolué indépendamment pour posséder des défenses au fil des années. Les chercheurs ont également découvert que les attaches ligamentaires entre la dent et la mâchoire s’adaptaient au fil du temps pour s’adapter aux défenses.

La dent fossilisée d’une espèce appelée Diictodon est recouverte d’émail, ce qui la rend plus proche d’une dent traditionnelle que d’une défense. À droite, une image en coupe illuminée par une lumière polarisée révèle un anneau d’émail autour de l’extérieur de la dent. (Photo gracieuseté de Megan Whitney)

Les chercheurs ont noté que les dents recouvertes d’émail seraient plus dures et plus résistantes que les défenses recouvertes de dentine, mais que les défenses seraient plus faciles à réparer après avoir été battues. « Les dents recouvertes d’émail constituent une stratégie évolutive différente de celle des défenses recouvertes de dentine », a déclaré Whitney. « C’est un compromis. »

Les animaux à défense seraient bien adaptés pour s’enraciner dans le sol. Et s’ils endommageaient leurs défenses lors de combats avec des attaquants, ces dommages pourraient éventuellement être réparés. Les dents recouvertes d’émail, en revanche, resteraient définitivement cassées.

Des études futures pourraient fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les dicynodontes et d’autres espèces anciennes utilisaient leurs défenses – et plus généralement, comment ils vivaient.

« Les os et les dents peuvent capturer un enregistrement de la vie d’un animal dans leurs tissus », a déclaré Sidor. « Sur une défense qui ne cesse de croître, la dentine enregistre une mesure quotidienne de la vitesse de croissance de l’animal. A-t-il poussé plus vite ou plus lentement au cours de certaines saisons ? Arrêter de grandir pendant un certain temps ? La création de fines sections d’os et de dents ouvre beaucoup d’autres choses intéressantes sur l’animal, presque comme l’analyse des cernes des arbres. Ce sont les types de questions que nous pouvons continuer à étudier.

En plus de Whitney et Sidor, les auteurs de l’étude dans Proceedings of the Royal Society B, intitulée « The Evolution of the Synapsid Tusk: Insights From Dicynodont Therapsid Tusk Histology », incluent Ken Angielczyk et Brandon Peecook.