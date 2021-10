Des seringues et une boîte de vaccin Johnson & Johnson.

Les membres du comité consultatif clé de la Food and Drug Administration sur les vaccins ont critiqué la rapidité avec laquelle l’agence examinait les essais de rappel Covid de Johnson & Johnson ainsi que le manque de données vérifiées présentées devant le panel vendredi.

Leurs commentaires sont venus avant que le panel d’experts externes ne vote à l’unanimité pour recommander les injections de rappel de la société pour toutes les personnes de plus de 18 ans. J&J a soumis ses données de rappel à la FDA 10 jours avant la réunion du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes.

Les responsables de l’agence ont reconnu dans leurs présentations qu’ils n’avaient pas encore vérifié toutes les données soumises par J&J.

« Est-il possible de dire que c’est un peu tôt? Il y a un certain nombre de problèmes qui sont encore en suspens », a demandé le membre du comité, le Dr Cody Meissner, aux responsables de la FDA. « Il y a beaucoup d’incertitudes à ce stade, ce qui rend difficile de voter pour ou contre ce soir. »

Le médecin de la FDA, le Dr Timothy Brennan, a déclaré au comité consultatif que l’un des essais examinant les effets secondaires du rappel de J&J n’avait que 17 participants âgés de 18 à 55 ans. Brennan a déclaré que la taille de l’échantillon de l’essai l’empêchait de tirer des conclusions sur les données, mais a noté que les chiffres semblaient montrer moins d’effets secondaires après le rappel qu’après la première dose.

La présentation de Brennan a également indiqué que les données de J&J n’avaient pas été confirmées. J&J a rapporté que 47% des 17 participants ont signalé des maux de tête, tandis que 26% ont signalé de la fatigue et 21% ont signalé des douleurs musculaires après avoir reçu un rappel.

« Ce qui m’a intrigué, c’est que dans les documents d’information et dans leurs présentations d’aujourd’hui, ils ont parlé à plusieurs reprises de données non vérifiées par la FDA », a déclaré le Dr Archana Chatterjee, membre du comité, à propos de J&J. « Et la question que je me posais à ce sujet est [what is] la raison pour laquelle cela a été soumis au VRBPAC sans pouvoir vérifier les données. »

Le président du comité, le Dr Arnold Monto, a expliqué que les performances inférieures du vaccin de J&J par rapport à celles de Pfizer et de Moderna ont joué un rôle dans le rythme rapide de l’examen.

« Il y a un impératif de santé publique ici », a déclaré Monto, « parce que ce que nous voyons, c’est qu’il s’agit d’un groupe avec une efficacité globale inférieure à celle que nous avons vue avec les vaccins à ARNm, il est donc urgent de faire quelque chose. »

Le Dr Peter Marks, directeur du centre des produits biologiques et de la recherche de la FDA, a demandé au groupe d’aller de l’avant avec la réunion avant de répondre aux préoccupations en suspens des membres. Il a déclaré que la FDA avait examiné les données d’immunogénicité de milliers de participants de J&J avant la réunion de vendredi, un processus qui aurait normalement pris des mois.

« Je suggérerais que nous fassions notre chemin tout au long du processus, passons aux questions, et si à la fin de la journée le sentiment du comité est que ce n’est pas prêt, je pense que nous pourrons avoir quelques commentaires après cela irait le long de la lignes de ce qui pourrait être fait pour rendre cela acceptable à l’avenir », a déclaré Marks.

Bien que le membre du comité, le Dr Michael Nelson, ait déclaré que les données de J&J étaient « un peu immatures et quelque peu rares dans plusieurs domaines », il a déclaré qu’il pensait que les données d’innocuité et d’efficacité dont ils disposaient jusqu’à présent étaient suffisantes pour soutenir une utilisation d’urgence aux États-Unis.