Les scientifiques inventent une méthode pour collecter l’ADN de l’air

06/04/2021 à 13:01 CEST

SPORT.es

Un groupe de scientifiques dédié à l’investigation des chaînes d’ADN a découvert une méthode pour extraire l’ADN des surfaces à l’avenir. Le groupe de l’Université Queen Mary de Londres a montré que «l’ADN environnemental» (ADN a ou ADNe) peut être collecté dans l’air.

L’équipe a utilisé un pompe péristaltique combinée à des filtres à pression pour extraire des échantillons de molécules d’ADN nues en cinq à vingt minutes. Ils ont ensuite utilisé des kits standard pour trouver et séquencer les gènes dans les échantillons obtenus. Non seulement cette méthode fonctionne pour les rats qui ont été testés, mais elle serait également capable de capturer l’ADN humain au fil du temps.

Le chef d’équipe, le Dr Elizabeth Claire, a expliqué que le travail avait été conçu à l’origine pour aider les défenseurs de l’environnement et les environnementalistes études de l’environnement biologique. Avec un développement suffisant, il pourrait être utilisé beaucoup plus largement. La criminalistique pourrait retirer l’ADN de l’air pour déterminer si un suspect a été présent sur une scène de crime. De plus, il pourrait être très utile pour les virologues et les épidémiologistes pour comprendre comment un virus peut se propager.

Certaines de ces utilisations pratiques ont encore un long chemin à parcourir. L’unité de recherche travaille déjà avec des entreprises privées telles que NatureMetrics pour développer ces applications pratiques. Pour le moment, il y a des limites, mais on s’attend à ce que cela change à l’avenir.