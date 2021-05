Les scientifiques localisent le plus gros faisceau d’énergie jamais vu dans l’espace

24/05/2021 à 11:37 CEST

Les scientifiques n’ont pas encore résolu de nombreux mystères qui existent dans l’Univers. L’un d’eux est lié à les incroyables faisceaux d’énergie lumineuse qui se produisent de temps en temps comme de grands éclairs dans notre galaxie, la Voie lactée. Ainsi, de ScienceNews ils ont fait écho à une équipe qui a utilisé le nouveau LHAASO (Le télescope aérien de haute altitude situé en Chine) a détecté le plus gros faisceau de lumière localisé à ce jour, et qu’il provient d’un groupe de dizaines de points chauds dans notre galaxie. Le plus grand faisceau de lumière provient d’un faisceau d’environ 1,4 quadrillion de volts. L’enregistrement précédent était répertorié avec “seulement” un quadrillion.

La découverte suggère que la Voie lactée est chargée d’accélérateurs de particules qui propulsent les électrons et les protons à des vitesses extrêmes. Il n’est pas là clarifier les causes de ces points chauds, bien que certaines nébuleuses ou la naissance de certaines étoiles soient les candidats les plus évidents.

Cela pourrait également détenir la clé de nouvelles découvertes à venir. LHAASO deviendra pleinement opérationnel à la fin de l’année 2021, il est donc prévu que de nombreuses autres sources de lumière intense soient trouvées dans les environs, ce qui pourrait apporter plus de réponses sur la création des systèmes qui composent l’univers.