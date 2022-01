Les scientifiques nomment un nouvel arbre après Leonardo DiCaprio

Des chercheurs des jardins botaniques royaux de Kew au Royaume-Uni ont découvert et nommé une espèce d’arbre nouvellement découverte au Cameroun en l’honneur de l’acteur et militant écologiste de longue date Leonardo DiCaprio. En 2020, DiCaprio a fait campagne pour protéger davantage les forêts des hauts plateaux camerounais, qui ne sont protégées qu’à 6,9 pour cent.

« Nous pensons qu’il a joué un rôle crucial dans l’arrêt de l’exploitation forestière de la forêt d’Ebo », a déclaré à la BBC le Dr Martin Cheek de Kew. L’arbre, qui a reçu le nom officiel d’uvariopsis dicaprio et ne pousse que dans ce pays d’Afrique centrale, est la première plante nouvelle pour la science à être officiellement nommée par les scientifiques de Kew en 2022, par le biais d’une publication dans la revue scientifique PeerJ.

L’arbre portant le nom de l’acteur est décrit comme un petit arbre tropical à feuilles persistantes avec des doigts jaunes brillants autour de son tronc. Son état actuel est en danger critique d’extinction.

Quant à son travail de jour, DiCaprio a récemment été choisi par le chef de culte religieux Jim Jones dans un prochain film qui retrace l’histoire de l’événement suicide de Jonestown en novembre 1978. Son film le plus récent, la satire environnementale de Netflix Don’t Look Up a été diffusé en streaming en décembre 2021, mais a déjà battu des records d’audience à hauteur de plus de 150 millions d’heures regardées dans le monde au cours de sa première semaine. DiCaprio jouera également aux côtés de Robert DeNiro et Jesse Plemons dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese pour Apple TV+.