Les scientifiques n’ont pas compris longtemps Covid. Voici 5 de leurs meilleures hypothèses.

La plupart des personnes qui contractent le coronavirus se rétabliront complètement et retourneront directement à leur vie. Mais les dernières recherches suggèrent qu’au moins 10% présentent des symptômes à long terme, même après que leur corps a apparemment éliminé le virus.

La maladie, connue sous le nom de «long Covid», est apparue comme une caractéristique effrayante de la pandémie – un rappel que même si les hospitalisations et les décès diminuent, des millions de personnes continueront de souffrir des séquelles de l’infection.

Et, comme il s’avère, «ce n’est pas unique à Covid», a déclaré Akiko Iwasaki, un immunologiste à la Yale School of Medicine, à Vox.

Au lieu de cela, Covid-19 semble être l’une des nombreuses infections, de l’Ebola à l’angine streptococcique, qui peuvent donner lieu à des symptômes tenaces chez un sous-groupe de patients malchanceux. «Il est plus typique qu’improbable qu’une infection virale entraîne des symptômes durables chez une fraction d’individus», a déclaré Iwasaki.

La différence maintenant est que, avec 137 millions de cas de Covid-19 dans le monde et que l’on compte, les long-courriers sont plus visibles: leurs souffrances sont survenues dans un nombre sans précédent. Il est également possible que le coronavirus provoque des symptômes à long terme encore plus fréquemment que d’autres infections.

Dans l’épisode de cette semaine d’inexplicable, nous plongeons dans ce que nous savons sur Covid long et ce que d’autres virus peuvent nous apprendre sur la maladie, y compris les principales hypothèses sur ce qui pourrait être à l’origine des symptômes chez les long-courriers Covid.

Nous examinons également ce que nous pouvons apprendre des patients qui ont été aux prises avec des symptômes médicalement inexpliqués – ceux qui ne correspondent pas à des résultats de tests diagnostiques ou d’imagerie problématiques – pendant des années avant que la pandémie ne frappe. Voici un aperçu de ce que les scientifiques pensent pouvoir expliquer les symptômes mystérieux et pourquoi même le vaccin pourrait ne pas aider.

1) Le virus et les «fantômes viraux» n’ont pas réellement quitté le corps

Noyaux cellulaires (bleus) infectés par le SRAS-CoV-2 (zones rouges), le virus responsable du Covid-19.Jane Barlow / PA Images via .

La première explication de ce qui pourrait causer des symptômes persistants chez les personnes qui ont été infectées par Covid-19 est la plus simple: le virus ou ses composants peuvent encore se cacher dans le corps quelque part, longtemps après qu’une personne commence à être testée négative.

Nous avons appris d’autres maladies virales à long terme que, dans certains cas, les agents pathogènes ne nettoient pas complètement le corps. «Il sort du sang mais pénètre dans les tissus à un faible niveau – l’intestin, voire peut-être le cerveau chez certaines personnes qui sont vraiment malades – et vous avez un réservoir du virus qui reste», a déclaré Amy Proal, microbiologiste de la PolyBio Research Foundation. . «Et cela entraîne beaucoup d’inflammations et de symptômes.»

Ces réservoirs viraux ont été documentés à la suite d’infections par de nombreux autres agents pathogènes. Au cours de l’épidémie d’Ebola de 2014-2016, des études ont montré que le virus Ebola pourrait persister dans les yeux et le sperme. Des résultats similaires ont été obtenus lors de l’épidémie de Zika de 2015-2016 lorsque les responsables de la santé ont mis en garde contre la possibilité que Zika puisse être transmis sexuellement. (Les réservoirs viraux sont également la raison pour laquelle le surnom de «post-viral» peut être problématique, a ajouté Proal.)

Une explication connexe de ce qui pourrait se passer avec les patients atteints d’un long Covid est ce qu’Iwasaki appelle des «fantômes viraux». Alors que le virus intact peut avoir quitté le corps, «il peut y avoir de l’ARN et des protéines du virus qui persistent et continuent de stimuler le système immunitaire», a déclaré Iwasaki. «C’est presque comme avoir une infection virale chronique – cela continue de stimuler le système immunitaire parce que le virus ou les composants viraux sont toujours là, et le corps ne sait pas comment l’éteindre.»

Des études récentes dans Nature et The Lancet ont documenté l’ARN et les protéines du coronavirus dans divers systèmes corporels, y compris le tractus gastro-intestinal et le cerveau.

Lors des autopsies de personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique, les chercheurs ont également trouvé de l’ARN et des protéines d’entérovirus dans le cerveau des patients, y compris, dans un cas, dans la région du tronc cérébral. Le tronc cérébral contrôle les cycles de sommeil, la fonction autonome (le système largement inconscient qui dirige les fonctions corporelles, telles que la digestion, la pression artérielle et la fréquence cardiaque) et les symptômes pseudo-grippaux que nous développons en réponse à l’inflammation et aux blessures.

«Si cette zone de signalisation cérébrale devient dérégulée [by viruses]», A déclaré Proal,«[that] peut entraîner des ensembles de symptômes qui répondent à un critère diagnostique de [chronic fatigue syndrome], ou même pendant longtemps Covid.

2) Les autres agents pathogènes cachés dans le corps se réveillent

D’autres agents pathogènes qui se cachaient déjà dans le corps avant une infection à coronavirus pourraient également exacerber les symptômes. Par exemple, les virus de la famille de l’herpès – comme Epstein-Barr (la cause du mono) ou la varicelle-zona (la cause de la varicelle et du zona) – restent inactifs dans le corps pour toujours. Dans des conditions normales, le système immunitaire peut les contrôler.

“Ainsi, par exemple, 90 pour cent des personnes dans le monde ont déjà des virus de l’herpès”, a déclaré Proal. «Mais chez ces patients, le système immunitaire les maintient dans un endroit où ils ne peuvent pas se répliquer, où ils ne peuvent pas exprimer les protéines. Ils sont en quelque sorte contrôlés.

Mais ensuite, Covid-19 arrive, et tout à coup, ces autres virus ont une chance de reprendre pied. Avec le système immunitaire lié à la lutte contre Covid-19, les autres virus peuvent se réveiller. Et ils – pas le coronavirus – provoquent des symptômes.

3) Le système immunitaire allume le corps

Une autre hypothèse clé: les patients à long Covid ont développé une maladie auto-immune. Le virus interrompt la fonction immunitaire normale, provoquant des ratés, de sorte que les molécules qui ciblent normalement les envahisseurs étrangers – comme les virus – se mettent en marche.

Ces «anticorps voyous», connus sous le nom d’autoanticorps, «attaquent soit des éléments des défenses immunitaires du corps, soit des protéines spécifiques dans des organes tels que le cœur», selon Nature. On pense que l’agression est distincte de la tempête de cytokines, un trouble aigu du système immunitaire qui est apparu comme une menace potentielle au début de la pandémie.

«Dans ce scénario, nous parlons de mimétisme moléculaire», a déclaré Proal. «Fondamentalement, le virus crée des protéines qui ressemblent à des protéines ou à des tissus humains, ce qui trompe le système immunitaire.» Ici, le système immunitaire tente de cibler le virus, qui «s’il a une taille et une forme similaires à celles d’un tissu ou d’une protéine humaine, il se déclenche également sur le tissu ou la protéine humaine», a-t-elle ajouté.

4) Le microbiome est déstabilisé

Il est également possible que le coronavirus épuise des micro-organismes importants dans le microbiome intestinal – les billions de bactéries, virus et champignons qui vivent dans et sur le corps.

Dans une étude, les chercheurs ont suivi des échantillons de sang et de selles provenant de 100 patients hospitalisés pour une infection par le SRAS-CoV-2, en testant certains jusqu’à 30 jours après avoir éliminé le virus. (Ils ont également recueilli des échantillons d’un groupe témoin à des fins de comparaison.) Et ils ont trouvé que l’infection par Covid-19 était liée à un «microbiome intestinal dysbiotique», même après que le virus a dégagé les voies respiratoires; ils ont également émis l’hypothèse que cela pourrait contribuer aux problèmes de santé persistants que connaissent certains patients.

«Dans des conditions de santé, ces communautés sont dans un état d’équilibre. C’est comme une forêt, comme différents organismes font des choses différentes, mais c’est dans un état harmonieux », a déclaré Proal. Mais Covid-19 pourrait conduire à un déséquilibre du microbiome. «Et un grand nombre de symptômes sont liés à la dysbiose microbiologique. Le syndrome du côlon irritable ou même les symptômes neuro-inflammatoires peuvent également être provoqués par ces écosystèmes lorsqu’ils se déséquilibrent. »

5) Le corps est blessé

Les radiologues observent des tomodensitogrammes des poumons des patients atteints de Covid-19.Nicola Marfisi / AGF / Universal Images Group via .

Le virus peut avoir dégagé le corps mais laissé des blessures dans son sillage – des cicatrices dans les poumons ou des lésions cardiaques, par exemple – et ces blessures peuvent donner lieu à des symptômes.

Selon une récente pré-impression portant sur 201 patients, 70% présentaient des déficiences dans un ou plusieurs organes quatre mois après l’apparition des premiers symptômes de Covid-19. Dans d’autres recherches non publiées, des radiologues de l’Université de Californie du Sud ont suivi la récupération pulmonaire des patients hospitalisés à l’aide de la tomodensitométrie. scans. Ils ont découvert qu’un tiers avait des cicatrices causées par la mort des tissus plus d’un mois plus tard. D’autres patients peuvent avoir des lésions cérébrales qui provoquent des symptômes neurologiques.

Il existe également des preuves de plus en plus nombreuses de lésions cardiaques généralisées, même chez les patients qui ne sont pas hospitalisés. Dans une étude JAMA Cardiology, les chercheurs ont réalisé des IRM cardiaques sur 100 patients en Allemagne qui s’étaient rétablis de Covid-19 au cours des deux à trois derniers mois. Un étonnant 78 pour cent avaient encore des anomalies cardiaques.

Pour les patients atteints de coronavirus qui ont dû être admis dans les unités de soins intensifs, il y a une explication connexe: bien avant la pandémie, la communauté des soins intensifs a inventé un terme pour les symptômes persistants que les gens éprouvent fréquemment après des séjours en unité de soins intensifs pour quelque raison que ce soit, du cancer à la tuberculose. . Ces symptômes comprennent la faiblesse musculaire, le brouillard cérébral, les troubles du sommeil et la dépression – les séquelles d’un corps allongé dans un lit d’hôpital pendant des jours et des blessures ou effets secondaires des traitements que les patients ont reçus, y compris l’intubation.

Le terme «syndrome de soins post-intensifs» était «Créé pour sensibiliser et éduquer, parce qu’un grand nombre de nos survivants de l’USI se rendaient chez leur médecin de soins primaires en disant qu’ils étaient fatigués», a déclaré Dale Needham, qui a traité des patients de Covid-19 à l’USI de Johns Hopkins. «Ils avaient du mal à se souvenir et ils étaient faibles. Leur médecin de soins primaires faisait des tests de laboratoire et disait: «Oh, il n’y a rien de mal avec vous». Le patient peut s’éloigner et avoir l’impression que le médecin a dit: «Tout est dans votre tête. Vous inventez. ”

La révolution médicale inspirée de Covid

Alors, qu’est-ce qui pourrait aider à atténuer les symptômes persistants des longs courriers Covid? Une idée qui circule est le vaccin Covid-19: certains longs courriers signalent que leurs symptômes s’améliorent après avoir été immunisés. Mais d’autres ont rapporté se sentir plus mal – et d’autres encore, pas différents. Les chercheurs s’empressent donc de comprendre les effets de la vaccination sur un long Covid, mais cela ne ressemble pas encore à une solution miracle.

Proal avait une solution plus simple qui pourrait être mise en œuvre aujourd’hui: «Il est temps que la médecine soit enracinée dans la simple croyance du patient.»

Même avec une prise de conscience croissante de la longue durée de Covid, les patients atteints de la maladie – et d’autres symptômes chroniques «médicalement inexpliqués» – sont encore trop souvent minimisés et écartés par les professionnels de la santé.

Les gens «veulent que la maladie vous tue, ou ils veulent que vous reveniez à une bonne santé miraculeuse», a déclaré Jaime Seltzer, directeur de la sensibilisation scientifique et médicale du groupe de défense du syndrome de fatigue chronique ME Action. «Lorsque vous restez malade, la compassion peut s’estomper. Et ce ne sont pas seulement les amis et la famille. Ce sont également vos cliniciens; ils veulent que quelqu’un puisse être réparé.

Mais les long-courriers de toute maladie chronique peuvent exister dans un espace entre la maladie et la santé pendant des années, parfois sans diagnostic. Leurs symptômes inexplicables peuvent susciter un scepticisme absolu chez les professionnels de la santé qui sont formés pour considérer les commentaires des patients comme la «forme la plus faible de [the evidence hierarchy], même dans le cadre de recherches sur les souris », a déclaré Proal.

La situation peut être encore plus difficile pour les patients qui n’ont jamais eu de test PCR positif confirmant leur diagnostic de Covid-19. Parmi les dizaines de rendez-vous médicaux, une long-courrier de Covid-19, Hannah Davis, a eu pour ses symptômes persistants – qui incluent une perte de mémoire, des douleurs musculaires et articulaires et des maux de tête un an après sa maladie initiale – l’une des meilleures expériences impliquait un médecin. qui a simplement dit: “Je ne sais pas.”

“Le docteur [told me], «Nous voyons des centaines de personnes comme vous avec des symptômes neurologiques. Malheureusement, nous ne savons pas encore comment traiter cela. Nous ne comprenons même pas encore ce qui se passe. Mais sachez que vous n’êtes pas seul », a-t-elle raconté. «Et c’est le genre de conversation qui doit avoir lieu. Parce que nous pouvons attendre, mais nous ne pouvons pas voir l’anxiété du médecin projetée sur nous en tant que patients.