Les scientifiques ont créé des plantes émettant de la lumière qu’il faut voir pour croire

Les scientifiques du MIT ont utilisé des nanoparticules spécialisées pour créer des plantes électroluminescentes. Les ingénieurs ont ensuite utilisé une LED pour charger les particules incrustées dans les feuilles de la plante. Une lumière LED charge les particules pendant dix secondes, puis la plante peut émettre de la lumière pendant plusieurs minutes, rapporte TheBrighterSide.

Michael Strano, professeur de génie chimique Carbon P. Dubbs au MIT et auteur principal de la nouvelle étude, a déclaré à TheBrighterSide que le groupe souhaitait créer des plantes électroluminescentes capables d’absorber la lumière, de la stocker, puis de l’émettre lentement. S’il est perfectionné, il pourrait permettre à l’éclairage à base de plantes de devenir une réalité dans les foyers et les entreprises du monde entier.

Pourquoi les scientifiques veulent créer des plantes électroluminescentes

Les nanoparticules sont incrustées dans les feuilles d’une plante. Ils peuvent être rechargés et émettront de la lumière pendant plusieurs minutes. Source de l’image : Institut de technologie du Massachusetts

L’idée des plantes électroluminescentes n’est pas nécessairement nouvelle. En fait, le groupe du MIT y travaille d’une manière ou d’une autre depuis au moins 2017, date à laquelle il a fabriqué son premier ensemble de plantes pouvant émettre de la lumière. Ces nouvelles plantes sont cependant beaucoup plus fortes et plus lumineuses que le lot précédent, et Shelia Kennedy, professeur d’architecture au MIT, dit qu’il s’agit d’un changement important dans la façon dont les gens penseront aux plantes électroluminescentes à l’avenir.

« Créer une lumière ambiante avec l’énergie chimique renouvelable des plantes vivantes est une idée audacieuse », a déclaré Kennedy. (via TheBrighterSide)

Les scientifiques ont utilisé des enzymes comme la luciférase, que l’on trouve dans les lucioles, dans les nanoparticules pour produire de la lumière. La beauté de cette idée, cependant, est que les scientifiques peuvent mélanger et assortir des nanoparticules fonctionnelles, puis les insérer dans des plantes vivantes pour produire ces nouvelles propriétés fonctionnelles.

Le domaine émergent de la nanobionique végétale

Un chercheur travaillant dans un laboratoire. Source de l’image : JHDT Productions/Adobe

La nanobionique végétale est un domaine intéressant en raison de ce qu’elle vise à faire. À la base, ce domaine d’étude veut jouer avec l’interface entre les organites végétaux et les nanostructures non biologiques. Les scientifiques qui explorent la région pensent qu’elle pourrait potentiellement améliorer les fonctions des plantes touchées. Cela pourrait également leur conférer de nouvelles fonctions.

Les centrales électroluminescentes actuelles du MIT sont un bon exemple de la façon dont ce domaine fait avancer les idées. Une exploration plus poussée pourrait conduire à encore plus de percées.

Les scientifiques pensent que la nanobionique végétale ouvrira la voie à une augmentation supplémentaire des plantes. Le développement de l’ingénierie nanobionique pourrait conduire au développement ultérieur de matériaux biomimétiques pour la récolte de lumière ou la détection biochimique. Cela pourrait également créer des propriétés régénératives et une efficacité accrue en fonction des nanoparticules utilisées dans le processus.

Les scientifiques continuent d’explorer les idées derrière la nanobionique végétale, y compris celles du Strano Research Group au MIT.