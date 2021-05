Les scientifiques ont découvert tous les animaux qui rient – .

Le rire est l’un des meilleurs sentiments au monde. C’est un signe de bonheur et de sérieux avantages pour la santé. Nous avons tendance à associer le rire aux humains et peut-être aux primates, mais nous sommes de loin les seuls mammifères à profiter d’un bon rire. Une nouvelle étude menée par des scientifiques de l’UCLA révèle qu’il existe des dizaines d’espèces animales qui rient et ont réussi à dénombrer 65 créatures différentes qui rient comme nous le pensons.

Il existe de nombreux animaux sur la planète qui vocalisent d’une manière qui ressemble à un rire. Cependant, toutes ces vocalisations ne sont pas liées au jeu. L’enjouement est une clé pour différencier les vocalisations qui sont similaires au rire humain et celles qui ressemblent simplement à du rire. Après tout, si un animal «rit» lorsqu’il est en danger ou pour effrayer un prédateur, il ne s’amuse probablement pas.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les chercheurs tirent des conclusions très intéressantes dans leurs travaux, y compris un lien entre rire et haleter. Il a été théorisé que le rire «a évolué» à partir d’une respiration lourde pendant le jeu. Nous rions aujourd’hui pour signaler que nous avons apprécié quelque chose, et les animaux ont tendance à haleter et à respirer lourdement pendant les périodes de jeu animées, incorporant parfois des vocalisations similaires.

Les chercheurs écrivent:

Notre examen indique que les signaux de jeu vocal sont généralement discrets, bien que des vocalisations fortes, qui suggèrent une fonction de diffusion, soient présentes chez les humains et certaines autres espèces. Le rire spontané chez l’homme partage des caractéristiques acoustiques et fonctionnelles avec des vocalisations de jeu chez de nombreuses espèces, mais plus particulièrement avec d’autres grands singes. Les vocalisations de jeu chez les primates et autres mammifères incluent souvent des sons de halètement, soutenant la théorie selon laquelle le rire humain a évolué à partir d’un signal auditif de respiration laborieuse pendant le jeu.

Les chercheurs ont analysé des recherches antérieures sur une variété d’espèces pour compiler leur liste d’animaux qui vocalisent d’une manière qui pourrait être considérée comme du rire. La liste est longue (vous pouvez voir la liste complète ici) et comprend des animaux à travers un large éventail de groupes, y compris plusieurs espèces de chats et de chiens, des rats, de nombreux primates différents, plusieurs espèces de mangoustes, de dauphins, de baleines orques, d’éléphants et même les vaches domestiques.

«Lorsque nous rions, nous fournissons souvent des informations aux autres que nous nous amusons et invitons également les autres à se joindre à nous», a déclaré Sasha L. Winkler, auteur principal de la recherche, dans un communiqué. «Certains chercheurs ont suggéré que ce type de comportement vocal est partagé par de nombreux animaux qui jouent, et en tant que tel, le rire est notre version humaine d’un signal de jeu vocal évolutif.

Top Deal du jour Les cartes-cadeaux Amazon sont parfaites pour tout le monde – les nouveaux clients obtiennent un crédit de 15 $ sur 50 $ et plus avec ce coupon spécial! Prix: 25 $ – 200 $ + Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: GIFTCARD2021 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage est juste après sa dépendance au jeu.