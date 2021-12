Les scientifiques ont découvert un insecte terrifiant avec 1 300 pattes et il hantera vos rêves

Les scientifiques ont découvert le premier « vrai » mille-pattes et il semble qu’il ait été tiré directement de la dimension de l’horreur.

Eumillipes Persephone est un mille-pattes sans yeux qui a plus de 1 000 pattes sur son long corps. Des chercheurs de Virginia Tech ont trouvé E. Persephone dans les profondeurs du sous-sol australien. Les scientifiques disent que c’est le premier mille-pattes super-allongé du pays. C’est aussi le plus récent détenteur du record de l’animal avec le plus grand nombre de pattes.

Ce mille-pattes de 1 306 pattes ressemble à un monstre de film d’horreur

Eumillipes perséphone est nommé d’après la reine grecque des enfers, Perséphone. Tout comme son homonyme, E. Persephone semble sortir tout droit des profondeurs d’un monde infernal. Les chercheurs ont publié leurs découvertes sur le mille-pattes dans la revue Scientific Reports. L’article nous donne une bonne ventilation de ce à quoi ressemble le mille-pattes et fournit même des photos de près qui ne manqueront pas de hanter vos cauchemars.

Les chercheurs disent avoir trouvé le mille-pattes dans la région riche en ressources de Goldfields-Esperance, dans l’ouest de l’Australie. L’habitat naturel de la créature est actuellement menacé par l’empiètement de l’exploitation minière à ciel ouvert, cette découverte est donc encore plus importante que jamais pour protéger l’environnement. Ils disent que le nouveau mille-pattes appartient à la famille des Siphonotidae. Mais, il ressemble aux mille-pattes de l’ordre Siphonophorida.

Le premier avec plus de 1000 jambes

Source de l’image : calvin hong/EyeEm/Adobe

Ce qui rend cette découverte si intrigante, cependant, c’est qu’il s’agit du premier « vrai » mille-pattes que nous ayons découvert. Les scientifiques disent que les mille-pattes vivent sur la planète depuis plus de 400 millions d’années. Jusqu’à présent, cependant, le nombre de jambes le plus élevé que nous ayons vu est de 750 jambes. C’est un pas de plus par rapport aux 1 000 que représente le mille-pattes typique.

Maintenant, cependant, avec les 1 306 pattes de l’E. Persephone, nous avons enfin un « vrai » mille-pattes. Les scientifiques disent que ces créatures ne commencent qu’avec environ quatre pattes. Au fil du temps, à mesure qu’ils vieillissent, ils ajoutent de nouveaux segments, qui incluent plus de jambes. Cependant, les chercheurs ne savent pas quand ils arrêtent de faire pousser de nouvelles jambes.

Tout au long de leurs recherches, les scientifiques ont capturé plusieurs mille-pattes. Ils disent également qu’ils n’ont pu trouver ces créatures qu’en arpentant des trous de forage géologiques créés pour l’exploration minérale. Cela leur a permis d’accéder à des zones souterraines plus profondes et inexplorées. Le premier mille-pattes qu’ils ont trouvé comprenait plus de 330 segments. Ils ont également constaté qu’il n’avait pas d’yeux. Ce n’est pas surprenant, compte tenu de la profondeur à laquelle ils ont été trouvés. À des niveaux aussi profonds, les créatures ne peuvent pas compter sur une vue normale pour voir dans l’obscurité du monde souterrain profond.

Cette nouvelle découverte est un rappel brutal que, malgré toutes les avancées que nous avons faites, il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas sur le monde que nous appelons notre maison ou même comment il est devenu.